Mesterséges intelligencia: Jáksó László szerint végezhet velünk az AI, ha akar

Rengeteg, sőt túl sok olyan, világméretű problémával kell szembenéznie a jelenkor emberének, melyek egyenként is alaposan feladják a leckét. A megoldások, bár sürgetőek, még csak a kanyarban sincsenek. Ezekben lehet, vagy lehetne segítség az irgalmatlan tempóban fejlődő mesterséges intelligencia. De vajon jól használjuk, jó irányba haladnak a hatalmas léptékű fejlesztések, kutatások? És ami talán a leginkább foglalkoztatja az egyszeri embert: egy napon bekövetkezhet a mesterséges intelligencia öntudatra ébredése? És ha igen, dönthet úgy, hogy eltakarít minket az útból annak érdekében, hogy megmentse a planétánkat tőlünk, akik leuraltuk, de nem voltunk éppen jó „gazdái”? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Jáksó László műsorvezetővel, akinek nemcsak véleménye van a témában, de szakértelme is. Talán kevesen tudják, de Laci évtizedek óta informatikával és software fejlesztéssel is foglalkozik, az utóbbi időben pedig éppen a mesterséges intelligencia irányában végez kutatás-fejlesztési tevékenységet.
Jáksó László: „Evolúciós lépcsőket ugrottunk át...”
„Biztos mindenki azt szeretné hallani, hogy a mesterséges intelligencia egy ártalmatlan valami, ami azért ”született”, hogy szolgálja az emberiséget és szebbé, jobbá, de pláne könnyebé tegye az életünket.”
Nos, az alapelv természetesen valami hasonló lehetett, de a fejlődés iránya kissé talán félrecsúszott. Nem beszélve a sebességéről, ami egészen elképesztő még az olyan „kockák” számára is, mint amilyen én is vagyok.
„Én azt mondom, nem, vagy nem úgy aknázzuk ki az AI kínálta lehetőségeket, ahogyan azt kellene, vagy ahogyan az észérvek és a logika diktálja. Hogy milyen gyakorlati haszna lehetne az AI-nak a hétköznapi ember számára? Képzeljük csak el, mondjuk milyen remek lenne, ha a gépekkel, kvázi folyékonyan beszélgethetnénk és azok soha, vagy csak ritkán értenének félre minket! Például a mosógéppel. Tudom, hogy létezik ilyen, és senkit sem izgat, de a gond az, hogy túl hamar engedtük el ezt az irányt, mert a fejlődés olyan sebességgel halad, hogy ez a funkció valahogy a háttérbe szorult, vagy csak a prémium termékekre korlátozódott. Még mindig menükből választunk idióta nevű pontokat a számítógépes programokban, ahelyett, hogy megdumálnánk vele, mit akarunk. Nagyjából hülyének nézzük azt, aki okosházat akar építeni. Evolúciós lépcsőket ugrottunk át és leragadtunk ott, hogy chatablakokat és botokat használunk. Pedig ebben sokkal, de sokkal több lehetőség lapul” - kezdte az Origo kérdésére Jáksó László.
„Az embert végül nem az érdekelte, hogy a mesterséges intelligencia hogyan legyen hasznos a mindennapokban”
A műsorvezető szerint egyelőre a mesterséges intelligencia még nem nőtt túl az alkotóján, vagyis az emberen, de közeleg a nap, amikor... „Őrületes pénzt tol bele a világ a mesterséges intelligenciába, hogy az AI egyre jobb, gyorsabb és erősebb legyen. Kis mellékszélként mondom, hogy ha lenne egy időgépem, most visszamennék 1999-ig és feltankolnék Nvidia részvénnyel, mert ők a mesterséges intelligencia területén történő fejlődés legnagyobb nyertesei. Jelen pillanatban, a legjobb tudásom szerint nincs hatékonyabb és nagyobb kapacitású számítógép az emberi agynál. De mi ez a cucc, amire ilyen büszkék vagyunk? Nagyra vagyunk azzal, hogy kitaláltunk és megvalósítottunk ezt-azt. De valójában csak a ránk zúduló információkat illesztettük össze egyetemes tudássá, variáltuk a kapott információkat. A mesterséges intelligencia pont ezt teszi.”
Kétségem sincs afelől, hogy eljön, sőt közeleg az az időpont, amikor a köznyelvben csak gépként emlegetett eszközeink meghaladják az emberi agy kapacitását és képesek lesznek akár egy másfajta biológia kitalálására, megalkotására is.
„Meggyőződésem, hogyha nem fékezünk és nem találjuk ki hamarosan, hogy a mesterséges intelligencia miért is ne irtson ki bennünket, akkor egy napon végig fogja gondolni ezt a kérdést, és lássuk be, túl sok érvünk nincs a létjogosultságunk igazolása mellett. Korábban, a nem is olyan távoli múltban még lehetett reménykedni, hogy az AI fejlődés eléri a technikai korlátokat, talán a szilícium alapú áramköröket nem lehet egy határ alá kicsinyíteni, de a japánok megugrották ezeket az akadályokat és megalkották azokat az ügyes algoritmusokat, szoftveres megoldásokat, amelyekkel a mostani "vason" is lehet egyre erősebb AI modelleket futtatni. Sőt, nem is csak kinyitották, egyenesen szélesre tárták ezeket a kapukat. Egy darabig azzal is vigasztaltuk magunkat, hogy biztosan nem lesz olyan hülye a Földön, aki a mesterséges intelligenciát ráereszti mondjuk a fegyverrendszerekre, de azt hiszem, ezen már túl is vagyunk. Mert az embert végül nem az érdekelte, hogy az AI hogyan legyen hasznos a mindennapokban, hanem hogy az erőszakos fejlesztésből hogyan csináljon pénzt” – fogalmazott Jáksó László.
„...ha bekövetkezik, az baromi mókás utolsó tíz perc lesz”
Ez vajon azt jelenti, hogy Jáksó László fél egy mesterséges intelligencia okozta kataklizmától? Nem, dehogy! Sőt, sokkal inkább tartana üdvözítőnek egy globális, és gyors kihalás-eseményt, mint egy egyéni halálmódot. „Félek egy csomó mindentől, de egy globális világvége esemény nincs ezen a listán. Nem azért, mert nem tartom valószínűnek a bekövetkeztét. A haláltól, mint olyantól félek, mert egyszerűen így vagyunk bekötve mi, emberek. Vagy talán csak én... Bár nem is feltétlen félelem ez, inkább féltékenység, amiért mi elmegyünk, de mások még maradnak. Rossz érzés kimaradni a további műsorból, nem? Ha viszont egy jó gyors kihalási eseményre gondolok, nincs bennem para, hiszen ez esetben mind, nagyjából egyszerre megyünk a levesbe. Képzeljünk csak el egy úgynevezett gamma-kitörést, amiből milliárdnyi történik a világegyetemben, minden egyes pillanatban.”
Ha egy ilyen, fókuszált sugár eltalálja a Földet, és kellően nagy is az energiája, az vicces módon lefújja a bolygóról a légkört. Huss...
„Ennek az esélye persze rendkívül csekély, de egyes hipotézisek szerint 445 millió éve már megtörtént… Minden esetre, ha bekövetkezik, az baromi mókás utolsó tíz perc lesz. Én biztosan csinálok majd egy utolsó szelfit” - zárta mondandóját a Heti Hetes egykori műsorvezetője.