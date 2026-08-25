„A mesterek konfliktusai ránk is hatással voltak” – Ördög Nóra őszintén vallott a Megasztár balhékról

Új évaddal tér vissza a képernyőre a Megasztár, amelyben ezúttal is rengeteg tehetséges énekes küzd azért, hogy bizonyítsa, helye van a mezőnyben. A műsor azonban nemcsak a versenyzők miatt tartogat izgalmakat: a mesterek között is akadtak olyan pillanatok, amelyek még a műsorvezetőkre is hatással voltak.

A TV2 Megasztár sajtótájékoztatóján már érezhető volt a zsűri közötti feszültség (Fotó: Szabolcs László)

A Megasztár 2026 már most teli van érzelmekkel

Ördög Nóra ezúttal Lékai-Kiss Ramónával közösen vezeti a Megasztárt, ami számára örömet és egyben valami újat hoz a műsorba.

Eleve már az egy újdonság, hogy most Ramival vezethetem a műsort. Ez szerintem mind a kettőnknek rajta volt a bakancslistáján. Mi nagyon jóban vagyunk, nyilván régóta ismerjük egymást, és ez minden szempontból, kémiailag is egy nagyon jól működő kombó.

Nóra szerint azonban az új évad hangulatát nemcsak a két műsorvezető közötti összhang határozza meg. A mesterek között zajló események ugyanis sokszor a színpadon túlra is begyűrűznek.

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra vezetik idén a Megasztár 2026-os évadát (Fotó: Tumbász Hédi)

Minden évad attól különböző, hogy más versenyzők vannak, és az ő történeteik azok, amik viszik előre az eseményeket. De nyilván a mesterek, az ő közöttük zajló konfliktusok, egyetértések, egyet nem értések, harcok, azok befolyásolják a mi hangulatunkat is.

És hát már a sajtótájékoztatón kiderült, hogy bizony az egyik mentor még mindig magában hordozza a tüskét. Ugyanis Herceg Erika olyan sérelmeket kapott a Megaház forgatásain, amit nem tudott a tegnapi eseményen szó nélkül hagyni, és miután heves szóváltásba kezdett zsűritársaival, leviharzott a színpadról. Ördög Nóra azonban nem csak a mentorok konfliktusaitól kapott rengeteg érzelmet.