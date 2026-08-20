A Megasztár zsűrije sem úszta meg: zöldséget árultak, naplót írtak, de Maricsnál valami nem maradhatott el

Újra fénybe borul a Megasztár színpada, hamarosan ismét a fiatal tehetségeké lesz a főszerep. A műsor zsűrije azonban most egy kicsit visszarepült az időben, és felidézte, milyen volt számukra a nyár gyerekként. Marics Peti pedig úgy tűnik, már akkor sem töltötte tétlenül a nyári szünetet, ha csajokról volt szó.
Így telt a nyara egykor a Megasztár zsűritagjainak
T. Danny számára a gyerekkori nyarak egyik legszebb emléke a magyarok által legjobban kedvelt helyhez kötődik.
Amikor lent voltunk a családdal a Balatonon. Akkor sokkal igazibb volt a nyár, meg amúgy gyerekként másabb is a nyár. És ez az életérzés most is vissza tud nekem jönni, amikor ott vagyok.
Persze felnőttként már nem mindig csak kellemes élményekkel gazdagodik az ember. Telegdy Dániel egy alkalommal például igencsak megijedt, amikor egy darázs beleszállt az italába, majd megcsípte a száját. És hát a nyaralások ára is változott azóta. T. Danny elárulta, hogy néhány évvel ezelőtt a legdrágább vakációja nagyjából 6-7 millió forintba került.
Herceg Erika már gyerekként is dolgozott
Herceg Erika számára a nyár nem feltétlenül a semmittevésről szólt. Már egészen fiatalon megtapasztalta, milyen a munkás élet.
Szerettem pénzt keresni, már akkor. A házunk mellett a főút mentén paradicsomot, uborkát, káposztát árultam. Volt egy nagy ernyőm, kisasztalom és egy mérlegem is. Minden nap eladtam két kis láda paradicsomot, és egy nagy kosár uborkát. Így tudtam segíteni a szüleimnek is. Nekem mindig nagyon fontos volt, hogy támogassam a családomat.
Marics Peti már fiatal srácként is tudta, hogyan kell csajozni
Marics Peti története pedig egészen más hangulatot hoz. Barátaival hamar egy egészen más cél felé terelték a focizást.
Szereztünk valahonnan egy labdát a legjobb barátommal, meg a testvéreimmel. És azt játszottuk focizás közben, hogy a levegőbe tartsuk minél tovább: dobáltuk, ollóztunk. Próbáltuk minél közelebb dobálni a csajokhoz. Hátha picit odébb megy és akkor összejön egy szép este belőle.
Puskás-Dallos Bogi egyetlen napig vezette a nyári naplóját
Puskás-Dallos Bogi egészen más módon őrizte volna meg a gyerekkori nyarakat: naplóírással próbálkozott. A lelkesedés azonban nem tartott sokáig. „Minden nyáron írtam naplót, ami tök hülyeség volt, mert ez körülbelül egy napig tartott. Mindig leírtam, hogy kedves naplóm. De aztán sose mertem beleírni az igazi érzéseimet, mert féltem attól, hogy majd valaki elolvassa. Aztán rájöttem, hogy nem ennyire jelentőségteljes az én életem, hogy ez bárkit annyira érdekelne” – mesélte nevetve Bogi.