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Megasztár

„A mesterek konfliktusai ránk is hatással voltak” – Ördög Nóra őszintén vallott a Megasztár balhékról

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Ördög Nóra elárulta, az új évadban a versenyzők és a mentorok is egyaránt okoztak nem várt pillanatokat. A Megasztár forgatásai alatt olyan nehéz döntéseket kellett most hozni, amik a műsorvezetők hangulatára is komoly hatással voltak.
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MegasztárŐszinte vallomásÖrdög Nóra

Új évaddal tér vissza a képernyőre a Megasztár, amelyben ezúttal is rengeteg tehetséges énekes küzd azért, hogy bizonyítsa, helye van a mezőnyben. A műsor azonban nemcsak a versenyzők miatt tartogat izgalmakat: a mesterek között is akadtak olyan pillanatok, amelyek még a műsorvezetőkre is hatással voltak.

Ördög Nóra a Megasztár sajtótájékoztatóján mesélt érzéseiről.
A TV2 Megasztár sajtótájékoztatóján már érezhető volt a zsűri közötti feszültség (Fotó: Szabolcs László)

A Megasztár 2026 már most teli van érzelmekkel

Ördög Nóra ezúttal Lékai-Kiss Ramónával közösen vezeti a Megasztárt, ami számára örömet és egyben valami újat hoz a műsorba.

Eleve már az egy újdonság, hogy most Ramival vezethetem a műsort. Ez szerintem mind a kettőnknek rajta volt a bakancslistáján. Mi nagyon jóban vagyunk, nyilván régóta ismerjük egymást, és ez minden szempontból, kémiailag is egy nagyon jól működő kombó.

Nóra szerint azonban az új évad hangulatát nemcsak a két műsorvezető közötti összhang határozza meg. A mesterek között zajló események ugyanis sokszor a színpadon túlra is begyűrűznek.

Ördög Nóra és Kiss Ramóna először vezetik közösen a Megasztárt.
Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra vezetik idén a Megasztár 2026-os évadát (Fotó: Tumbász Hédi)

Minden évad attól különböző, hogy más versenyzők vannak, és az ő történeteik azok, amik viszik előre az eseményeket. De nyilván a mesterek, az ő közöttük zajló konfliktusok, egyetértések, egyet nem értések, harcok, azok befolyásolják a mi hangulatunkat is.

És hát már a sajtótájékoztatón kiderült, hogy bizony az egyik mentor még mindig magában hordozza a tüskét. Ugyanis Herceg Erika olyan sérelmeket kapott a Megaház forgatásain, amit nem tudott a tegnapi eseményen szó nélkül hagyni, és miután heves szóváltásba kezdett zsűritársaival, leviharzott a színpadról. Ördög Nóra azonban nem csak a mentorok konfliktusaitól kapott rengeteg érzelmet.

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Nagyon tudtunk izgulni a versenyzőkért, és nagyon sok jó versenyzőt találtak, akkor is, ha nyilván a válogató azért nagyon színes volt. A legviccesebb figuráktól a legtehetségesebbekig mindenki feltűnt. De ahogy majd haladunk előre a középdöntő és a Megaház felé, ott azért nagyon nehéz döntéseket kellett meghozni a mestereknek, és az ránk is hatással volt.

Nóra számára műsorvezetőként az is fontos feladat, hogy a versenyzőket egy-egy nehéz pillanatban megpróbálja kizökkenteni a feszültségből. Hiszen, miközben a mestereknek dönteniük kell, a színpadra lépő énekesek számára sokszor óriási a tét.

Szerintem az is a profi szerep része, hogy próbálod oldani a versenyzőket. Mert nyilvánvalóan a nap végén mindegyikünknek az a célja, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, és ebben mi megpróbálunk segíteni nekik

 – mondta Ördög Nóra, aki ugyanakkor egy nagyon fontos dolgot is tudatosítani szokott az új tehetségekben.

Sokszor az hozza ki belőlük a legtöbbet, mikor tudatosítjuk bennük, hogy mekkora súlya és tétje van jelenlétüknek. Mert lehet, hogy felmegy és nem érzi azt, hogy ez az a kettő perc, ami miatt muszáj megmutatnia, hogy mi van benne, és ha nem sikerül, elbukta élete lehetőségét

– jelentette ki határozottan Nóri.

A szeptember 5-től induló műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.

@origo_hu

Indul a Sztárban Sztár következő évada! Szeptember 20-án ismét kezdődik az ország házibulija! A versenyzők neve már publikus, jöjjenek azon akik hamarosan megmérettetik magukat! #origo #sztárbansztár #verseny #tv2 #sztárok #éneklés #átváltozás

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