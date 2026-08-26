A Szívek szállodája bohókás szakácsnője 56 évesen Hollywood egyik legnagyobb sztárja - Galéria

Melissa McCarthy 1970. augusztus 26-án született az Illinois állambeli Plainfieldben. Életútja egyáltalán nem úgy indult, mint egy tipikus hollywoodi filmcsillagé. Stand-uppal próbálkozott, majd improvizációs színházban csiszolta a humorát. Ez a háttér később szinte minden nagy komikus alakításán érződött: McCarthy egyik legnagyobb fegyvere ugyanis az, hogy a vásznon gyakran úgy hat, mintha fogalmunk sem lehetne, mit fog tenni a következő pillanatban. Egy kínos csendből, egy pillantásból vagy egy teljesen abszurd mozdulatból ugyanúgy képes poént csinálni, mint egy jól megírt mondatból.
Melissa McCarthy Hollywood egyik legkeresettebb sztárja
A közönség jelentős része a Szívek szállodájában szerette meg. Sookie St. Jamesként 2000-től hét éven keresztül volt Lorelai Gilmore legjobb barátja, a kissé szétszórt, lelkes és szerethető szakácsnő pedig tökéletes szerepnek bizonyult számára. Akkoriban még aligha lehetett sejteni, hogy a kedves mellékszereplőből néhány év múlva Hollywood egyik legkeresettebb vígjátéki sztárja lesz. McCarthy azonban már Sookie-ként megmutatta azt, ami később a védjegyévé vált: nem egyszerűen elmondja a vicces mondatokat, hanem egész testével játszik, és közben még a legőrültebb karaktereit is képes emberivé tenni.
A következő nagy állomást a Mike & Molly jelentette. Molly Flynn szerepéért 2011-ben Emmy-díjat kapott, és ezzel már hivatalosan is az amerikai televíziózás élvonalába került. A Television Academy összesítése szerint pályafutása során nyolc Primetime Emmy-jelölést és két győzelmet szerzett.
Az igazi kitörés azonban ugyanabban az évben, 2011-ben következett be. A Koszorúslányok című vígjátékban McCarthy Megan szerepében valósággal berobbant a mozivászonra. A film tele volt remek komikusokkal, ő mégis képes volt ellopni jeleneteket a többiektől. Megan harsány, kiszámíthatatlan és időnként egészen meghökkentő figura volt, McCarthy pedig olyan félelem nélkül vetette bele magát a fizikai komédiába, hogy az alakítás végül messze túlnőtt egy egyszerű vígjátéki mellékszerepen. Még Oscar-jelölést is kapott érte a legjobb női mellékszereplő kategóriájában.
Innentől szinte nem lehetett megállítani. A Személyiségtolvajban Jason Bateman életét forgatta fel, a Női szervekben Sandra Bullock elegáns, szabálykövető FBI-ügynökének tökéletes ellentéteként tombolt, majd jött A kém, amely talán minden korábbinál jobban megmutatta, miért működik McCarthy humora. Susan Cooperként egyszerre tudott ügyetlen, bizonytalan és nevetséges lenni, majd egyik pillanatról a másikra meglepően kompetens akcióhőssé változni. A poén sokszor éppen abból fakadt, hogy a környezete lebecsülte – ő pedig újra és újra rácáfolt mindenkire. Ez részben Melissa McCarthy egész pályájának története is. Hollywood nem a hagyományos filmsztár-sablon szerint építette fel őt, McCarthy viszont éppen ebből kovácsolt előnyt. Nem próbált tökéletesnek látszani. A vásznon elesik, kiabál, káromkodik, verekszik, kínos helyzetekbe kerül, nevetségessé teszi magát, és olyan intenzitással vállalja a fizikai komédiát, amit kevés világsztár mer megengedni magának. Talán ezért is szeretik ennyire. McCarthy karakterei gyakran hangosak és túlzóak, de a harsányság alatt rendszerint ott lapul valamilyen nagyon is ismerős bizonytalanság. Hősei szeretnének megfelelni, szerelmesek akarnak lenni, félnek a kudarctól, vágynak az elismerésre, vagy egyszerűen csak próbálnak túlélni egy olyan világban, amely nem feltétlenül rájuk szabta a szabályokat. McCarthy pedig soha nem úgy játssza őket, mintha sajnálni kellene őket. Inkább erőt ad nekik.
