„Nem a legélesebb kés” – páros lábbal szálltak bele Nádai Anikóba a medencés képe miatt

Az országos hőségriasztás kellős közepén különösen érzékeny témává vált a vízfogyasztás Magyarországon, ezt a saját bőrén tapasztalhatta meg Nádai Anikó is. A hivatalos adatok szerint a szárazság miatt országszerte már több mint hatszáz településen lépett életbe valamilyen szintű vízkorlátozás, miközben a hatóságok a felelős erőforrás-használatra kérik a lakosságot. Ebben a pattanásig feszült helyzetben nem csoda, hogy a műsorvezető friss posztja azonnal hatalmas felháborodást váltott ki a netezőkből.
Nádai Anikó medencés posztja nem hűtötte le a kedélyeket, sőt...
Az Instagram-sztori gyorsan átlépte a tévés saját követőtáborának határait, és a Reddit népének céltáblájává vált. A kommentelők jelentős része szerint ugyanis kifejezetten tapintatlan dolog egy feltöltött kerti medencével pozőrködni akkor, amikor az ország jelentős részén spórolni kell minden csepp ivóvízzel.
A hozzászólók nem rejtették véka alá a véleményüket, sokan úgy vélik, a hazai tartalomgyártók teljesen el vannak szakadva a hétköznapi valóságtól. Többen úgy fogalmaztak, hogy „Valahogy mindig kiderül hogy a legtöbb influenszer nem a legélesebb kés”, utalva cinikusan az RTL sztárjára. Mások rávilágítottak arra, hogy ez a jelenség valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, megjegyezve: „És még hányan csinálják, akik nem fotózzák le.”
Fúrt kútból folyna a víz?
A mindent elárasztó népharag közepette ugyanakkor megjelentek a jóval megengedőbb, védelmező álláspontok is, amelyek megpróbálták árnyalni a kialakult képet. Voltak, akik technikai oldalról közelítették meg a kérdést, felvetve egy saját fúrt kút meglétének lehetőségét. Mások a családi szempontokat és a gyermekek jólétét helyezték előtérbe, hangsúlyozva, hogy egy kisebb méretű medence feltöltése a legkisebbek hűsölése érdekében teljesen megérthető lépés a szülők részéről. A műsorvezetetőt támogatók arra is rámutattak, hogy a hőség idején végzett autómosás lényegesen csúnyább és feleslegesebb pazarlásnak számít.
Az ügy tökéletesen mintázza, hogy az éghajlati kihívások és az extrém hőség idején nemcsak az erőforrások, hanem a követők türelme is véges. Egyetlen rosszul időzített, gondatlannak ható kerti fotó is elégséges ahhoz, hogy felszínre hozza a társadalmi feszültségeket.