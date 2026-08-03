Marsi Anikó: „Nem szerettem, amit a tükörben látok”

Bár ez a sport sokak számára könnyűnek tűnhet, Marsi Anikó leszögezte, hogy ez egy nagyon komoly és hatalmas terheléssel járó mozgásforma, ami komoly kihívást jelentett számára.
Marsi Anikó életében most először vett részt légtorna edzésen.
Életemben először járok légtornán, eddig soha nem próbáltam ki a szalagot és a karikát sem. Hiába tűnik úgy, hogy a profik könnyed és légies mozdulatokat csinálnak, soha nem gondoltam könnyűnek ezt a sportot. Hiába futok, ehhez felsőtest és karizom is kell. Arra fel voltam készülve, hogy ez egy nehéz, saját testsúlyos edzés, arra azonban nem, hogy nekem erre mennyire nincsenek ráállva az izmaim
– mesélte a tévés a hot! magazinnak.
Anikó most duplán örülhet. Ez a mozgásforma és a feszes dressz nemcsak remekül kiemelte hibátlan alakját, de olyan sporttal ismerkedhetett meg, aminek az elsajátítására – saját bevallása szerint – korábban nem igen lehetett volna sok esélye.
Eszembe jutott, hogy mi lett volna, ha a 15 kilós túlsúlyommal próbálok felmászni a karikára vagy felhúzni magam a selyemszalagra. Nem ment volna. Lehet, hogy az erőmet összeszedtem volna, de a szemérmességem valószínűleg erősebb lett volna. A terhességeimtől eltekintve a változókorig egy vagány, sportos csaj voltam. Aztán a mosolyom mögött ott volt egy kis szemlesütés, mert nem szerettem, amit a tükörben látok. Sokat segített egy étvágykorrektor, amiben többek között van egy igazi kis varázsnövény, a kortalanító pápafű, amit a szervezet lomtalanítójának is hívnak, mivel kipucolja a hosszú évek alatt felgyülemlett méreganyagokat
– vallotta be a Marsi Anikó Tények korábbi műsorvezetője.
A tévés azt is elárulta, hogy a légtorna nem egyszeri kaland az életében.
Mostanában megjött a kedvem a kísérletezéshez, több új sportot is kipróbáltam, egyértelműen ez az, amit szeretnék tovább csinálni a jövőben. Nem olyan monoton, mint a futás, ráadásul a közeg is nekem való
– összegezte a tapasztalatait Anikó.