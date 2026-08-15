Megrázó képek Bonnie Tyler búcsúztatásáról: százak álltak sorfalat a koporsójának

Több száz Bonnie Tyler rajongó gyűlt össze, hogy lerója tiszteletét a néhai énekesnő előtt, miközben koporsóját ma (augusztus 15-én) hazahozzák.

Fotó: Photo12 via AFP / Photo12 via AFP

A Total Eclipse Of The Heart énekese, akinek valódi neve Gaynor Hopkins volt, júliusban hunyt el 75 éves korában. Tyler halála mindössze néhány hónappal azután következett be, hogy intenzív osztályon kezelték, miután egy sürgősségi bélműtétet követően mesterséges kómába helyezték.

Azok, akik ismerték vagy csodálták Tylert, a Swansea-i Mumbles negyedben található Newton Road mentén sorakoztak fel, hogy megnézzék a menetet, amint visszaszállítják egykori otthonába. Az énekesnő az 1980-as években szerzett nemzetközi hírnevet a Total Eclipse Of The Heart című albummal, amely az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok slágerlistáinak élére került.

A tömeg tapsviharban és a Total Eclipse Of The Heart éneklésében tört ki, miközben Bonnie Tyler koporsója utat tört magának a Mumbles csarnokba. A koporsót walesi zászló borította, és az énekesnő bekeretezett fényképe kísérte. A rajongók virágokat dobáltak a halottaskocsira, miközben az végighajtott a Newton úton.

Galériánkon a megrendítő menet: