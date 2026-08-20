A Megasztár zsűrije sem úszta meg: zöldséget árultak, naplót írtak, de Maricsnál valami nem maradhatott el

Újra fénybe borul a Megasztár színpada, hamarosan ismét a fiatal tehetségeké lesz a főszerep. A műsor zsűrije azonban most egy kicsit visszarepült az időben, és felidézte, milyen volt számukra a nyár gyerekként. Marics Peti pedig úgy tűnik, már akkor sem töltötte tétlenül a nyári szünetet, ha csajokról volt szó.

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra lesznek a Megasztár új évadának műsorvezetői (Fotó: Tumbász Hédi)

Így telt a nyara egykor a Megasztár zsűritagjainak

T. Danny számára a gyerekkori nyarak egyik legszebb emléke a magyarok által legjobban kedvelt helyhez kötődik.

Amikor lent voltunk a családdal a Balatonon. Akkor sokkal igazibb volt a nyár, meg amúgy gyerekként másabb is a nyár. És ez az életérzés most is vissza tud nekem jönni, amikor ott vagyok.

Persze felnőttként már nem mindig csak kellemes élményekkel gazdagodik az ember. Telegdy Dániel egy alkalommal például igencsak megijedt, amikor egy darázs beleszállt az italába, majd megcsípte a száját. És hát a nyaralások ára is változott azóta. T. Danny elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt a legdrágább vakációja nagyjából 6-7 millió forintba került.

T. Danny új zsűritaggként csatlakozik a TV2 tehetségkutatójába (Fotó: Tumbász Hédi)

Herceg Erika már gyerekként is dolgozott

Herceg Erika számára a nyár nem feltétlenül a semmittevésről szólt. Már egészen fiatalon megtapasztalta, milyen a munkás élet.

Szerettem pénzt keresni, már akkor. A házunk mellett a főút mentén paradicsomot, uborkát, káposztát árultam. Volt egy nagy ernyőm, kisasztalom és egy mérlegem is. Minden nap eladtam két kis láda paradicsomot, és egy nagy kosár uborkát. Így tudtam segíteni a szüleimnek is. Nekem mindig nagyon fontos volt, hogy támogassam a családomat.