Ez Puskás-Dallos Bogi véleménye megasztáros társáról, Herceg Erikáról: „A férjem már dolgozott vele korábban...”

A Megasztár új évada körüli várakozást már most egy óriási balhé övezi, amely a TV2 sajtótájékoztatóján robbant ki. Herceg Erika láthatóan feszült volt, majd a mestertársaihoz intézett kemény szavak után egyszerűen levonult a színpadról. A konfliktus középpontjában éppen Puskás-Dallos Bogi is ott állt, amikor Erika arról beszélt, hogy a Megaházban történtek után úgy érezte, mintha társai „két szúrtak volna belé”, amit Bogi vitatott. Sőt! Ő csak jót tud mondani zsűritársáról.
Megasztár: Bogi őszinte nyilatkozata Erikáról
A TV2 Megasztár és Sztárban Sztár műsorainak közös sajtótájékoztatóján Bogi arról is mesélt nekünk, hogyan ismerte meg Herceg Erikát.
Erikával most ismerkedtem meg. Viszont a férjem már dolgozott vele korábban egy másik műsorban, így ott már futólag találkoztunk. Vele sok mindent másképp látunk, de annak ellenére is, hogy vannak szakmai vitáink, a szimpátia abszolút megvan
– mesélte még a balhé kirobbanása előtt, és azt is egyértelművé tette, hogy ő egyáltalán nem érzékel női rivalizálást közte és Erika között.
Mivel én a saját podcastemben női közösségeket építek, nekem ez egy nagyon fontos misszióm, hogy minél több nőnek halljuk a hangját. Semmi ilyesfajta rivalizálást ne éreztem közöttünk. És szerintem ez nagyon egyedi, és fontos is a kereskedelmi televíziózásban, hogy a műsorvezetőkkel együtt, most négy női főszereplője is van a Megasztárnak.
Az interjú pillanatában tehát még a szakmai különbségek és a kölcsönös szimpátia voltak előtérben. Néhány perccel később azonban egészen más hangulatba csapott át a sajtótájékoztató, aminek következtében Erika Bogiék felé fordult, és odaszúrta:
„Nézzetek egymásra, meg tükörbe!”, majd elhagyta a színpadot. Így hát most különösen kíváncsiak lehetnek a nézők, hogy vajon valóban meg van-e a szimpátia a két női zsűritag között, és milyen nézeteltérés adódhatott a Megaházban.
A SZEPTEMBER 5-TŐL INDULÓ MŰSOR AZ ELSŐ KÉT HÉTVÉGÉN DUPLÁZIK, SZOMBAT ÉS VASÁRNAP ESTE IS A VÁLOGATÓ ADÁSOK SZÓRAKOZTATJÁK A NÉZŐKET. MAJD A SZEPTEMBER 19-I HÉTVÉGÉTŐL A MEGSZOKOTT FELÁLLÁSBAN SZOMBATONKÉNT FOLYTATÓDIK A MEGASZTÁR 9. ÉVADA.