Nacsa Olivér megszólalt születendő kislányáról: "Már most megvan közöttünk ez a különleges kapocs"

Hétfőn örömteli hírt osztott meg Nacsa Olivér és felesége, Tripolszky Anna: első közös gyermeküket várják. A humorista és a nála 15 évvel fiatalabb Anna idén őszre várják a kisbabájukat, és bár a kislány még az édesanyja pocakjában van, Olivér elmondása szerint már most különleges kapcsolat alakult ki közöttük.

Kislánnyal bővül Nacsa Olivér családja (Fotó: Nacsa Olivér)

Nacsa Olivér gyereke idén ősszel érkezik

Az Origónak a kispapa őszintén mesélt arról, hogyan éli meg a felesége várandósságát, és mit jelent számára az, hogy hamarosan édesapa lesz. A humorista az elmúlt három évtizedben rengeteg szakmai sikert és örömöt megélt, ám mindez egészen más megvilágításba került, amikor megtudta, hogy gyermeke születik.

„Szokták mondani, hogy egy apának a lánya az örök szerelem, és ezt már most is érzem. Azt gondolom, ez a legnagyobb dolog, ami két emberrel történhet. Mindent felülír. Harminc éve vagyok a pályán, rengeteg sikerben, örömben és boldogságban volt részem az elmúlt három évtizedben, több mint ötszáz önálló televíziós műsorban dolgoztam, mégis amikor megtörténik az emberrel egy ilyen, egyszerűen minden más háttérbe szorul. Rájön az ember arra, hogy valójában semmi más nem számít, csak az, hogy két ember szerelméből megszületik egy új élet. Ez egyszerűen felfoghatatlan.”

Már a várandósság minden pillanata és perce egészen különleges érzés. A szeretetnek ez egy olyan formája és olyan szintje, amiről korábban elképzelni sem tudtam, hogy létezik. Szerintem nincs ennél nagyobb dolog, számomra és számunkra ez az élet értelme. Tényleg egészen különleges érzés

– kezdte Nacsa Olivér az Origónak.

Nacsa Olivér felesége jól viseli a várandósságot (Fotó: Nacsa Olivér)

Nacsa Olivér felesége kislányt hord a szíve alatt

Nacsa Olivér és Anna boldogsága határtalan, és alig várják, hogy megszülessen a kislányuk. Olivér azonban nem tagadja, hogy eleinte az örömük némi félelemmel és aggodalommal is társult.

„Csodálatos öröm volt, amikor megtudtuk, hogy úton van a kisbabánk. A feleségemnek van egy nagyon sikeres podcastja, az Annuscast – Később érkezem, amelyben ismert emberekkel és szakértőkkel beszélgetnek a várandósság minden oldaláról, nemcsak a sikerekről, hanem a csalódásokról és a kudarcokról is.”

Ez a podcast abból is született, hogy nekünk tavaly volt egy veszteségünk: sajnos a feleségemnek méhen kívüli várandóssága volt. Nagyon nehéz volt megélni, hogy először ott volt a hatalmas boldogság, majd azt követte a nagy szomorúság. Emiatt az ember egy újabb örömhírnél természetesen óvatosabb, izgul és fél is egy kicsit. Most azonban tényleg úgy érezzük, hogy egy csodálatos várandósságban van részünk.

„Annyira tökéletesen van kitalálva ez a kilenc hónap. A Jóisten úgy intézte, hogy ez idő alatt az embernek legyen ideje mindenre felkészülni, megtanulni dolgokat, és lélekben is ráhangolódni arra, hogy egy pici csöppség érkezik az életünkbe. Ez fantasztikus dolog. Közben pedig elindul egy kapcsolódási folyamat is, ami folyamatosan mélyül. Nekünk például minden este van egy kis szeánszunk: amikor lefekszünk, de még nem alszunk, beszélgetünk vele, beszélünk hozzá. Már most együtt vagyunk, miközben ő még ott van a pocakban, és már most megvan közöttünk ez a különleges kapocs.”