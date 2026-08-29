68 éves lenne Michael Jackson: ritka pillanatok a pop királyának életéből – így járt Budapesten a sztár

1958. augusztus 29-én született az indianai Gary-ben Michael Joseph Jackson néven a világ kétségtelenül legismertebb énekes-táncosa. A 2009-ben elhunyt Michael Jackson idén ünnepelhetné a 68. születésnapját. Szívszorító belegondolni, mi mindent tehetett volna le még az asztalra, ha 17 évvel ezelőtt nem hunyja le örökre a szemét.

Michael Jackson ma lenne 68 éves

Fotó: THIERRY SALLIOU / AFP

Jacko egyébként három alkalommal is járt Budapesten, méghozzá karrierje csúcsán, a kilencvenes évek közepén. Először 1994-ben látogatott hozzánk, akkor egy kisfilmet forgatott, többek közt a Hősök terén, később 1996-ban pedig kétszer is eljött. Ekkor először villámlátogatásra érkezett, hogy megnézze közelgő fellépése helyszínét, a Népstadiont, majd szeptember 11-én meg is tartotta a History World Tour turné második koncertjét Budapesten. A sztár a Kempinski elnöki lakosztályában szállt meg. Saját stábbal érkezett: hozott saját sofőrt és szakácsot is. A sztár egyébként 1994-ben és 1996-ban is ellátogatott a Bethesda kórházba. '96-os első és utolsó hazai koncertjére 4900 forintért lehetett jegyet venni. Ez a KSH hivatalos éves inflációs adatait figyelembe véve mai áron 27 ezer forintot jelent: azaz egy ekkora világsztárhoz képest igen baráti áron láthatták a nézők a pop királyát.

Különleges fotók Michael Jackson életéből

Galériánkban (amelyet az alábbi fotóra kattintva lehet végignézni) Michael Jackson életéből gyűjtöttünk össze pár ritkább pillanatot, többek közt a budapesti látogatását is.