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Nádas Péter

Fotókon a 83 éves korában elhunyt Nádas Péter élete: a Nobel-díj várományosai között emlegették a nevét

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83 éves korában elhunyt Nádas Péter Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, drámaíró és esszéista. A magyar irodalom egyik meghatározó alakjaként számos jelentős művet hagyott maga után, köztük az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek című köteteit. Nevét hosszú éveken át a Nobel-díj várományosai között is emlegették.
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Nádas Péterelhunytíró

Mint arról korábban beszámoltunk, 83 éves korában elhunyt Nádas Péter. Az író 1942. október 14-én született Budapesten; Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, drámaíró, esszéista, de fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, a Halott barátaim 2025-ben jelent meg a Sárközy & Társai gondozásában.

83 éves korában elhunyt Nádas Péter író
83 éves korában elhunyt Nádas Péter író. Fotó:   / MW archív

 

83 éves korában elhunyt Nádas Péter író: a Nobel-díj várományosaként is emlegették

Nádas Péter 1958-ban fényképész szakmunkás lett, gyakornokként a Nők Lapja szerkesztőségében dolgozott, elvégezte a MÚOSZ újságíró-iskoláját, a katonaság után a Pest Megyei Hírlap munkatársa volt.

1967-ben megjelent első kötete, A Biblia, két évre rá a Kulcskereső játék című novelláskötete. 1972-ben befejezte az Egy családregény vége című munkáját, amely csak 1977-ben jelent meg. 1974 és 1979 között a Gyermekünk című lap olvasószerkesztője volt, 1980-ban a győri Kisfaludy Színházhoz szerződött lektornak. 1981-82-ben ösztöndíjjal Nyugat-Berlinben élt, 1982-ben megjelent három színházi művét tartalmazó Színtér című kötete.

Az író 1984 óta élt és dolgozott a Zala megyei Gombosszegen. 1986-ban jelent meg monumentális nagyregénye, az írói ábrázolásmódot megújító Emlékiratok könyve, amelyen 1973-tól dolgozott. 1988-ban Játéktér, 1991-ben Az égi és földi szerelemről címmel jelent meg esszékötete.

1992 áprilisában az európai irodalom terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért - második magyarként - megkapta az 1991-es osztrák Irodalmi Állami Díjat. 1993-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. Ugyanebben az évben infarktust kapott, újraélesztették és megműtötték, a nemlét közelségének megtapasztalásából született Saját halál című kötete.

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Nádas Pétert a Nobel-díj várományosaként is emlegették. Fotó:   / MW archív

Felépülése után tovább dolgozott Párhuzamos történetek című regényén, amely csaknem húszévnyi alkotómunka után 2005-ben jelent meg. Ugyanebben az évben jelent meg a Párhuzamos olvasókönyv, amelynek egy része munkanapló, emellett esszéket, képeket, jegyzeteket is közöl a regénnyel kapcsolatban. 2016-ban jelent meg Az élet sója című kötete. 2017-ben publikálta Világló részletek című monumentális, sokrétegű, súlyos családi és társadalmi kérdéseket érintő memoárját. 2022-ben jelent meg Rémtörténetek című regénye, 2025-ben a Szünet nélkül című kötet, valamint a Halott barátaim című könyve.

Pályafutása során számos elismerést kapott, köztük a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést, a Würth-díjat, valamint a Németországi Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének csillaggal ékesített nagy érdemkeresztjét. Nevét többször is a Nobel-díj várományosai között emlegették. 

Nádas Péter, NádasPéter, író, NádasPéteríró
Nádas Péter, NádasPéter, író, NádasPéteríró
Nádas Péter, NádasPéter, író, NádasPéteríró N‡das PŽter ’r— 1999. 07. 26. Fot—: PŽlyi N—ra
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