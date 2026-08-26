A Szívek szállodája bohókás szakácsnője 56 évesen Hollywood egyik legnagyobb sztárja - Galéria

Melissa McCarthy 1970. augusztus 26-án született az Illinois állambeli Plainfieldben. Életútja egyáltalán nem úgy indult, mint egy tipikus hollywoodi filmcsillagé. Stand-uppal próbálkozott, majd improvizációs színházban csiszolta a humorát. Ez a háttér később szinte minden nagy komikus alakításán érződött: McCarthy egyik legnagyobb fegyvere ugyanis az, hogy a vásznon gyakran úgy hat, mintha fogalmunk sem lehetne, mit fog tenni a következő pillanatban. Egy kínos csendből, egy pillantásból vagy egy teljesen abszurd mozdulatból ugyanúgy képes poént csinálni, mint egy jól megírt mondatból.

Melissa McCarthy 56 éves lett (Fotó: Northfoto)

Melissa McCarthy Hollywood egyik legkeresettebb sztárja

A közönség jelentős része a Szívek szállodájában szerette meg. Sookie St. Jamesként 2000-től hét éven keresztül volt Lorelai Gilmore legjobb barátja, a kissé szétszórt, lelkes és szerethető szakácsnő pedig tökéletes szerepnek bizonyult számára. Akkoriban még aligha lehetett sejteni, hogy a kedves mellékszereplőből néhány év múlva Hollywood egyik legkeresettebb vígjátéki sztárja lesz. McCarthy azonban már Sookie-ként megmutatta azt, ami később a védjegyévé vált: nem egyszerűen elmondja a vicces mondatokat, hanem egész testével játszik, és közben még a legőrültebb karaktereit is képes emberivé tenni.

A következő nagy állomást a Mike & Molly jelentette. Molly Flynn szerepéért 2011-ben Emmy-díjat kapott, és ezzel már hivatalosan is az amerikai televíziózás élvonalába került. A Television Academy összesítése szerint pályafutása során nyolc Primetime Emmy-jelölést és két győzelmet szerzett.

Az igazi kitörés azonban ugyanabban az évben, 2011-ben következett be. A Koszorúslányok című vígjátékban McCarthy Megan szerepében valósággal berobbant a mozivászonra. A film tele volt remek komikusokkal, ő mégis képes volt ellopni jeleneteket a többiektől. Megan harsány, kiszámíthatatlan és időnként egészen meghökkentő figura volt, McCarthy pedig olyan félelem nélkül vetette bele magát a fizikai komédiába, hogy az alakítás végül messze túlnőtt egy egyszerű vígjátéki mellékszerepen. Még Oscar-jelölést is kapott érte a legjobb női mellékszereplő kategóriájában.

Innentől szinte nem lehetett megállítani. A Személyiségtolvajban Jason Bateman életét forgatta fel, a Női szervekben Sandra Bullock elegáns, szabálykövető FBI-ügynökének tökéletes ellentéteként tombolt, majd jött A kém, amely talán minden korábbinál jobban megmutatta, miért működik McCarthy humora. Susan Cooperként egyszerre tudott ügyetlen, bizonytalan és nevetséges lenni, majd egyik pillanatról a másikra meglepően kompetens akcióhőssé változni. A poén sokszor éppen abból fakadt, hogy a környezete lebecsülte – ő pedig újra és újra rácáfolt mindenkire. Ez részben Melissa McCarthy egész pályájának története is. Hollywood nem a hagyományos filmsztár-sablon szerint építette fel őt, McCarthy viszont éppen ebből kovácsolt előnyt. Nem próbált tökéletesnek látszani. A vásznon elesik, kiabál, káromkodik, verekszik, kínos helyzetekbe kerül, nevetségessé teszi magát, és olyan intenzitással vállalja a fizikai komédiát, amit kevés világsztár mer megengedni magának. Talán ezért is szeretik ennyire. McCarthy karakterei gyakran hangosak és túlzóak, de a harsányság alatt rendszerint ott lapul valamilyen nagyon is ismerős bizonytalanság. Hősei szeretnének megfelelni, szerelmesek akarnak lenni, félnek a kudarctól, vágynak az elismerésre, vagy egyszerűen csak próbálnak túlélni egy olyan világban, amely nem feltétlenül rájuk szabta a szabályokat. McCarthy pedig soha nem úgy játssza őket, mintha sajnálni kellene őket. Inkább erőt ad nekik.