Marsi Anikó rettegett a nyilvános strandolástól: Komoly komplexusai voltak

Sztárok sora vallott a "strandparáról"

Marsi Anikó is csak akkor strandolt, ha senki sem látta

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Marsi Anikó: „Felöltözve mentem strandra”

Marsi Anikó elárulta, hogy a plusz kilók miatt évekig kerülte, hogy fürdőruhában mutatkozzon. „Amikor még vékony és csinos voltam, akkor nem voltam szégyenlős, kicsit sem. Fiatalabb koromban nem lehetett leszedni rólam a miniszoknyát. A strandon én is fürdőruhában voltam, mint minden normális ember. Ez azonban pár éve teljesen megváltozott. Olyan komoly komplexusokat okoztak a plusz kilóim, hogy az elmúlt 3 és fél évben kb. csak felöltözve mentem strandra is. Vagy, ha a Balaton partján elmentem futni, visszafelé bementem fürdőzni a tóba, de úgy, hogy senki ne lássa.”

Nem szégyenlős voltam, inkább szégyelltem, hogy meg voltam hízva, szégyelltem a testemet.”

A műsorvezető szerint a sport mellett az étkezésen is változtatnia kellett. „Sokáig nem értettem, hogy miért jönnek fel rám a pluszok, miközben heti minimum 40-50 kilométereket futok, ráadásul ez az egyik legjobb zsírégető mozgás. A saját bőrömön tapasztalom, amit tudományos teóriák igazolnak ma már: 40 éves kor felett a 90:10 elmélet a helytálló, azaz az étkezés 90, a mozgás viszont csupán 10 százalékban segít a fogyásban. Azt vallom, kötelező sportolni, ez nem kérdés. De nem a súlyvesztés, hanem testi és mentális egészségünk miatt. Nekem szükségem volt egy kis segítségre az átálláshoz, ez egy amolyan zsírblokkoló étvágykorrektor, amiben a kortalanító pápafű, amit a szervezet lomtalanítójának is hívnak, mivel kipucolja a hosszú évek alatt felgyülemlett méreganyagokat, mindezt úgy, hogy a májat veszi rá rendes működésre” – magyarázta Marsi Anikó.