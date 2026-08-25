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Megasztár

Balhé a Megasztár buliján: Herceg Erika beolvasott a mestereknek és távozott – „Nézzetek egymásra, meg tükörbe!”

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Feszült jelenet zajlott le a TV2 tehetségkutatójának új évada előtt. A Megasztár sajtótájékoztatóján Herceg Erika teljes felháborodással vonult le a színpadról, miután Puskás-Dallos Bogi befejezte mondandóját. Mutatjuk a részleteket!
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MegasztárHerceg Erikabotrány

A Megasztár új évadának sajtótájékoztatója elsőre a megszokott jó hangulatban indult, ám hamar érezhetővé vált, hogy valami nincs rendben a zsűri háza táján. A színpadon Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna kérdezgette a mestereket, amiből kirobbant a balhé.

A Megasztár zsűrije a színpadon áll miközben Ördög Nóra kérdezi őket.
A Megasztár zsűrije először jó hangulatban állt fel a színpadra (Fotó: Szabolcs László)

Ezért robbant ki a Megasztár zsűrije között a balhé

Az eseményen a zsűritagok felsorakoztak a színpadra, és ekkor még rendben volt minden, azonban hamar elszabadultak az indulatok. Herceg Erika láthatóan feszültté vált, amivel a műsorvezetők először Marics Petihez fordultak.

Úgy érzem, Erika kezd megint kicsit bepöccenni, és én már ezt nem kezelem jól

– jegyezte meg viccelődve a ValMar oszlopos tagja, és jelezte, hogy szerinte térjenek át más témára. Erika azonban ezúttal nem nevetett. 

Én úgy jöttem ide, ahogy hagytatok

 – mondta, amivel egyértelművé tette, hogy a feszültségnek előzménye van. Erről így nyilatkozott:

A Megasztár zsűrije egymás mellett ülve mosolyognak a kamerába.
Megasztár 2026: Herceg Erika arcán itt már látható volt a feszültség (Fotó: Szabolcs László)

A Megaházig én is ugyanúgy jöttem volna ide: mosolyogva, kiegyensúlyozottan. Viszont ott olyan dolgok történtek, amik után csalódott vagyok nagyon, és mély sebet hagyott bennem. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, a nézők majd látják, mi fog történni. Ez egy kés volt egyébként hármójuktól belém.

Puskás-Dallos Bogi azonban rögtön reagált Erika szavaira.

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Én nem értelmeztem úgy, hogy mi bármilyen kést szerettünk volna Erikába szúrni. Majd, ha eljutunk a műsorban odáig, a nézők majd eldöntik, mit láttak ebből. Az én részemről semmiféle késszúrás nem volt, ezért volt ez most meglepő számomra

Ezután azonban Bogi olyan kijelentést tett, amitől robbant a bomba.

Azért szeretném jelezni, a versenyzőkről is fog szólni ez a Megasztár. Ez sokszor nem így alakult

Erika erre azt mondta, szerinte azért alakult így a helyzet, mert a műsor egy olyan irányba ment el, amelybe szerinte nem kellett volna. Bogi erre már határozottabban reagált:

De miért volt ez így, Erika? Ezen is el kéne gondolkozni

És ekkor jött az a mondat, amelyre aligha számított bárki a sajtótájékoztatón.

Nézzetek egymásra, meg tükörbe!

 – vágta a mestertársaihoz Herceg Erika, majd ezt követően pedig levonult a színpadról. Ebből is láthatjuk, hogy a TV2 a Megasztár 9. évadával egy elképesztő műsorral készül a nézők számára, amiben a zsűri tagjai nemcsak ülnek a pult mögött, hanem komolyan veszik az amatőr énekesek sikerét.

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