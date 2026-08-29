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Maya Jama

Bikinis fotókkal forrósította fel a hangulatot a gyönyörű műsorvezető – barátaival bulizta át az éjszakát

38 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Maya Jama nem hagyja, hogy a magánéleti dráma elrontsa a hangulatát: a Love Island műsorvezetője barátaival utazott el pihenni, ahonnan bikinis fotókkal jelentkezett. A 32 éves sztár önfeledten bulizott és lazított, miután egy modell olyan képet osztott meg, amely állítólag exe, Ruben Dias ágyában készült.
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Maya Jamabikinifelsőműsorvezető

Maya Jama bikinire vetkőzve engedi ki a gőzt, miközben barátaival egy fergeteges nyaraláson kapcsolódik ki. A 32 éves műsorvezető láthatóan igyekszik maga mögött hagyni az elmúlt napok drámáját, miután egy modell olyan bejegyzést tett közzé, amely exe, Ruben Dias ágyából származhatott.

Maya Jama: bikinire vetkőzött a gyönyörű műsorvezető – vad nyaraláson engedi ki a gőzt a magánéleti dráma után
Maya Jama: bikinire vetkőzött a gyönyörű műsorvezető – vad nyaraláson engedi ki a gőzt a magánéleti dráma után 
Fotó: BEN STANSALL / AFP
  • Maya Jama kék bikiniben mutatta meg napbarnított, kidolgozott alakját legújabb nyaralós fotóin.
  • A műsorvezető barátaival kapcsolódik ki, miközben a közösségi médiában is bepillantást engedett az utazásba.
  • Az egyik estén egy klubban bulizott, ahol két itallal a kezében pózolt barátaival.
  • Még a bár személyzetéhez is csatlakozott, és csillagszórókkal feldíszített üvegekkel vonult be.
  • A nyaralás egy magánéleti dráma után jött, miután egy modell olyan bejegyzést tett közzé, amely a hírek szerint Ruben Dias ágyából származott.

Bikinire vetkőzött a gyönyörű műsorvezető – vad nyaraláson engedi ki a gőzt a magánéleti dráma után

Maya az Instagramon osztott meg egy sor fotót vidám nyaralásáról. Az egyik felvételen a Love Island műsorvezetője kék bikiniben mutatta meg alakját. Napbarnított, kidolgozott testét megvillantva játékosan pózolt a kamerának. Megjelenését arany medálos nyaklánccal, nagy karika fülbevalóval és hozzáillő karkötőkkel egészítette ki.

A többi fotóból az is kiderült, hogy a műsorvezető finom ételeket kóstolt, este pedig egy medencében, felfújható matracon pihent, miközben zene szólt a háttérben.

Maya az éjszakai életből sem maradt ki: barátaival egy klubban bulizott, ahol több közös fotó is készült róluk. Az egyik felvételen két itallal a kezében látható, és szemmel láthatóan remekül érezte magát.

A műsorvezető igazán elengedte magát: egy ponton még a bár személyzetéhez is csatlakozott, és velük együtt vonult be, kezében csillagszórókkal feldíszített üvegekkel – írja a The Sun

 

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