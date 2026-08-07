„Apa, veled biztosan nem fogok bulizni!” - így rázta le a lánya Mészáros Árpád Zsoltot

Humoros videót osztott meg a TikTok-oldalán Mészáros Árpád Zsolt, avagy MÁZS, aki azzal az ötlettel állt elő, hogy idén a nagyobb gyerekeivel együtt venne részt a Sziget Fesztiválon. A lánya, a húszéves Rózsa ekkor először udvariasan, majd egyre határozottabban közölte vele, biztos, hogy nem tart vele a Sziget mínusz egyedik napjára, a Bródy Dalok Napja legendás fellépőinek nevei ugyanis neki már semmit sem mondanak, ráadásul kellemetlen lenne számára, ha a barátai meglátnák, amint az apjával bulizik.
Lerázta az édesapját Mészáros Árpád Zsolt lánya
Apa, veled biztosan nem fogok bulizni!
- közölte a lány, ám a történet ezután szerencsés fordulatot vett - szúrta ki a Story.
Mialatt MÁZS már lemondott a közös szórakozásról, kiderült, az egész csupán egy ötletes átverés volt. A gyermekei ugyanis a háta mögött összefogtak, és meglepetésként közösen megvásárolták neki a belépőt.
A Sziget Fesztivál, vagy röviden Sziget, Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvénye, amelyet minden év augusztusában rendeznek meg Budapesten, az Óbudai-szigeten. 2011-ben Európa huszonöt legnagyobb fesztiválja közül a Sziget lett az első a Yourope (európai fesztiválszövetség) és a Virtual Festivals Europe által szervezett szavazáson a „nagyfesztiválok" versenyében. Az idei rendezvény sorsa viszont hónapokig kérdéses volt: a szervezőket komoly pénzügyi nehézségek és a fesztivál jövőjét érintő bizonytalanságok is próbára tették, ezért egy időben az is felmerült, 2026-ban egyáltalán nem rendezik meg a Szigetet. Végül sikerült megmenteni a legendás fesztivált, így hamarosan ismét kezdetét veheti az év egyik legjobban várt zenei eseménye.