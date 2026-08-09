Marsi Anikó rettegett a nyilvános strandolástól: Komoly komplexusai voltak

Sokan, nagyon sokan vagyunk a bolygón, akik kimondva, kimondatlanul befeszülünk, ha a kánikula elől menekülve arra jutunk, hogy csak egy strand adhat reményt arra, hogy ne kapjunk hőgutát. Különösen aktuális téma lett ez idén, amikor egymást érik hőkupolák és a rekordhőmérsékletek. Persze tény, hogy ezekben a hetekben nem feltétlenül a jól ismert "beach body" tematika uralta a hőségről szóló híreket, de most, hogy véget ért az energiakrízis, itt az idő beszélni a "strandparáról", ami éppen úgy el tud uralkodni egy molettebb, mint egy esetlegesen önmagát túl vékonynak látó strandolni vágyón. És, hogy mennyire hétköznapi is ez a problémakör? Annyira, hogy a nem hétköznapi hölgyek és urak is jól, mondhatni testközelből ismerik. Marsi Anikó, Bódi Margó, Csomor Csilla, Rába Tímea és Nádas György sikersztorija pedig azt is megmutatja, hogy a tettek mezeje után, bizony jönnek a siker és sikerélmény hegyei.
Sztárok sora vallott a "strandparáról"
- Marsi Anikó is csak akkor strandolt, ha senki sem látta
- Bódi Margó itthon nem hord fürdőruhát
- Csomor Csilla 15 kilótól szabadult meg
- Rába Tímea egy szégyenlős nehézbombázó
- Nádas Györgynek sem kell már a nádasban bujkálnia
Marsi Anikó: „Felöltözve mentem strandra”
Marsi Anikó elárulta, hogy a plusz kilók miatt évekig kerülte, hogy fürdőruhában mutatkozzon. „Amikor még vékony és csinos voltam, akkor nem voltam szégyenlős, kicsit sem. Fiatalabb koromban nem lehetett leszedni rólam a miniszoknyát. A strandon én is fürdőruhában voltam, mint minden normális ember. Ez azonban pár éve teljesen megváltozott. Olyan komoly komplexusokat okoztak a plusz kilóim, hogy az elmúlt 3 és fél évben kb. csak felöltözve mentem strandra is. Vagy, ha a Balaton partján elmentem futni, visszafelé bementem fürdőzni a tóba, de úgy, hogy senki ne lássa.”
Nem szégyenlős voltam, inkább szégyelltem, hogy meg voltam hízva, szégyelltem a testemet.”
A műsorvezető szerint a sport mellett az étkezésen is változtatnia kellett. „Sokáig nem értettem, hogy miért jönnek fel rám a pluszok, miközben heti minimum 40-50 kilométereket futok, ráadásul ez az egyik legjobb zsírégető mozgás. A saját bőrömön tapasztalom, amit tudományos teóriák igazolnak ma már: 40 éves kor felett a 90:10 elmélet a helytálló, azaz az étkezés 90, a mozgás viszont csupán 10 százalékban segít a fogyásban. Azt vallom, kötelező sportolni, ez nem kérdés. De nem a súlyvesztés, hanem testi és mentális egészségünk miatt. Nekem szükségem volt egy kis segítségre az átálláshoz, ez egy amolyan zsírblokkoló étvágykorrektor, amiben a kortalanító pápafű, amit a szervezet lomtalanítójának is hívnak, mivel kipucolja a hosszú évek alatt felgyülemlett méreganyagokat, mindezt úgy, hogy a májat veszi rá rendes működésre” – magyarázta Marsi Anikó.
Bódi Margó: „Náluk a hagyomány is meghatározza a strandolást”
Bódi Margó családjában a mai napig élő roma hagyomány, hogy a nők a férfi családtagok előtt nem viselnek fürdőruhát. „Mi nem veszünk fel sem egyrészes, sem kétrészes fürdőruhát, és nem is járunk a fiúkkal együtt strandra. Mi így nőttünk fel, ezt tanultuk az öregeinktől: megtiszteljük a családunk férfi tagjait azzal, hogy nem mutatkozunk előttük bikiniben, de még egyrészes fürdőruhában sem.
