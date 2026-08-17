„Valami elképesztően ostoba hibát vétett” – Meghan Markle épp most üzent hadat Hollywood nagyasszonyának, ezzel nagyon eltaktikázhatta magát

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Meghan Markle ujjat húzott Hollywood nagyasszonyával – súlyos hibát követhetett el Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Martha Stewart azt állította, hogy egy kaliforniai vacsorán találkozott Meghan Markle-lel, aki nem sokkal korábban tért vissza Nagy-Britanniából.

Meghan környezetéből cáfolták, hogy a hercegné részleteket árult volna el a királyi családdal történt találkozásáról.

Egy Meghanhez közel álló forrás szerint Martha Stewart egyszerűen „összezavarodhatott”.

Tom Sykes királyi szakértő szerint súlyos hiba volt ilyen módon reagálni a 85 éves amerikai médiaszemélyiség szavaira.

A szakértő úgy véli, az ügynek még nincs vége, és Meghan nehezen kerülhet ki győztesen egy Martha Stewarttal vívott nyilvános szócsatából.

Meghan Markle ujjat húzott Hollywood nagyasszonyával – súlyos hibát követhetett el

A Netflix elkaszálta With Love, Meghan című főzőműsorát, és a hírek szerint As Ever nevű márkája is nehézségekkel küzd, így talán nem éppen zseniális húzás ujjat húzni Hollywood étel- és italvilágának egyik ikonjával.

Meghan Markle-nek nem idegenek a Martha Stewarttal folytatott nyilvános nézeteltérések sem, miután a 85 éves Stewart lesöpörte azt az elképzelést, hogy Sussex hercegnéje egyik napról a másikra életmódguruvá válhatna. Stewart – akinek szavait utólag az események igazolni látszanak – így fogalmazott:

Ha valaki színésznő, nehéz onnan hercegnévé válni, majd hercegnéből egy televíziós műsor háztartási-életmód szakértőjévé. Valahogy nem áll össze a kép.

Martha akkori megjegyzései állítólag „megrázták” Meghant.

Most azonban Meghan visszavágott Stewartnak valami más miatt, amit ő róla mondott – ez pedig olyan szócsatát robbanthat ki az életmódmédia világában, amelyből Sussex hercegnéje aligha kerülhet ki győztesen.

De mit is mondott Martha Stewart?

A People magazinnak így nyilatkozott:

A minap együtt vacsoráztam Meghan Markle-lel. Mindketten vendégek voltunk egy kaliforniai vacsorán. Ő pedig éppen akkor tért vissza a palotából. Igazából alig beszéltem vele, mindössze néhány szót váltottunk, de tudom, hogy beszélt róla.

A célzás szerint Meghan megszeghette a királyi családdal kötött megállapodást, amelynek értelmében titokban kellett volna tartania, mi történt a múlt havi, kulisszák mögött zajló brit látogatása során, amikor Harryvel és gyermekeikkel négyszemközti találkozón vettek részt III. Károly királlyal és Kamilla királynéval Highgrove-ban.