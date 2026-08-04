Meghan Markle 45 éves lett – ezek voltak a hercegné legemlékezetesebb kínos pillanatai

Meghan Markle ma ünnepli 45. születésnapját. A színésznőből lett hercegné az elmúlt években a világ egyik legismertebb nőjévé vált, ám a hatalmas érdeklődésnek ára is van: mióta Harry herceg felesége lett, szinte minden mozdulatát árgus szemekkel figyelik. Egy apró bizonytalanság, egy félreérthető gesztus vagy egy szokatlan helyzet is pillanatok alatt címlapokra kerülhetett. Összegyűjtöttük Meghan néhány olyan pillanatát, amely különösen nagy visszhangot kapott.

Meghan Markle sokszor került kínos helyzetbe az évek során (Fotó: Pool / Getty Images)

Amikor még szokta a királyi közeget Meghan Markle

2018-ban, alig néhány hónappal Meghan Markle és Harry herceg esküvője után indult a hercegné az első nagy királyi körútjára, amely során Ausztráliába, Fidzsire, Tongára és Új-Zélandra is ellátogattak. A több hetes utazás hatalmas kihívás volt számára, hiszen korábban színésznőként állt a kamerák előtt, ekkor azonban már a brit monarchia egyik képviselőjeként kellett minden helyzetben helytállnia. A fidzsi látogatásán történt egy olyan pillanat, amely sokáig téma maradt. Meghan egyedül haladt végig egy piacon, miközben a biztonsági emberek és a szervezők igyekeztek irányítani a helyzetet. Többen úgy látták, hogy a hercegné annyira zavartan viselkedett az új helyzetben, mintha egy Benny Hill féle helyzetkomikumot adott volna elő.

Egy mondat, ami sokakat meglepett

Ugyanezen az ausztráliai körúton Meghan egy beszélgetés során arról is beszélt, hogy milyen új kihívásokkal szembesül, és sok mindenben még tanulja a királyi élet szabályait. Egyik mondata, miszerint vannak dolgok, amelyekben nincs igazán kitől segítséget kérnie, sokak számára meglepőnek hatott. A kijelentés komoly figyelmet kapott, hiszen sokan úgy gondolták, egy ilyen pozícióban természetes módon rengeteg támogatás áll mögötte.