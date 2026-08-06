„Öt évtized alatt ez nem sok!” – Mészáros Árpád Zsolt szerint négy feleség ennyi idő alatt belefér

A Duna TV Ridikül című műsorában Dióssy Klári vendégeként Mészáros Árpád Zsolt idézte fel élete legmeghatározóbb mérföldköveit. Ha visszanézzük a 22 évvel ezelőtt bemutatott Rómeó és Júlia előadást, nehezen tudjuk elképzelni, hogy egyszer majd Benvolio is megöregszik. Mázs gondolkodása, temperamentuma és rajongóinak száma csakugyan mit sem változott az évek során. A népszerű művész a tőle megszokott őszinteséggel és humorérzékkel beszélt az eseménydús magánéletéről és az elmúlásról.
Mészáros Árpád Zsolt nem tartja soknak a négy feleséget
Nekem öt gyerekem van, négy asszonytól. Mondtam is itt a srácoknak, hogy azért, mert válogatós vagyok, de ez csak vicc volt, hiszen öt évtized alatt azt gondolom, hogy ez nem sok
– fejtette ki Mázs. A laza humor és a népes család mögött azonban mély élettapasztalat rejlik, hiszen a művész már fiatalon szembenézett a legnehezebb próbatétellel. Mindössze 22 évesen egy színpadi baleset hozott drámai fordulatot, amikor a kivizsgálások során kiderült, hogy rosszindulatú vesedaganata van. A rákbetegségen való felülkerekedés és a küzdelem teljesen átformálta az időhöz való viszonyát: „Amikor rákos voltam, két dolgot lehetett tudni, van rossz- és jóindulatú fajtája. Most már a karcinómáknak több száz fajtáját ismerjük. Akkor eldöntöttem egy fiatal orvos tanácsára, hogy én a természetes utat választom. Azóta hiszem, hogy az agyunk egy olyan szerver, amit ha tudatosan használunk, a lelkünk és testünk meggyógyítható.”
Kínában kutatta az öregedés titkát
A természetes utat és az öngyógyítás lehetőségeit kezdte kutatni, ami egészen Ázsiáig repítette: „Akkor mondtam, hogy oké, akkor meg akarom nézni, hogy tényleg van-e 100 éves ember! Elmentem Kínába, szélső Hszincsiangba, végignéztem, ahogy egy 102 éves ember ott jött biciklivel és megvártuk, míg a hegyre feltekert.” Ez a távol-keleti utazás adta meg számára a végső bizonyosságot arról, hogy minden betegség visszafordítható.
Már nem szorong az elmúlás gondolata miatt
A színész azóta napra pontosan számolja az előtte álló időt, de a szorongás helyett a jövőbeli célok tartják fiatalon. Lánya, Rózsa még gyermekként adta meg neki a legfőbb motivációt: „Apa, én azt szeretném, hogy breakeljél az ötvenedik születésnapomon! 85 éves leszek, kiszámoltuk akkor napra pontosan” – mesélte nevetve. A Ridikül stúdiójában Petridisz Hrisztosz színművész, Jászberényi József geronto-andrológiai kutató és Schiffer Miklós stílustanácsadó is egyetértett abban, hogy a humor és a tudatosság a fiatalság igazi kulcsa. Mázs zárásként hozzátette, hogy 50 felett a legfontosabb a belső gyermek táplálása és az élet apró élvezetei: „Ötven év felett a legfontosabb dolog az, hogy jóval vegyük magunkat körül, minél több jóval" – zárta a gondolatait a színművész.