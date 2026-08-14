Életében először fesztiválozott a Megasztár csillaga: „Kicsit csalódás volt…”

A Megasztár 8. évadának szépfiúja, Bíró Csongor Vitéz idén érettségizett, szeptembertől pedig kezdődik a nagybetűs egyetem, de addig is kiélvezi a nyarat, amennyire csak lehet. Éppen ezért saját koncertjei és az új dalok készítése közepette egy napra kinézett a Sziget Fesztiválra is, de sajnos nem minden olyan volt, mint várta, pedig most először járt fesztiválon. Erről mesélt most az Origónak.

A Megasztár 2025-ös évadának sztárja, Bíró Csongor most tapasztalta meg először, milyen egy koncert a Sziget nagyszínpadán (Fotó: MW Bulvár)

Bíró Csongor így érezte magát a Szigeten

A Sziget Fesztivál 2026-os lineupja sokakat megfogott, így idén sok esetben még olyanok is kilátogatnak, akik eddig soha. A Megasztár Bíró Csongija szintén így van ezzel, akinek ez volt élete első fesztiválélménye. Az énekes a Sziget 1. napját választotta, amelyen Zara Larsson és Sombr mellett olyan előadók is felléptek, akiket Csongi személyesen ismer. És bár utóbbiakban természetesen nem csalódott, előbbieknél akadt olyan, amivel nem értett egyet.

„Tesómmal voltunk a Szigeten, mindketten életünkben először, és abszolút jól éreztem magam. A keddi napra mentünk ki, főleg Sombr és Zara Larsson miatt. De Szabikeyzt is megnéztük, akivel egy kiadónál vagyok, Somodyval pedig együtt csináltuk a Macskakövön című dalomat” – sorolta Csongor.

Viszont Zara Larsson egy kicsit csalódás volt, mert elég hátul álltunk, és ott alig lehetett hallani valamit, illetve nekem a műsor összeállítása sem jött be annyira, mert azt gondolom, hogy túl sok volt az olyan szünet, amikor csak táncoltak. Szóval onnan átmentünk Mehringer koncertjére, ahol igazából megnéztem a haverjaim. A Sombr viszont nagyon jó volt

– részletezte.