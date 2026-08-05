„Nem a legélesebb kés” – páros lábbal szálltak bele Nádai Anikóba a medencés képe miatt

Az országos hőségriasztás kellős közepén különösen érzékeny témává vált a vízfogyasztás Magyarországon, ezt a saját bőrén tapasztalhatta meg Nádai Anikó is. A hivatalos adatok szerint a szárazság miatt országszerte már több mint hatszáz településen lépett életbe valamilyen szintű vízkorlátozás, miközben a hatóságok a felelős erőforrás-használatra kérik a lakosságot. Ebben a pattanásig feszült helyzetben nem csoda, hogy a műsorvezető friss posztja azonnal hatalmas felháborodást váltott ki a netezőkből.

Nádai Anikó Instagram-sztorija rengeteg embert felbőszített (Fotó: MW Bulvár)

Nádai Anikó medencés posztja nem hűtötte le a kedélyeket, sőt...

Az Instagram-sztori gyorsan átlépte a tévés saját követőtáborának határait, és a Reddit népének céltáblájává vált. A kommentelők jelentős része szerint ugyanis kifejezetten tapintatlan dolog egy feltöltött kerti medencével pozőrködni akkor, amikor az ország jelentős részén spórolni kell minden csepp ivóvízzel.

A hozzászólók nem rejtették véka alá a véleményüket, sokan úgy vélik, a hazai tartalomgyártók teljesen el vannak szakadva a hétköznapi valóságtól. Többen úgy fogalmaztak, hogy „Valahogy mindig kiderül hogy a legtöbb influenszer nem a legélesebb kés”, utalva cinikusan az RTL sztárjára. Mások rávilágítottak arra, hogy ez a jelenség valószínűleg csak a jéghegy csúcsa, megjegyezve: „És még hányan csinálják, akik nem fotózzák le.”