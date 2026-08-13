Így változott meg Galambos Dorina élete a Megasztár óta: ezt csinálja ma az énekesnő

Galambos Dorina még csak 19 éves volt, amikor az ország megismerte a Megasztárban. Az első 12 versenyző közé is bekerült, azóta pedig több mint húsz év telt el, és egy pillanatra sem fordított hátat a zenének. Most nekünk mesélte el, mi történt vele a tehetségkutató óta, milyen produkciókban szerepelt, és mivel foglalkozik ma.

A Megasztár hozta el a nagy áttörést az életében (Forrás: Galambos Dorina)

A Megasztár változtatta meg az életét

Galambos Dorina neve a Megasztár első szériájában vált ismertté, a műsor pedig meghatározó állomása lett a karrierjének.

Nagyon hálás vagyok a Megasztárnak, mert azóta is azzal foglalkozhatok, amit a legjobban szeretek: a zenéléssel. Én még nagyon fiatal voltam akkor, épp 19 lettem. Az első 12-be is bekerültem, és ennek is nagyon örültem. A műsor óta pedig Tóth Verával, és Mujahid Zolival is tartom a kapcsolatot.

Az évek során azonban Dorina nem ragadt meg annál a zenei világnál, amelyben a műsor idején megismertük. Saját lemezt készített, majd egy egészen különleges zenei formációban is megtalálta a helyét.

A Megasztár után 2005-ben jelent meg a Játékország című albumom. Nagyon szerettem, de meguntam akkor már a sima pop zenét. Én attól sokkal nyitottabb vagyok zeneileg. Nem akartam egy műfajban megragadni. De azóta is sokan dícsérik azt a lemezt. Utána 2008-ban megalakult a Mrs Columbo, amivel a (re)makeup című lemezünk 2013-ban az év hazai jazzalbuma lett és Fonogram-díjat nyert.

A Mrs Columbo azóta is fontos része Dorina életének. A zenekar történetében ugyan voltak változások és hosszabb-rövidebb szünetek, de most ismét együtt zenélnek, és az énekesnő szerint minden eddiginél jobban élvezik a közös munkát. Dorina közben a televíziózás világába is visszatért. 2022-ben szerepelt a TV2 Sztárban Sztár műsorában, amely újfajta kihívást jelentett számára.

Galambos Dorina énekesnő: a Sztárban Sztár All Stars forgatásán újra egy műsorban szerepelt Dér Henivel (Fotó: nanasipal)

2022-ben jött a Sztárban Sztár, amit imádtam! Ez a műsor nagy kihívás, hiszen a jelmezek miatt elképesztően nehéz normálisan énekelni, ráadásul egy maszk mire elkészül, legalább 3 óra. És most 2025-ben újra szerepeltem a Sztárban Sztár All Stars-ban, ahol találkozhattam megint Dér Henivel, vele is egy szériában szerepeltem a Megasztárban.

Galambos Dorina az elmúlt időszakban a Csináljuk a fesztivált! színpadán is feltűnt. A műsor legújabb évadában a Heaven Street Seven slágerét, Szűcs Krisztián Dél-Amerika című dalát vitte színpadra, és produkciója a nyári adások egyik emlékezetes közönségkedvenc pillanata lett.