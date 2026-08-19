Máris kirobbant a Megasztár első balhéja: T. Danny-nek szólt be a versenyző

Úgy tűnik, az új évadban már a válogatók alatt sem volt mindig békés a hangulat. A Megasztár TikTok-oldalára felkerült videóban egy fiatal versenyző, Madaras Ádám meglehetősen lazán, napszemüvegben jelent meg, majd rögtön egy meglepő kijelentéssel dobta fel a beszélgetést, amit a megújult mentorgárdának szánt. Ami ezután jött, arra senki nem számított. T. Danny-t vette célkeresztbe.
Ezt a beszólást kapta T. Danny a Megasztár versenyzőjétől
Meglepő megjegyzéssel indított a Megasztár egyik fiatal versenyzője.
Fullra meglepődtem, hogy itt át lett variálva az egész mentorgárda”
– mondta. Puskás-Dallos Bogi ezután arra volt kíváncsi, hogy Ádám örül-e a változásnak. A válasz azonban nem mindenkinek tetszett.
Amúgy örültem, szerintem jó frissítés volt, bár a Curtis még mindig itt van velünk lélekben
– jelentette ki a versenyző, miközben T. Dannyra mutatott. Ennek előzménye, hogy mindkét előadónak volt kábítószerproblémája a múltban, aminek következtében hordja Danny a fekete maszkot az arcán. A fiú ezután rögtön jelezte, hogy természetesen csak viccelni próbált, csakhogy T. Danny már nem feltétlenül találta ennyire szórakoztatónak a helyzetet, legalábbis, ami a reakciójából kiderül.
Vicces gyerek vagy... eddig inkább csak egy madár”
– mondta T. Danny Madaras Ádám vezetéknevére utalva. A rövid jelenet alapján tehát már most látszik, hogy az új évadban sem maradnak el a csípős beszólások.
Teljesen megújul a Megasztár
A TV2 tehetségkutatójában, ahogy azt láthattuk is, a mentorgárda átalakult, ami a nézők és a versenyzők számára is új helyzetet fog teremteni. A kulisszák mögötti pillanatokról pedig néhány hete Ördög Nóra mesélt, aki Lékai-Kiss Ramónával egy kis room tour-t is tartott a kíváncsi nézőknek. A műsorvezetők, miután megmutatták a kulisszát, azt is elárulták: a nézők számíthatnak egy-két újításra az idei évadot illetően, amit egyelőre nem fejtettek ki. Viszont elmondták, hogy ők most olyan helyzetben vannak a színpad ajtaja előtt, hogy akár meg is állíthatnák a műsort. „Ha akarunk, be is rohanhatnánk. Tehát, ha valami igazságtalanság történne, akkor mind a ketten bemehetnénk és tiltakozhatnánk. De mi nem vagyunk ilyenek, mi nem csinálunk semmi rosszat” – mesélték nevetve Ramiék.