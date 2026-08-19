Felesége talált rá: tragikus hirtelenséggel elhunyt a műsorvezető

Ray MacDonald színész és televíziós műsorvezető augusztus 19-én, 49 éves korában hunyt el otthonában. A thai-skót sztár felesége, Sirinya Jintanawararak, körülbelül reggel 6:20-kor találta meg őt eszméletlenül egy kanapén otthonukban. Megpróbálta felébreszteni, és értesítette a mentőket, de a helyszínen halottnak nyilvánították. A Prawet Rendőrőrs által megvizsgált biztonsági kamerafelvételek azt mutatták, hogy a férfi körülbelül 0:12-kor a kanapéra rogyott. A halál okát egyelőre nem erősítették meg.

Elhunyt a műsorvezető, felesége hiába keltegette

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Az egygyermekes apa a thai szórakoztatóipar egyik legismertebb alakja volt az 1990-es években, filmekben, televízióban, modellként és utazási műsorokban dolgozott. Díjnyertes színészként a Thaniland National Film Association Awards díjátadóján a legjobb színésznek járó díjat kapta az 1997-es Fun Bar Karaoke című filmben nyújtott alakításáért. A következő évben ugyanezt a díjat kapta az O-Negative című thai romantikus drámában nyújtott alakításáért, amely országszerte meghódította a közönséget.

2009-ben elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díját a 7. Kom Chad Luek-díjátadón a Kedves Galileo című filmben nyújtott alakításáért.

A képernyőtől távol sikeres karriert épített utazási műsorvezetőként olyan műsorokban, mint a Teen Talk és a Roam Alone, amelyeknek a thaiföldi utazási programok újraértelmezését tulajdonítják.

Később megalapította a Rayront, egy utazási platformot, amely összehozza a világ felfedezéséhez különböző megközelítésű történeteket és alkotókat, és ez segített inspirálni a tartalomkészítők egy teljesen új generációját.

A rajongókat megtörte a műsorvezető halálhíre.

„Nyugodj békében, Ray! A feleségemmel nagyon élveztük a YouTube-os utazási videóid nézését. Őszinte részvétemet fejezem ki a családodnak és a barátaidnak ebben a nehéz időszakban” – írta egy felhasználó a Facebookon.

„Köszönjük Roaming RayMac, hogy arra inspiráltál minket, hogy felfedezzük a világot, szabadon éljünk, és hűek maradjunk önmagunkhoz. Kalandvágyó szellemedet és kedvességedet soha nem fogjuk elfelejteni” – tette hozzá egy másik.