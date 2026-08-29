Bikinis fotókkal forrósította fel a hangulatot a gyönyörű műsorvezető – barátaival bulizta át az éjszakát

Maya Jama bikinire vetkőzve engedi ki a gőzt, miközben barátaival egy fergeteges nyaraláson kapcsolódik ki. A 32 éves műsorvezető láthatóan igyekszik maga mögött hagyni az elmúlt napok drámáját, miután egy modell olyan bejegyzést tett közzé, amely exe, Ruben Dias ágyából származhatott.

Maya Jama: bikinire vetkőzött a gyönyörű műsorvezető – vad nyaraláson engedi ki a gőzt a magánéleti dráma után

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Maya Jama kék bikiniben mutatta meg napbarnított, kidolgozott alakját legújabb nyaralós fotóin.

A műsorvezető barátaival kapcsolódik ki, miközben a közösségi médiában is bepillantást engedett az utazásba.

Az egyik estén egy klubban bulizott, ahol két itallal a kezében pózolt barátaival.

Még a bár személyzetéhez is csatlakozott, és csillagszórókkal feldíszített üvegekkel vonult be.

A nyaralás egy magánéleti dráma után jött, miután egy modell olyan bejegyzést tett közzé, amely a hírek szerint Ruben Dias ágyából származott.

Bikinire vetkőzött a gyönyörű műsorvezető – vad nyaraláson engedi ki a gőzt a magánéleti dráma után

Maya az Instagramon osztott meg egy sor fotót vidám nyaralásáról. Az egyik felvételen a Love Island műsorvezetője kék bikiniben mutatta meg alakját. Napbarnított, kidolgozott testét megvillantva játékosan pózolt a kamerának. Megjelenését arany medálos nyaklánccal, nagy karika fülbevalóval és hozzáillő karkötőkkel egészítette ki.

A többi fotóból az is kiderült, hogy a műsorvezető finom ételeket kóstolt, este pedig egy medencében, felfújható matracon pihent, miközben zene szólt a háttérben.

Maya az éjszakai életből sem maradt ki: barátaival egy klubban bulizott, ahol több közös fotó is készült róluk. Az egyik felvételen két itallal a kezében látható, és szemmel láthatóan remekül érezte magát.

A műsorvezető igazán elengedte magát: egy ponton még a bár személyzetéhez is csatlakozott, és velük együtt vonult be, kezében csillagszórókkal feldíszített üvegekkel – írja a The Sun.