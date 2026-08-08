A hírnév árnyoldaláról vallott a Megasztár győztese: váratlan bejelentést tett Lengyel Johanna

Lengyel Johanna élete folyamatos pörgés a TV2 Megasztár megnyerése óta. A fellépések egymást érik, az Erkel Színház deszkáitól kezdve a mogyoródi aszfaltcsíkig mindenhol jelen van. Utóbbi helyszínen, a Hungaroringen nem akárkit sikerült levennie a lábáról, a Himnusz még a Forma–1-es világbajnok, Lewis Hamilton tetszését is elnyerte. A fiatal énekesnő kifejezetten jól bírja a gyűrődést és láthatóan otthonosan mozog ebben a pörgésben, de közben sokszor érzi úgy, hogy a teljesítőképessége határán mozog.

Lengyel Johanna Megasztár után sem állt meg, sőt, még csak most indul be igazán a karrierje (Fotó: Bors)

Lengyel Johanna utazna: maga mögött hagyna mindent egy hónapra a Megasztár győztese

Tervekből nincs hiány, a naptára csordultig van, ő mégis kitűzött magának egy világos célt, januárban pihenni szeretne. Egy teljes hónapra elvonulna a világ zajától: „A Megasztár óta szinte alig alszom. Nagyon szeretném megcélozni a januárt, hogy akár egy egész hónapra eltűnjek, csak hát mindig közbejön valami” – mesélte az Origónak az énekesnő.

A távolmaradás amúgy sem idegen tőle. Korábban egy barátnőjével már bevállalt egy komolyabb elvonulást, amikor Sri Lankán töltött el hosszabb időt. Most is egy hasonló resetre van szüksége, és eltökélte, hogy januárban nem enged a megszokott tempónak.



Úgy vagyok vele, hogy ha tíz Aréna-fellépést írnak be januárra, én akkor is elmegyek. Remélem, addig kibírom. Nem hazudok, nagyon ki vagyok merülve. Szerencsére sok jó dolog történik velem, ami feltölt – talán emiatt vagyok még talpon –, de azért sokszor ábrándozom arról, hogy bárcsak kicsit elcsendesedne a világ

– árulta el.