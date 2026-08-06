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meghan markle

Őrjöngött Meghan Markle: a saját születésnapján lopták el előle a show-t a királyi család tagjai

22 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A sussexi hercegné teljesen kiakadt. Meghan Markle elől a saját születésnapján lopták el a reflektorfényt. Pedig mindent megtett, hogy csak róla szóljon a nap.
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meghan markleeugéniaszületésnap

Nyolc évvel a saját esküvőjén történt dráma után Eugénia hercegnő visszavette a reflektorfényt Meghan Markle-től – véli Emily Wright.

Meghan Markle nem örült, hogy ellopták előle a figyelmet
Meghan Markle nem örült, hogy ellopták előle a figyelmet
Fotó: Northfoto - Netflix

A brit monarchia a hagyományokra, a protokollra és a tökéletes időzítésre épül. De időről időre az élet olyan költői időzítéssel áll elő, hogy még a legtapasztaltabb királyi megfigyelők is popcornért nyúlnak.

Meghan Markle nem örült, hogy ellopták előle a figyelmet

Gondoljunk csak vissza 2018 októberére. Eugénia hercegnő éppen a tündérmesébe illő esküvőjét ünnepelte Jack Brooksbankkal a windsori Szent György-kápolnában. Gyönyörű volt a Peter Pilotto ruhájában, családtagok és hírességek vették körül – ennek a pillanatnak teljesen az ő tündökléséről kellett volna szólnia. Ekkor azonban színre lépett Sussex hercege és hercegnéje, akik ezt a nagyszabású családi összejövetelt használták fel arra, hogy közöljék a családdal az örömhírt: első gyermeküket, Archie herceget várják. A bejelentés azonnal uralta a címlapokat, és teljesen átírta a narratívát. Bár egy új királyi baba mindig öröm, az időzítés garantálta, hogy Eugénia nagy napja örökre összefonódjon Meghan bejelentésével.

Most, 2026. augusztus 4-én a sors benyújtotta a végső „Uno Reverse” kártyát. Miközben Meghan éppen a 45. születésnapi gyertyáit fújta el, arra készülve, hogy a nap teljesen róla szól, Eugénia hercegnő a közösségi médiában osztotta meg a boldog hírt: előző nap megszületett a kisbabája.

Azt írta az Instagramon: „Jack és én izgatottan jelentjük be Baby Girl Brooksbank érkezését!! Teljesen oda vagyunk a kislányunkért.”

A Buckingham-palota közölte, hogy a pár „örömmel jelenti be lányuk biztonságos megérkezését”, aki augusztus 3-án, délután 18:20-kor született meg a portugáliai Lisszabonban. „Őfelsége, a Király és a Királyné, valamint a királyi család többi tagja is örömmel értesült a hírről” – tette hozzá a közlemény.

A természet, mint tudjuk, nem nézi a naptárat. A babák akkor érkeznek, amikor készen állnak, fittyet hányva a királyi naptárakra vagy a belső viszályokra. És mégis, ezt a tiszta iróniát ki sem lehetett volna jobban találni.

Ezen a napon a reflektorfény határozottan az Atlanti-óceán túlpartjára, a Brooksbank család legújabb tagjára irányult – aki a 15. a trónöröklési sorban –, így Meghan születésnapjának meg kellett küzdenie a helyért a címlapokon. Ez egy elképesztő, teljes körű pillanat – a 2018-as események csendes, mégis erőteljes visszhangja, amelyet a puszta véletlen szolgáltatott.

A helyzetet tovább fokozza egy extra királyi varázslat: augusztus 4-e már egyébként is fontos dátum a család történetében. Bár a baba augusztus 3-án született, a hír augusztus 4-i közzététele pontosan a dédnagymamája – az 1900-ban született Erzsébet anyakirályné – születésnapjára esik, akihez Eugénia gyermekként nagyon közel állt. Ez egy igazán kedves árnyalatot ad az időzítésnek, legyen szó véletlenről vagy sem.

Akár a királyi sors vicces fordulatának, akár tipikus királyi drámának tekintjük, a reflektorfény megosztása sosem könnyű. És nyolc év után, amikor Meghan kezében volt az irányítás az időzítés terén? Ez most biztosan fájdalmas pont.

 

 

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