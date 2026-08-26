Mohamed Fatima először beszélt a békülésről: „Ezt nem lehet csak egy hibával lezárni”

A Fekete Vonat Mohamed Fatima, Beat és L.L. Junior számára a zenei karrier kezdetét jelentette, amivel megvalósíthatták álmaikat. Ez sikerült is, ám a zenekar 25. évfordulós arénakoncertje 3 évvel ezelőtt sajnos nem sikerült a tervek szerint, ami miatt a tagok között komoly pénzügyi ellentét alakult ki, azóta pedig szinte szóba sem álltak egymással. Az elmúlt egy hétben azonban minden megváltozott. Most kiderültek a részletek Mohamed Fatima és Junior béküléséről.

A Sztárban Sztár versenyzői között Mohamed Fatima is helyet kapott, akinek ez most egy új kezdetet jelent (Fotó: Szabolcs László)

Mohamed Fatima augusztus 16-án ünnepelte a 45. születésnapját, amin meglepetésszerűen L.L. Junior is megjelent, ráadásul úgy, hogy az énekesnő erről mit sem tudott. A találkozáskor azonban szinte szavak sem kellettek, mindketten rögtön tudták, hogy a múltat most maguk mögött kell hagyniuk.

A születésnapomra egy Juniorral közös barátunk szervezte a bulit, akivel már 30 éve ismerjük egymást, és régóta meg akarta oldani ezt az egészet köztünk, ezért úgy gondolta, hogy meghívja Juniort. Én pedig tiszta szeretettel, szívből örültem neki, amikor megláttam. Megöleltük egymást, és ahogy a képeken is látszik, az teljesen őszinte és igazi volt. Itt egyikünk részéről sem volt kérdés, hogy tovább kell lépni a múlton. Ugye mi 15 éves korunk óta ismerjük, szeretjük egymást, és voltak sérelmeink, de boldog pillanataink is, és ezt nem lehet csak egy hibával lezárni. Azt gondolom, hogy az emberség az ő részéről sem, meg az enyémről sem hagyta, hogy ez így érjen véget. Csak ehhez fel kellett nőnünk

– öntötte ki a lelkét Fatima.

„Egyébként 16-án volt a születésnapom, 19-én pedig Junior Budapest Parkos koncertje, és annyira jól meg tudtunk bocsájtani egymásnak, hogy utána meghívott a parkba is, amit aztán nagyon sokan láttak. Persze ez Junior show-ja volt, de ennek természetesen része volt a Fekete Vonat, ezért ebben a részben nagyon szívesen vettem részt. Emellett pedig sok szerencsét kívántam nekik, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez a hároméves teher lement a szívemről. Úgyhogy szerintem ez mindent megért” – folytatta boldog mosollyal.