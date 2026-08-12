Megyeri Csilla megmutatta 6 hónapos kislányát: ilyen aranyos az olasz-magyar Alessia

Úgy tűnik, Megyeri Csilla számára az idei nyár egy kicsit más, mint korábban. Februárban ugyanis megszületett első közös gyermeke párjával, Nicola Sarciával, így a család legkisebb tagja azóta természetesen minden program főszereplője. A sztáranyuka most Zalakarosról osztott meg kedves pillanatokat, ahol családjával együtt élvezik a nyarat. Csilláék korábban Olaszországba is magukkal vitték Alessiát, ahol a kislány első külföldi nyaralását töltötte. A család akkor a tengerpartot, a napsütést és az olasz életérzést is együtt élvezte. Most azonban a belföldi kikapcsolódásé a főszerep, és Csilla ismét megmutatta követőinek, milyen gyorsan cseperedik a kislánya.

Megyeri Csilla párja, Nicola Sarciá félig olasz származású (Fotó: MW Bulvár)

Ilyen aranyos Megyeri Csilla kislánya

A rajongók már májusban is nagy örömmel fogadták, amikor Megyeri Csilla először mutatta meg nyilvánosan kislányát. Addig a közösségi oldalain megosztott fotókon és videókon igyekezett takarni Alessia arcát, majd egy balatoni pihenés során végül megmutatta a követőinek. Azóta pedig egyre több kedves anya-lánya pillanatba enged betekintést. A mostani nyaralásról készült felvételeken is jól látszik, mennyire élvezi Csilla az anyaságot.