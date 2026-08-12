Megyeri Csilla megmutatta 6 hónapos kislányát: ilyen aranyos az olasz-magyar Alessia

Úgy tűnik, Megyeri Csilla számára az idei nyár egy kicsit más, mint korábban. Februárban ugyanis megszületett első közös gyermeke párjával, Nicola Sarciával, így a család legkisebb tagja azóta természetesen minden program főszereplője. A sztáranyuka most Zalakarosról osztott meg kedves pillanatokat, ahol családjával együtt élvezik a nyarat. Csilláék korábban Olaszországba is magukkal vitték Alessiát, ahol a kislány első külföldi nyaralását töltötte. A család akkor a tengerpartot, a napsütést és az olasz életérzést is együtt élvezte. Most azonban a belföldi kikapcsolódásé a főszerep, és Csilla ismét megmutatta követőinek, milyen gyorsan cseperedik a kislánya.
Ilyen aranyos Megyeri Csilla kislánya
A rajongók már májusban is nagy örömmel fogadták, amikor Megyeri Csilla először mutatta meg nyilvánosan kislányát. Addig a közösségi oldalain megosztott fotókon és videókon igyekezett takarni Alessia arcát, majd egy balatoni pihenés során végül megmutatta a követőinek. Azóta pedig egyre több kedves anya-lánya pillanatba enged betekintést. A mostani nyaralásról készült felvételeken is jól látszik, mennyire élvezi Csilla az anyaságot.
Megyeri Csilla korábban azt is elárulta, hogy bár Alessia igényli a figyelmet, a kislány alapvetően rendkívül nyugodt baba.
Amikor ébren van, akkor nagyon igényli a figyelmet, és olyankor mellette nem nagyon lehet mással foglalkozni. De szerintem ez teljesen normális. Napközben többször is alszik, és van, hogy egyszerre három-négy órákkal is megajándékoz. Ilyenkor tudom csinálni a kis dolgaimat: főzés, mosás és tartalomgyártás. Nagyon nyugodt baba. Szerintem ebben az apukájára ütött, mert Nico is inkább kiegyensúlyozott, békés természetű, én vagyok a pörgősebb
– mesélte Csilla a hot! magazinnak. Az anyuka azt sem titkolja, hogy az anyaság teljesen új fejezetet nyitott az életében. Korábban úgy fogalmazott, hogy lelkileg és testileg is feltölti ez az időszak, és most az egyik legfontosabb számára, hogy minél több időt tölthessen Alessiával. A családi nyaralások pedig ehhez tökéletesen passzolnak. Bár egy kisbabával természetesen egészen másképp kell megszervezni egy utazást, mint korábban, Csilláék láthatóan könnyedén alkalmazkodnak az új helyzethez.