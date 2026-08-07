„Apa, veled biztosan nem fogok bulizni!” - így rázta le a lánya Mészáros Árpád Zsoltot

Humoros videót osztott meg a TikTok-oldalán Mészáros Árpád Zsolt, avagy MÁZS, aki azzal az ötlettel állt elő, hogy idén a nagyobb gyerekeivel együtt venne részt a Sziget Fesztiválon. A lánya, a húszéves Rózsa ekkor először udvariasan, majd egyre határozottabban közölte vele, biztos, hogy nem tart vele a Sziget mínusz egyedik napjára, a Bródy Dalok Napja legendás fellépőinek nevei ugyanis neki már semmit sem mondanak, ráadásul kellemetlen lenne számára, ha a barátai meglátnák, amint az apjával bulizik.

Lerázta az édesapját Mészáros Árpád Zsolt lánya / Fotó: Markovics Gábor

Lerázta az édesapját Mészáros Árpád Zsolt lánya

Apa, veled biztosan nem fogok bulizni!

- közölte a lány, ám a történet ezután szerencsés fordulatot vett - szúrta ki a Story.