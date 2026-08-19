Máris kirobbant a Megasztár első balhéja: T. Danny-nek szólt be a versenyző

Úgy tűnik, az új évadban már a válogatók alatt sem volt mindig békés a hangulat. A Megasztár TikTok-oldalára felkerült videóban egy fiatal versenyző, Madaras Ádám meglehetősen lazán, napszemüvegben jelent meg, majd rögtön egy meglepő kijelentéssel dobta fel a beszélgetést, amit a megújult mentorgárdának szánt. Ami ezután jött, arra senki nem számított. T. Danny-t vette célkeresztbe.

A Megasztár 2026 egyik új zsűritagja, T. Danny már most csípős megjegyzést kapott (Fotó: Tumbász Hédi)

Ezt a beszólást kapta T. Danny a Megasztár versenyzőjétől

Meglepő megjegyzéssel indított a Megasztár egyik fiatal versenyzője.

Fullra meglepődtem, hogy itt át lett variálva az egész mentorgárda”

– mondta. Puskás-Dallos Bogi ezután arra volt kíváncsi, hogy Ádám örül-e a változásnak. A válasz azonban nem mindenkinek tetszett.

Puskás-Dallos Bogi is új a Megasztár zsűrijében (Fotó: Tumbász Hédi)

Amúgy örültem, szerintem jó frissítés volt, bár a Curtis még mindig itt van velünk lélekben

– jelentette ki a versenyző, miközben T. Dannyra mutatott. Ennek előzménye, hogy mindkét előadónak volt kábítószerproblémája a múltban, aminek következtében hordja Danny a fekete maszkot az arcán. A fiú ezután rögtön jelezte, hogy természetesen csak viccelni próbált, csakhogy T. Danny már nem feltétlenül találta ennyire szórakoztatónak a helyzetet, legalábbis, ami a reakciójából kiderül.

Vicces gyerek vagy... eddig inkább csak egy madár”

– mondta T. Danny Madaras Ádám vezetéknevére utalva. A rövid jelenet alapján tehát már most látszik, hogy az új évadban sem maradnak el a csípős beszólások.