Ez Puskás-Dallos Bogi véleménye megasztáros társáról, Herceg Erikáról: „A férjem már dolgozott vele korábban...”

A Megasztár új évada körüli várakozást már most egy óriási balhé övezi, amely a TV2 sajtótájékoztatóján robbant ki. Herceg Erika láthatóan feszült volt, majd a mestertársaihoz intézett kemény szavak után egyszerűen levonult a színpadról. A konfliktus középpontjában éppen Puskás-Dallos Bogi is ott állt, amikor Erika arról beszélt, hogy a Megaházban történtek után úgy érezte, mintha társai „két szúrtak volna belé”, amit Bogi vitatott. Sőt! Ő csak jót tud mondani zsűritársáról.

A Megasztár 2026 zsűrije a balhé előtti pillanatokban (Fotó: Szabolcs László)

Megasztár: Bogi őszinte nyilatkozata Erikáról

A TV2 Megasztár és Sztárban Sztár műsorainak közös sajtótájékoztatóján Bogi arról is mesélt nekünk, hogyan ismerte meg Herceg Erikát.

Erikával most ismerkedtem meg. Viszont a férjem már dolgozott vele korábban egy másik műsorban, így ott már futólag találkoztunk. Vele sok mindent másképp látunk, de annak ellenére is, hogy vannak szakmai vitáink, a szimpátia abszolút megvan

– mesélte még a balhé kirobbanása előtt, és azt is egyértelművé tette, hogy ő egyáltalán nem érzékel női rivalizálást közte és Erika között.

Puskás-Dallos Bogi saját podcastet indított, ami a 'Lelkizünk?' névre hallgat (Fotó: Tumbász Hédi)

Mivel én a saját podcastemben női közösségeket építek, nekem ez egy nagyon fontos misszióm, hogy minél több nőnek halljuk a hangját. Semmi ilyesfajta rivalizálást ne éreztem közöttünk. És szerintem ez nagyon egyedi, és fontos is a kereskedelmi televíziózásban, hogy a műsorvezetőkkel együtt, most négy női főszereplője is van a Megasztárnak.

Az interjú pillanatában tehát még a szakmai különbségek és a kölcsönös szimpátia voltak előtérben. Néhány perccel később azonban egészen más hangulatba csapott át a sajtótájékoztató, aminek következtében Erika Bogiék felé fordult, és odaszúrta: