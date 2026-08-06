„Öt évtized alatt ez nem sok!” – Mészáros Árpád Zsolt szerint négy feleség ennyi idő alatt belefér

A Duna TV Ridikül című műsorában Dióssy Klári vendégeként Mészáros Árpád Zsolt idézte fel élete legmeghatározóbb mérföldköveit. Ha visszanézzük a 22 évvel ezelőtt bemutatott Rómeó és Júlia előadást, nehezen tudjuk elképzelni, hogy egyszer majd Benvolio is megöregszik. Mázs gondolkodása, temperamentuma és rajongóinak száma csakugyan mit sem változott az évek során. A népszerű művész a tőle megszokott őszinteséggel és humorérzékkel beszélt az eseménydús magánéletéről és az elmúlásról.

Mészáros Árpád Zsolt feleségeiről is őszintén vallott (Fotó: MW)

Mészáros Árpád Zsolt nem tartja soknak a négy feleséget

Nekem öt gyerekem van, négy asszonytól. Mondtam is itt a srácoknak, hogy azért, mert válogatós vagyok, de ez csak vicc volt, hiszen öt évtized alatt azt gondolom, hogy ez nem sok

– fejtette ki Mázs. A laza humor és a népes család mögött azonban mély élettapasztalat rejlik, hiszen a művész már fiatalon szembenézett a legnehezebb próbatétellel. Mindössze 22 évesen egy színpadi baleset hozott drámai fordulatot, amikor a kivizsgálások során kiderült, hogy rosszindulatú vesedaganata van. A rákbetegségen való felülkerekedés és a küzdelem teljesen átformálta az időhöz való viszonyát: „Amikor rákos voltam, két dolgot lehetett tudni, van rossz- és jóindulatú fajtája. Most már a karcinómáknak több száz fajtáját ismerjük. Akkor eldöntöttem egy fiatal orvos tanácsára, hogy én a természetes utat választom. Azóta hiszem, hogy az agyunk egy olyan szerver, amit ha tudatosan használunk, a lelkünk és testünk meggyógyítható.”