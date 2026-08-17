„Valami elképesztően ostoba hibát vétett” – Meghan Markle épp most üzent hadat Hollywood nagyasszonyának, ezzel nagyon eltaktikázhatta magát

Amikor Japán lebombázta Pearl Harbort, Iszoroku Jamamoto admirális az Egyesült Államok dühödt válaszára figyelmeztetett: „Attól tartok, mindössze annyit értünk el, hogy felébresztettünk egy alvó óriást, és rettenetes elszántsággal töltöttük el.” Meghan Markle már néhányszor „bombázott” az Egyesült Államokban...
- Martha Stewart azt állította, hogy egy kaliforniai vacsorán találkozott Meghan Markle-lel, aki nem sokkal korábban tért vissza Nagy-Britanniából.
- Meghan környezetéből cáfolták, hogy a hercegné részleteket árult volna el a királyi családdal történt találkozásáról.
- Egy Meghanhez közel álló forrás szerint Martha Stewart egyszerűen „összezavarodhatott”.
- Tom Sykes királyi szakértő szerint súlyos hiba volt ilyen módon reagálni a 85 éves amerikai médiaszemélyiség szavaira.
- A szakértő úgy véli, az ügynek még nincs vége, és Meghan nehezen kerülhet ki győztesen egy Martha Stewarttal vívott nyilvános szócsatából.
Meghan Markle ujjat húzott Hollywood nagyasszonyával – súlyos hibát követhetett el
A Netflix elkaszálta With Love, Meghan című főzőműsorát, és a hírek szerint As Ever nevű márkája is nehézségekkel küzd, így talán nem éppen zseniális húzás ujjat húzni Hollywood étel- és italvilágának egyik ikonjával.
Meghan Markle-nek nem idegenek a Martha Stewarttal folytatott nyilvános nézeteltérések sem, miután a 85 éves Stewart lesöpörte azt az elképzelést, hogy Sussex hercegnéje egyik napról a másikra életmódguruvá válhatna. Stewart – akinek szavait utólag az események igazolni látszanak – így fogalmazott:
Ha valaki színésznő, nehéz onnan hercegnévé válni, majd hercegnéből egy televíziós műsor háztartási-életmód szakértőjévé. Valahogy nem áll össze a kép.
Martha akkori megjegyzései állítólag „megrázták” Meghant.
Most azonban Meghan visszavágott Stewartnak valami más miatt, amit ő róla mondott – ez pedig olyan szócsatát robbanthat ki az életmódmédia világában, amelyből Sussex hercegnéje aligha kerülhet ki győztesen.
De mit is mondott Martha Stewart?
A People magazinnak így nyilatkozott:
A minap együtt vacsoráztam Meghan Markle-lel. Mindketten vendégek voltunk egy kaliforniai vacsorán. Ő pedig éppen akkor tért vissza a palotából. Igazából alig beszéltem vele, mindössze néhány szót váltottunk, de tudom, hogy beszélt róla.
A célzás szerint Meghan megszeghette a királyi családdal kötött megállapodást, amelynek értelmében titokban kellett volna tartania, mi történt a múlt havi, kulisszák mögött zajló brit látogatása során, amikor Harryvel és gyermekeikkel négyszemközti találkozón vettek részt III. Károly királlyal és Kamilla királynéval Highgrove-ban.
Meghan akár hallgathatott is volna – ahogyan a néhai II. Erzsébet királynő jelmondata tartotta: „Soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj”.
Az ügy idővel magától elült volna. Kit érdekel ez igazán? Ehelyett azonban a hercegnéhez közel álló egyik forrás cáfolta az állításokat, és „összezavarodottnak” nevezte a főzőműsorok sztárját.
A forrás a Mirrornak így nyilatkozott:
Valaki más kérdezte Meghant az európai nyaralásáról, ő pedig annyit mondott, hogy kellemes volt, és ennyiben maradt a dolog. Szerintem Stewart asszony összekeverhetett valamit.
Ezt követően egy királyi szakértő élesen bírálta a hercegnét amiatt, hogy „forrásokon” keresztül próbálta tisztázni a történteket, ezzel pedig újabb viszályt robbantott ki Stewarttal.
A Daily Beast európai ügyekért felelős vezető szerkesztője, Tom Sykes így fogalmazott:
Ha alaposan megnézzük, mit mondott valójában Martha, láthatjuk, hogy meglehetősen homályosan fogalmazott. Egyáltalán nem állította, hogy Meghan a Highgrove-ban történtek minden apró részletét kifecsegte volna.
Sykes hozzátette, hogy Meghan talán „valami elképesztően ostoba hibát” vétett azzal, hogy egy hozzá közel álló forráson keresztül cáfoltatta az állításokat.
Azt sugallni, hogy a 85 éves Martha egy szenilis öregasszony, elképesztően ostoba dolog, különösen Meghan részéről, aki egyébként sem örvend túl nagy népszerűségnek a nyilvánosság körében. Meghan ezzel nagyon-nagyon nagy hibát követett el, és szerintem ennek az ügynek még koránt sincs vége.
Kora ellenére Martha rendkívül dörzsölt és tapasztalt, ha Hollywoodról és az életmódiparról van szó – írja cikkében az Express.