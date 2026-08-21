Élete legnehezebb időszakáról vallott Marsi Anikó: „Nem állítom, hogy most például az egyik legkönnyebbet élem”

Marsi Anikó és Gönczi Gábor éveken át vezették a TV2 híradóját, ám úgy tűnik, amióta lekerültek a képernyőről, nem igazán találják a helyüket. Legalábbis a műsorvezető most arról vallott saját közösségi oldalán, hogy talán külsőre nem látszik, de nem érzi épp a csúcson magát. Hangsúlyozta, ahogy az mindig is volt, a jelenlegi nehézségekkel is meg fog birkózni. Most erről vallott őszintén.

Marsi Anikó fiatalon is aligha volt ilyen formában, mint most, de mindezt egy borzasztóan nehéz időszak előzte meg (Fotó: Borzi Vivien)

Marsi Anikó Gönczi Gábor oldalán vezette a Tényeket, illetve váltott felállásban a Tények Pluszt, ám a leváltásuk óta nem sokat hallatott magáról. Most azonban a saját közösségi oldalán tett közzé egy videót, amiben rajongói kérdésekre válaszol. Ennek kapcsán vallotta be, hogy bár most azt érzi: nincs éppen a legjobb helyen az életében, volt már ennél sokkal rosszabb is, amit szintén le tudott győzni.

Volt az életemnek pár nagyon nehéz időszaka. Nem állítom, hogy most például az egyik legkönnyebbet élem, bizonyos szempontból, de maradjunk abban, hogy amikor 15 kilós túlsúllyal léteztem a világban, az fizikálisan is borzasztó nehéz volt. Sokkal nehezebb volt elindulni futni, sokkal nehezebb volt elindulni munkába

– vallotta be.

„Rendkívül felszabadító érzés volt már az, ahogy az első pár kiló elkezdett legurulni. Hát aztán, amikor meg még a tizenötödiktől is megszabadultam, az maga volt a mámor, és ma is az. Szeretem ezt” – emlékezett vissza.

Marsi Anikó gyerekeit arra nevelte, hogy a problémák helyett megoldandó feladatokat lássanak, hiszen őt ma is ez segíti át a nehézségeken (Fotó: hot! magazin/archív)

Marsi Anikó fogyása óta sokkal boldogabb

Persze a műsorvezető nem csak a nehézségekről, a jó pillanatokról is beszélt, sőt elárulta, mi teszi könnyebbé az életét.

„Akkor vagyok a legboldogabb, hogyha a problémákat nem problémának, hanem feladatnak tudom felfogni, és látok rájuk megoldást. Ez nem mindig, és nem azonnal szokott megérkezni az életembe, de rendkívüli módon törekszem rá, hogy aztán tényleg tudjak találni megoldásokat a feladatokra” – mondta el a véleményét. Mindezt elnézve pedig cseppet sem féltjük Marsi Anikót, hiszen a mostani akadályokon is biztosan túllép ezzel a mentalitással.