Ráadásul hajlandó saját magát is nevetségessé tenni. Nála nincs érzékelhető hiúság abban, hogyan essen el, milyen arcot vágjon, vagy mennyire legyen kínos egy jelenet. Ha a poén megköveteli, teljes lendülettel nekimegy. Ettől alakításai sokszor veszélyesen spontánnak tűnnek: a néző azt érzi, hogy bármikor történhet valami teljesen őrült. A Saturday Night Live-ban ezt újra bebizonyította. Vendégműsorvezetőként többször visszatért, Sean Spicer volt fehér házi sajtótitkárról készített paródiája pedig különösen emlékezetessé vált. 2017-ben az SNL-ben nyújtott vendégalakításáért megszerezte második Emmy-díját.
Amikor már mindenki azt hitte, pontosan tudja, mire képes Melissa McCarthy, 2018-ban váratlanul irányt váltott. A Megbocsátasz valaha? című filmben Lee Israelt, a pénzzavarba került írót alakította, aki hírességek leveleit kezdi hamisítani. Itt szinte eltűnt az a Melissa McCarthy, akit a közönség a harsány vígjátékokból ismert.
Nem voltak látványos esések és nagy komikus kitörések. Helyettük egy magányos, sérült, keserű és rendkívül összetett nő jelent meg a vásznon. Az alakítás meghozta McCarthy második Oscar-jelölését, ezúttal már a legjobb női főszereplő kategóriájában. Ezzel végleg világossá vált, hogy nem pusztán nagyszerű komika, hanem komoly karakter- és drámai színésznő is. Talán éppen ezért működött olyan jól a szerep: ugyanaz az eszköztár volt mögötte, amely korábban nevettetett, csak ezúttal McCarthy nem engedte kirobbanni az energiát.
Közben családi vállalkozássá is tette a filmezést. Férje, Ben Falcone színész, író és rendező, akivel McCarthy számos közös produkciót készített. A Tammy, A főnök, A partiállat, a Szuperagy és A lecsap csapat is összekapcsolódott a házaspár alkotói együttműködésével. Két lányuk született, miközben McCarthy producerként és forgatókönyvíróként is egyre aktívabbá vált.
És amikor úgy tűnt, már tényleg mindenféle szerepet kipróbált, 2023-ban Ursula lett belőle az élőszereplős A kis hableányban. A Disney egyik legismertebb gonoszának szerepe szinte rá volt szabva: egyszerre lehetett nagy, teátrális, vicces, fenyegető és extravagáns. Megint olyan karaktert kapott, amelyben nem kellett visszafognia magát – és McCarthy pontosan akkor a legszórakoztatóbb, amikor szabadjára engedheti ezt az energiát. Talán ez Melissa McCarthy tartós népszerűségének titka. A közönség nem azért szereti, mert mindig ugyanazt csinálja, hanem mert bármennyire őrült karaktert alakít, valahogy mindig felismerhető marad benne az ember. Tud harsány lenni anélkül, hogy üressé válna, tud sebezhető lenni anélkül, hogy érzelgőssé válna, és mindenekelőtt képes úgy nevettetni, hogy közben saját maga is teljesen komolyan veszi a karaktert.
Ötvenhat évesen Melissa McCarthy tehát jóval több, mint „az a vicces nő a vígjátékokból”. Emmy-díjas televíziós sztár, kétszeres Oscar-jelölt színésznő, producer, író és olyan komikus előadó, akinek elég néha néhány másodpercig némán néznie a kamerába ahhoz, hogy kitörjön a nevetés. Talán éppen ez az, amit nem lehet megtanítani: Melissa McCarthy úgy tud nevetséges lenni, hogy sosem válik nevetségessé. A közönség pedig több mint húsz éve vele nevet és nem rajta.