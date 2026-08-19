Nagy bejelentést tett a TV2 T. Danny-ről és társairól

A széria jól megszokott előválogatói és középdöntői után extra meglepetésekkel és elemekkel bővül a struktúra is. A Megasztár rögtön dupla epizóddal startol, szeptember 5-én szombaton, és 6-án vasárnap este is várja a formátum rajongóit a képernyők elé. A tét most sem kisebb, mint elnyerni az Év Hangja címet és az ezzel járó fődíjat, a tehetségek útját pedig idén először, egy női műsorvezető-páros kíséri végig az élő-showkon és az előtte lévő válogatókon.

Puskás-Dallos Bogi, Marics Peti, Herceg Erika és T. Danny lesznek a Megasztár 2026 mesterei (Fotó: TV2)

A Megasztár műsorvezetői a közös munkáról beszéltek

„Szinte egyforma a humorunk, nagyon tudunk ugyanazokon a dolgokon nevetni” - kezdte Ördög Nóra.

De nagyon hasonlóan reagálunk helyzetekre is, nekem például óriási megélés, hogy effektíve szóról-szóra ugyanazok a kérdések vannak a fejemben legtöbbször, mint Raminak. Sokszor kimondja előttem, amit gondolok, egy rugóra jár az agyunk, ugyanazokra vagyunk kíváncsiak. Egy hullámhosszon vagyunk tényleg. Egyszerre hatódunk meg és persze olyan is előfordult, amikor egyszerre nem tudtunk megszólalni a nevetéstől…. Rami egyik visszatérő poénja az évadban, hogy azokat a versenyzőket, akik ugyan nagyon szórakoztatóak, de az énektudásukkal nem nyerték el a mesterek tetszését, meghívja fellépőnek a születésnapi partimra. A válogató alatt visszatérő poén volt, hogy állítja is össze a fellépők listáját… szóval lesz itt minden

– mondta el Nóri élménybeszámolóját a közös munkáról.

Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna nagyon élvezik a közös műsorvezetést (Fotó: TV2)

Lékai Kiss Ramóna is értékelte a közös munkát

„Nagyon hálás műsorvezetőként szerintem ez a feladat annak ellenére, hogy a Megasztár nem egy műsorvezető központú formátum, hiszen itt a mesterekről, illetve a versenyzőkről szól igazán minden. De közben mi közvetítjük az érzéseket a nézőknek” – vette át a szót Lékai-Kiss Ramóna.

Bevonódunk érzelmileg, jönnek a versenyzők, a családtagok, és mi tiszta szívünkből támogatjuk őket. Olyannyira, hogy volt az egyik válogatón egy olyan pillanat, ami annyira mélyen érintett, hogy iszonyatosan elkezdtem sírni. Nóri igyekezett nekem ott segíteni, mert én tényleg elvesztem abban a pillanatban. Ez is alátámasztja, amit elmondott, hogy mennyire egy hullámhosszon vagyunk. Nem történt még velem ilyen soha a 25 év alatt, hogy amikor színpadon vagy kamera előtt állok, ennyire ne tudjam kontrollálni az érzéseseimet. Viszont ennél jobban ebbe nem szeretnék belemenni, majd az adásból kiderül. Összességében szerintem mindkettőnk nevében elmondhatom, hogy ez nekünk is egy nagy hullámvasút, de vennék rá jegyet újra

– zárta Lékai-Kiss Ramóna.