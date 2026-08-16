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miss balaton 2026

Igazi sztárparádé volt a Miss Balaton 2026-os döntőjén – Galéria

21 perce
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Tegnap este új királynője született a magyar tengernek. A zsűri döntése alapján Antal Emőke fejére került a Miss Balaton koronája. A döntőn idén is sok magyar híresség vett részt, mutatjuk, kik izgulták végig a helyszínen a szépségversenyt.
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miss balaton 2026antal emőkedöntőgaléria

Szombat este kiderült, ki viselheti a Miss Balaton koronáját: a balatonfüredi döntőn Antal Emőkét választották a 2026-os szépségkirálynőnek. A szatmárnémeti lány a verseny fináléjába bejutott tizenkét induló közül bizonyult a legjobbnak.

A Miss Balaton 2026 nyertese Antal Emőke lett.
A Miss Balaton 2026 nyertese Antal Emőke lett (Fotó: Miss Balaton)

Ilyen volt a Miss Balaton 2026-os döntője

A rangos eseménynek a Balatonfüredi Kongresszusi Központ adott otthont, ahol a döntősök több fordulóban mutathatták meg magukat. Az este végén már csak a legjobbak izgulhattak a végső eredmény miatt, a korona pedig végül Antal Emőke fejére került. A megtisztelő címet a 2024-es Miss Balaton, Bábel Virág adta át utódjának. Az eredményhirdetésnél az is kiderült, kik állhattak még a dobogóra: Vasvári Boglárka lett az első udvarhölgy, míg Vittmann Larina a második udvarhölgy címet szerezte meg.

A döntésben ezúttal is tapasztalt szakemberekből és ismert személyiségekből álló zsűri vett részt. A tagok között helyet kapott Dobó Ágnes korábbi szépségkirálynő és tartalomgyártó, Hegedűs Gábor egykori válogatott, magyar bajnok vízilabdázó, Maróy Krisztina, a GLAMOUR magazin főszerkesztője, valamint Rábaközi Andrea manöken. A zsűri elnöki feladatait Nánási Pál fotóművész látta el.

Megválasztották a Miss Balaton 2026-os királynőjét – fotók
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A Miss Balaton szakértői zsűrije döntött a lányok sorsáról.
A Miss Balaton szakértői zsűrije döntött a lányok sorsáról (Fotó: Miss Balaton)

Rengetegen vettek részt a Miss Balaton 2026 döntőjén

A közönség számára természetesen nem csak a versenyzők miatt volt emlékezetes az este. A rendezvény házigazdái Gelencsér Tímea és Iszak Eszter voltak, akik közösen vezették végig a nézőket a döntő fontos pillanatain. A Miss Balaton döntője idén is több ismert vendéget vonzott. A helyszínen ott volt többek között Ördög Nóra, Annoni Zita és Gianni, valamint számos korábbi szépségkirálynő is. A meghívottak között feltűnt Balogh Eleni, Király Lili és Csupor Olívia is.

Galériánkban mutatjuk az este legizgalmasabb pillanatait.

2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
2026.08.15 Miss Balaton
Galéria: Exklúzív fotók! Ilyen volt a Miss Balaton 2026-os döntője
Fotó: Miss Balaton
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A Miss Balaton zsűrije. Dobó Ági, Nánási Pál, Rábaközi Andrea, Maróy Krisztina és Hegedűs Gábor

 

 

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