Igazi sztárparádé volt a Miss Balaton 2026-os döntőjén – Galéria

Szombat este kiderült, ki viselheti a Miss Balaton koronáját: a balatonfüredi döntőn Antal Emőkét választották a 2026-os szépségkirálynőnek. A szatmárnémeti lány a verseny fináléjába bejutott tizenkét induló közül bizonyult a legjobbnak.

A Miss Balaton 2026 nyertese Antal Emőke lett (Fotó: Miss Balaton)

Ilyen volt a Miss Balaton 2026-os döntője

A rangos eseménynek a Balatonfüredi Kongresszusi Központ adott otthont, ahol a döntősök több fordulóban mutathatták meg magukat. Az este végén már csak a legjobbak izgulhattak a végső eredmény miatt, a korona pedig végül Antal Emőke fejére került. A megtisztelő címet a 2024-es Miss Balaton, Bábel Virág adta át utódjának. Az eredményhirdetésnél az is kiderült, kik állhattak még a dobogóra: Vasvári Boglárka lett az első udvarhölgy, míg Vittmann Larina a második udvarhölgy címet szerezte meg.

A döntésben ezúttal is tapasztalt szakemberekből és ismert személyiségekből álló zsűri vett részt. A tagok között helyet kapott Dobó Ágnes korábbi szépségkirálynő és tartalomgyártó, Hegedűs Gábor egykori válogatott, magyar bajnok vízilabdázó, Maróy Krisztina, a GLAMOUR magazin főszerkesztője, valamint Rábaközi Andrea manöken. A zsűri elnöki feladatait Nánási Pál fotóművész látta el.