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Megasztár

Ez Puskás-Dallos Bogi véleménye megasztáros társáról, Herceg Erikáról: „A férjem már dolgozott vele korábban...”

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Puskás-Dallos Bogi még a TV2 sajtótájékoztatóján árulta el nekünk, milyen volt a hangulat közte, és Herceg Erika közt a forgatások alatt. Bogi a Megasztár egyik új zsűri tagja, aki azt is elmondta, mit tart ritkának manapság a kereskedelmi televíziózásban.
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MegasztárHerceg ErikaPuskás-Dallos Bogi

A Megasztár új évada körüli várakozást már most egy óriási balhé övezi, amely a TV2 sajtótájékoztatóján robbant ki. Herceg Erika láthatóan feszült volt, majd a mestertársaihoz intézett kemény szavak után egyszerűen levonult a színpadról. A konfliktus középpontjában éppen Puskás-Dallos Bogi is ott állt, amikor Erika arról beszélt, hogy a Megaházban történtek után úgy érezte, mintha társai „két szúrtak volna belé”, amit Bogi vitatott. Sőt! Ő csak jót tud mondani zsűritársáról.

A Megasztár zsűrije Herceg Erika kivételével boldogan mosolyog a kamerába, Erika tekinttete pedig szigorú.
A Megasztár 2026 zsűrije a balhé előtti pillanatokban (Fotó: Szabolcs László)

Megasztár: Bogi őszinte nyilatkozata Erikáról

A TV2 Megasztár és Sztárban Sztár műsorainak közös sajtótájékoztatóján Bogi arról is mesélt nekünk, hogyan ismerte meg Herceg Erikát.

Erikával most ismerkedtem meg. Viszont a férjem már dolgozott vele korábban egy másik műsorban, így ott már futólag találkoztunk. Vele sok mindent másképp látunk, de annak ellenére is, hogy vannak szakmai vitáink, a szimpátia abszolút megvan

– mesélte még a balhé kirobbanása előtt, és azt is egyértelművé tette, hogy ő egyáltalán nem érzékel női rivalizálást közte és Erika között.

Bogi barna kötött kardigánban, arany fülbevalóan mosolyog a kamerának.
Puskás-Dallos Bogi saját podcastet indított, ami a 'Lelkizünk?' névre hallgat (Fotó: Tumbász Hédi)

Mivel én a saját podcastemben női közösségeket építek, nekem ez egy nagyon fontos misszióm, hogy minél több nőnek halljuk a hangját. Semmi ilyesfajta rivalizálást ne éreztem közöttünk. És szerintem ez nagyon egyedi, és fontos is a kereskedelmi televíziózásban, hogy a műsorvezetőkkel együtt, most négy női főszereplője is van a Megasztárnak.

Az interjú pillanatában tehát még a szakmai különbségek és a kölcsönös szimpátia voltak előtérben. Néhány perccel később azonban egészen más hangulatba csapott át a sajtótájékoztató, aminek következtében Erika Bogiék felé fordult, és odaszúrta:

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„Nézzetek egymásra, meg tükörbe!”, majd elhagyta a színpadot. Így hát most különösen kíváncsiak lehetnek a nézők, hogy vajon valóban meg van-e a szimpátia a két női zsűritag között, és milyen nézeteltérés adódhatott a Megaházban.

A SZEPTEMBER 5-TŐL INDULÓ MŰSOR AZ ELSŐ KÉT HÉTVÉGÉN DUPLÁZIK, SZOMBAT ÉS VASÁRNAP ESTE IS A VÁLOGATÓ ADÁSOK SZÓRAKOZTATJÁK A NÉZŐKET. MAJD A SZEPTEMBER 19-I HÉTVÉGÉTŐL A MEGSZOKOTT FELÁLLÁSBAN SZOMBATONKÉNT FOLYTATÓDIK A MEGASZTÁR 9. ÉVADA.

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Botrány a Megasztár sajtótájékoztatóján! Amikor a műsorvezetők színpadra invitálták a mestereket: Herceg Erikát Puskás-Dallos Bogit, T. Dannyt és Marics Petit, valóságos háborús helyzet alakult ki. #origo #puskásdallosbogi #hercegerika #maricspeti #tdanny

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