Ha nyaralni megyünk, és nincs körülöttünk senki, aki ismer, akkor felveszek fürdőruhát, de csak külföldön.
„Nem kötelez rá senki, mi egyszerűen így szeretjük” - mesélte az énekesnő, aki a fia módszerének köszönhetően jó pár kilótól szabadult meg.
Csomor Csilla: „Nem vagyok magamutogató alkat”
Csomor Csilla mindig is nehezebben viselte, ha a külseje került a figyelem középpontjába. „Nem vagyok egy magamutogató alkat, de a hivatásomból adódóan meg kellett barátkoznom azzal, hogy néha lengébb ruhában kell mások elé lépnem. Talán a főiskolán nehezebb volt, mert mindig kipécéztek, hogy én hogyan nézek ki. A későbbiekben aztán megbarátkoztam ezzel, és elfogadtam, hogy ilyen alkatom van.”
Most örülök annak, hogy a 15 kilós súlyvesztésemet követően megmaradtak a nőies idomaim.
A színésznő azt mondja, olyan megoldást keresett, amelyet könnyen be tudott illeszteni a mindennapjaiba, végül számára is Marsi Anikó módszere vált be.
Rába Tímea újra magabiztos
Rába Tímea 20-30 év után vállalt ismét fürdőruhás fotózást. „Fürdőruhában 20–30 évvel ezelőtt mutattam meg magam utoljára. Álmomban nem gondoltam volna, hogy még ilyen dolgok várnak rám az életben.”
Előtte volt bennem stressz és feszültség, de nagyon jól éreztem magam, és nagyon elégedett vagyok a képekkel is.
A modell azt mondja, ma sem teljesen felszabadult a strandon. „Fura lehet tőlem ezt hallani, hiszen az egész fiatalkoromat végig fotóztam, ennek ellenére nem érzem magam komfortosan ilyen lenge öltözetben. Pont ezért strandra sem nagyon járok, vagy ha igen, akkor csak a víz előtt veszem le a kis ruhámat, és amint kijövök, azonnal visszaveszem.” Az elmúlt időszakban életmódváltásba is kezdett: egy számára könnyen beilleszthető súlyszabályozó módszerrel kevesebb, mint három hónap alatt 8 kilót fogyott. „És megannyi centi is lement. Fontos volt, hogy ne vegyen el sok időt a mindennapjaimból, bekapkodom a kis piruláimat és megiszom a napi adagomat. Van ebben egy szépséges görög növény, amit képletesen étvágyféknek is hívnak. Tele van nyálkás rostokkal, amik víz hatására telítettségérzést okoznak. Már azt is tudom, hogy a vércukorszint beállításában, és így a falásrohamok megszüntetésében segíthet. Az ájurvéda már 1000 éve használ zsírtörő szőlőt, ami a zsírok kiürítéséért felel. De ott van a madárkeserű, ami a bélműködést pörgeti fel, és hát az én koromban ez mondjuk úgy nem árt.”
A változó kor tünetei engem sem kerültek el, de a kúra beállította az étvágyamat, jó az anyagcserém, ami pedig a legjobb, hogy nem kellett önsanyargató diétába kezdenem, ugyanis feleakkora adagokkal is jól lakom
– meséli a kortalan díva.
Nádas György: „Most sokkal jobban érzem magam a bőrömben”
Nádas György számára a fogyás nemcsak az egészségéről, hanem az önbizalmáról is szólt. „Mindig ódzkodtam attól, hogy fotózzanak, zavart az a plusz súly, ami körülvett.”
Az elmúlt bő negyven évben nem nagyon szerettem, ha fürdőnadrágban vagyok.
„Féltem, hogy megszólnak, szégyelltem magam. Most sokkal jobban érzem magam a bőrömben, és ezért vállaltam be egy ilyen fotózást. A mai nap 80 kiló vagyok, nem akarok többet fogyni, tartani szeretném a súlyomat" - magyarázta Nádas, akinek egy testsúlycsökkentő mátrix volt segítségére a kilók elleni harcban.