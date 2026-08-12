Mihályfi Luca hozta a formáját a Szigeten: igazán dögös szerelésben bulizott

Nemcsak külföldi sztároktól hemzsegett a Sziget Fesztivál első napja. A külföldi fellépőkre a magyar hírességek is kíváncsiak voltak. Az Origo fotósa a tömegben kiszúrta Mihályfi Lucát is, aki párjával, Hegyes Bercivel érkezett a buliszentélybe.

Mihályfi Luca és párja, Hegyes Berci a Sziget Fesztiválon

Mihályfi Luca is feltűnt a Szigeten

Luca most is hozta a formáját, a tőle megszokott szerelésben jelent meg, és színben összeöltöztek a táncossal. Az énekesnőt sokat bántják az öltözködése miatt, de mint mondta, őt ez egyáltalán nem zavarja. Alacsony termete miatt hord ilyen összeállításokat, hogy optikailag nyújtsa az alakját. Szándékosan választ több számmal nagyobb nadrágokat, amelyeket a derekánál szűkít be, hogy még hangsúlyosabb legyen az oversize-hatás. Az alacsony derekú nadrágok pedig nemcsak a felsőtestét hosszítják optikailag, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy megmutassa feszes hasát, amelyre rendkívül büszke.

Luca és Berci az elmúlt napokban jól megérdemelt pihenésüket töltötték Horvátországban, ahonnan természetesen bikinis képeket is töltött fel az énekesnő. A sport a mindennapjai része, akkor sem hagyja ki az edzést, ha többórás fellépés vár rá. Mindez az alakján is észrevehető...

A Sziget első napjáról itt láthatjátok a galériánkat: