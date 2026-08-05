Kiderült, marad-e a TV2-nél Marsi Anikó és Gönczi Gábor

Teljesen átalakította a hírszolgáltatását a TV2, amely hétfőn új műsorokkal és megújult arculattal jelentkezett. A csatorna már májusban bejelentette, hogy megszünteti a Tények márkát, és új alapokra helyezi hírműsorait. A változás részeként új stúdióval, műsorvezetőkkel és szerkesztési elvekkel indult el a TV2 Híradó. A hétköznap esti adásokat Pachmann Péter és Szedmák Zita vezeti, a megújulás részeként pedig a Tények Plusz helyére visszatért az Aktív is, amiben Czippán Anett, Gelencsér Tímea és Iszak Eszter kap szerepet. Felmerült azonban a kérdés, mi lesz a két korábbi, vezető műsorvezető, Marsi Anikó és Gönczi Gábor sorsa, akik a Tényeket vezették, és április óta nem szerepeltek képernyőn.

Kiderült, hol folytatja Marsi Anikó és Gönczi Gábor / Fotó: MW Bulvár

Kiderült, hol folytatja Marsi Anikó és Gönczi Gábor

Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk

- árulta el korábban Gönczi Gábor a Blikknek a szünet kapcsán, aki júniusban így nyilatkozott a képernyő nélküli életről.

Sok feladatom van, azóta is dolgozom a háttérben különböző műsorokon, de a képernyőn nem láthatnak a nézők egy ideig. Az az igazság, hogy harminc évig voltam megállás nélkül élő esti műsorban, ebben volt húsz év Fókusz, tíz év Tények. Két hónapja nem vagyok képernyőn, és – őszintén szólva – jólesik egy kis pihenés.

A Blikk nemrég utánajárt annak, milyen feladat vár most a több évtizedes szakmai múlttal rendelkező műsorvezetőkre.

Gönczi Gábor és Marsi Anikó több évtizedes képernyős és szerkesztőségi tapasztalatukkal a háttérből támogatják a magazinműsorunkat

– kapták meg a tájékoztatást TV2 Sajtóosztályától.

Így tehát, ha a háttérben is, de mindkét műsorvezető marad a csatornánál.