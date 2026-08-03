Marsi Anikó: „Nem szerettem, amit a tükörben látok”

Bár ez a sport sokak számára könnyűnek tűnhet, Marsi Anikó leszögezte, hogy ez egy nagyon komoly és hatalmas terheléssel járó mozgásforma, ami komoly kihívást jelentett számára.

Marsi Anikó kipróbálta a légtornát (Fotó: hot! magazin/archív)

Marsi Anikó életében most először vett részt légtorna edzésen.

Életemben először járok légtornán, eddig soha nem próbáltam ki a szalagot és a karikát sem. Hiába tűnik úgy, hogy a profik könnyed és légies mozdulatokat csinálnak, soha nem gondoltam könnyűnek ezt a sportot. Hiába futok, ehhez felsőtest és karizom is kell. Arra fel voltam készülve, hogy ez egy nehéz, saját testsúlyos edzés, arra azonban nem, hogy nekem erre mennyire nincsenek ráállva az izmaim

– mesélte a tévés a hot! magazinnak.

Nem szerette azt a képet, ami a tükörből nézett vissza rá. (Fotó: hot! magazin/archív)

Anikó most duplán örülhet. Ez a mozgásforma és a feszes dressz nemcsak remekül kiemelte hibátlan alakját, de olyan sporttal ismerkedhetett meg, aminek az elsajátítására – saját bevallása szerint – korábban nem igen lehetett volna sok esélye.

Eszembe jutott, hogy mi lett volna, ha a 15 kilós túlsúlyommal próbálok felmászni a karikára vagy felhúzni magam a selyemszalagra. Nem ment volna. Lehet, hogy az erőmet összeszedtem volna, de a szemérmességem valószínűleg erősebb lett volna. A terhességeimtől eltekintve a változókorig egy vagány, sportos csaj voltam. Aztán a mosolyom mögött ott volt egy kis szemlesütés, mert nem szerettem, amit a tükörben látok. Sokat segített egy étvágykorrektor, amiben többek között van egy igazi kis varázsnövény, a kortalanító pápafű, amit a szervezet lomtalanítójának is hívnak, mivel kipucolja a hosszú évek alatt felgyülemlett méreganyagokat

– vallotta be a Marsi Anikó Tények korábbi műsorvezetője.

Több sportot is kipróbált az utóbbi időben (Fotó: hot! magazin/archív)

A tévés azt is elárulta, hogy a légtorna nem egyszeri kaland az életében.

Mostanában megjött a kedvem a kísérletezéshez, több új sportot is kipróbáltam, egyértelműen ez az, amit szeretnék tovább csinálni a jövőben. Nem olyan monoton, mint a futás, ráadásul a közeg is nekem való

– összegezte a tapasztalatait Anikó.