Mesterséges intelligencia: Jáksó László szerint végezhet velünk az AI, ha akar

Jáksó László kimondta: a mesterséges intelligencia hamarosan lenyomja az emberi agyat (Fotó: Kovács Dávid)

„Az embert végül nem az érdekelte, hogy a mesterséges intelligencia hogyan legyen hasznos a mindennapokban”

A műsorvezető szerint egyelőre a mesterséges intelligencia még nem nőtt túl az alkotóján, vagyis az emberen, de közeleg a nap, amikor... „Őrületes pénzt tol bele a világ a mesterséges intelligenciába, hogy az AI egyre jobb, gyorsabb és erősebb legyen. Kis mellékszélként mondom, hogy ha lenne egy időgépem, most visszamennék 1999-ig és feltankolnék Nvidia részvénnyel, mert ők a mesterséges intelligencia területén történő fejlődés legnagyobb nyertesei. Jelen pillanatban, a legjobb tudásom szerint nincs hatékonyabb és nagyobb kapacitású számítógép az emberi agynál. De mi ez a cucc, amire ilyen büszkék vagyunk? Nagyra vagyunk azzal, hogy kitaláltunk és megvalósítottunk ezt-azt. De valójában csak a ránk zúduló információkat illesztettük össze egyetemes tudássá, variáltuk a kapott információkat. A mesterséges intelligencia pont ezt teszi.”

Kétségem sincs afelől, hogy eljön, sőt közeleg az az időpont, amikor a köznyelvben csak gépként emlegetett eszközeink meghaladják az emberi agy kapacitását és képesek lesznek akár egy másfajta biológia kitalálására, megalkotására is.

„Meggyőződésem, hogyha nem fékezünk és nem találjuk ki hamarosan, hogy a mesterséges intelligencia miért is ne irtson ki bennünket, akkor egy napon végig fogja gondolni ezt a kérdést, és lássuk be, túl sok érvünk nincs a létjogosultságunk igazolása mellett. Korábban, a nem is olyan távoli múltban még lehetett reménykedni, hogy az AI fejlődés eléri a technikai korlátokat, talán a szilícium alapú áramköröket nem lehet egy határ alá kicsinyíteni, de a japánok megugrották ezeket az akadályokat és megalkották azokat az ügyes algoritmusokat, szoftveres megoldásokat, amelyekkel a mostani "vason" is lehet egyre erősebb AI modelleket futtatni. Sőt, nem is csak kinyitották, egyenesen szélesre tárták ezeket a kapukat. Egy darabig azzal is vigasztaltuk magunkat, hogy biztosan nem lesz olyan hülye a Földön, aki a mesterséges intelligenciát ráereszti mondjuk a fegyverrendszerekre, de azt hiszem, ezen már túl is vagyunk. Mert az embert végül nem az érdekelte, hogy az AI hogyan legyen hasznos a mindennapokban, hanem hogy az erőszakos fejlesztésből hogyan csináljon pénzt” – fogalmazott Jáksó László.