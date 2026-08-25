Balhé a Megasztár buliján: Herceg Erika beolvasott a mestereknek és távozott – „Nézzetek egymásra, meg tükörbe!”

A Megasztár új évadának sajtótájékoztatója elsőre a megszokott jó hangulatban indult, ám hamar érezhetővé vált, hogy valami nincs rendben a zsűri háza táján. A színpadon Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna kérdezgette a mestereket, amiből kirobbant a balhé.

A Megasztár zsűrije először jó hangulatban állt fel a színpadra (Fotó: Szabolcs László)

Ezért robbant ki a Megasztár zsűrije között a balhé

Az eseményen a zsűritagok felsorakoztak a színpadra, és ekkor még rendben volt minden, azonban hamar elszabadultak az indulatok. Herceg Erika láthatóan feszültté vált, amivel a műsorvezetők először Marics Petihez fordultak.

Úgy érzem, Erika kezd megint kicsit bepöccenni, és én már ezt nem kezelem jól

– jegyezte meg viccelődve a ValMar oszlopos tagja, és jelezte, hogy szerinte térjenek át más témára. Erika azonban ezúttal nem nevetett.

Én úgy jöttem ide, ahogy hagytatok

– mondta, amivel egyértelművé tette, hogy a feszültségnek előzménye van. Erről így nyilatkozott:

Megasztár 2026: Herceg Erika arcán itt már látható volt a feszültség (Fotó: Szabolcs László)

A Megaházig én is ugyanúgy jöttem volna ide: mosolyogva, kiegyensúlyozottan. Viszont ott olyan dolgok történtek, amik után csalódott vagyok nagyon, és mély sebet hagyott bennem. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, a nézők majd látják, mi fog történni. Ez egy kés volt egyébként hármójuktól belém.

Puskás-Dallos Bogi azonban rögtön reagált Erika szavaira.