Őrjöngött Meghan Markle: a saját születésnapján lopták el előle a show-t a királyi család tagjai

Nyolc évvel a saját esküvőjén történt dráma után Eugénia hercegnő visszavette a reflektorfényt Meghan Markle-től – véli Emily Wright.

Meghan Markle nem örült, hogy ellopták előle a figyelmet

Fotó: Northfoto - Netflix

A brit monarchia a hagyományokra, a protokollra és a tökéletes időzítésre épül. De időről időre az élet olyan költői időzítéssel áll elő, hogy még a legtapasztaltabb királyi megfigyelők is popcornért nyúlnak.

Meghan Markle nem örült, hogy ellopták előle a figyelmet

Gondoljunk csak vissza 2018 októberére. Eugénia hercegnő éppen a tündérmesébe illő esküvőjét ünnepelte Jack Brooksbankkal a windsori Szent György-kápolnában. Gyönyörű volt a Peter Pilotto ruhájában, családtagok és hírességek vették körül – ennek a pillanatnak teljesen az ő tündökléséről kellett volna szólnia. Ekkor azonban színre lépett Sussex hercege és hercegnéje, akik ezt a nagyszabású családi összejövetelt használták fel arra, hogy közöljék a családdal az örömhírt: első gyermeküket, Archie herceget várják. A bejelentés azonnal uralta a címlapokat, és teljesen átírta a narratívát. Bár egy új királyi baba mindig öröm, az időzítés garantálta, hogy Eugénia nagy napja örökre összefonódjon Meghan bejelentésével.

Most, 2026. augusztus 4-én a sors benyújtotta a végső „Uno Reverse” kártyát. Miközben Meghan éppen a 45. születésnapi gyertyáit fújta el, arra készülve, hogy a nap teljesen róla szól, Eugénia hercegnő a közösségi médiában osztotta meg a boldog hírt: előző nap megszületett a kisbabája.

Azt írta az Instagramon: „Jack és én izgatottan jelentjük be Baby Girl Brooksbank érkezését!! Teljesen oda vagyunk a kislányunkért.”

A Buckingham-palota közölte, hogy a pár „örömmel jelenti be lányuk biztonságos megérkezését”, aki augusztus 3-án, délután 18:20-kor született meg a portugáliai Lisszabonban. „Őfelsége, a Király és a Királyné, valamint a királyi család többi tagja is örömmel értesült a hírről” – tette hozzá a közlemény.

A természet, mint tudjuk, nem nézi a naptárat. A babák akkor érkeznek, amikor készen állnak, fittyet hányva a királyi naptárakra vagy a belső viszályokra. És mégis, ezt a tiszta iróniát ki sem lehetett volna jobban találni.