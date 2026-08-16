Nagy Adri kisfia már készül a második osztályra: így trenírozták magukat a nyáron

Nagy Adri kisfia, Beni hamarosan már a második osztályt kezdi, ám a nyár számára nemcsak a pihenésről szólt. A kisfiú a vakáció elején életében először vett részt ottalvós táborban, ami édesanyjának is fontos mérföldkő volt. Bár Adri számára nem volt egyszerű, hogy nem beszélhetett a tábor ideje alatt a gyermekével, végül minden a legnagyobb rendben zajlott.
Nagy Adri gyereke másodikos lesz
Beni ráadásul annyira jól érezte magát, hogy legszívesebben még maradt volna a táborban. Adri nagyon örült annak, hogy ennyire jó élmény volt kisfiának ez a kirándulás.
Nagyon élvezte a tábort, haza sem akart jönni! Minden a tervek szerint alakult. Bíztam benne, hogy ez lesz, hiszen annyira jól érezte magát a barátaival. Első osztályban egyébként két napra, egy éjszakára tervezték a tábort, ami szerintem tökéletes bemelegítés volt. Jövőre már két éjszakát maradnak
– kezdte az Origónak Nagy Adri.
Adri számára talán az volt a legnehezebb, hogy nem tudott bármikor kapcsolatba lépni a kisfiával. Tudta, hogy a táborban a gyerekekre a pedagógusok vigyáznak, de természetesen anyaként így is ott motoszkált benne a kérdés, vajon minden rendben van-e.
„Az volt a nehezebb, hogy nem tudtunk kommunikálni a gyerekkel. Nyilván nem lehetett folyamatosan hívogatni a tanárokat sem, hiszen harminc gyerekre kellett figyelniük. Anyaként persze az ember kíváncsi, hogy mi van vele, de szerencsére minden rendben ment.”
A nyár azonban még korántsem ért véget, Beniéknek ugyanis hátravan egy balatoni nagyszülős hét is. Az iskolakezdéshez szükséges tanszerek beszerzését ezért Adri egyelőre nem sürgeti, ráadásul a pontos lista sincs még a kezükben.
„A nyár nálunk még javában zajlik, Beni még egy hetet a nagyszülőkkel tölt a Balatonon, úgyhogy a füzetvásárlás szerintem majd rám marad. A bepakolás természetesen közös szokott lenni, de a vásárlást ilyenkor inkább én intézem, mert egyszerűbb és gyorsabb. Még nem kaptunk pontos listát arról, hogy mire lesz szükség, úgyhogy szerintem a tanárok is nyaralnak még egy kicsit. Jövő héten érkezhet az első e-mail arról, hogy mit kell beszerezni.”
Nagy Adri fia a nyáron is tanult
Bár a szünidő alatt a pihenésé volt a főszerep, Adri arra is figyelt, hogy Beni ne essen teljesen ki az iskolai rutinból. Nem szerette volna, ha a három hónapos szünet alatt elfelejti az első osztályban megtanultakat, ezért időnként előkerültek a füzetek is. Az édesanya szerint eleinte nem volt könnyű rávenni a gyakorlásra, később azonban már a kisfiú is belelendült.
Biztos vagyok benne, hogy már hiányzik neki a társaság, és várja, hogy kezdődjön az új tanév, illetve visszatérjen a megszokott kis rutinjához. Egész nyáron igyekeztünk egy kicsit gyakorolni az írást, a matekot és az olvasást is. Eleinte nem volt egyszerű rávenni, de aztán belerázódott, és néha már magától kérte, hogy aznap is tanuljunk egy kicsit. Nem akartam túlzásba vinni, csak fontosnak tartottam, hogy ne felejtse el, amit megtanult, mert három hónap alatt azért sok minden kieshet, ha egyáltalán nem gyakoroljuk.
Adri azonban a nyár elején még tudatosan félretette a tanulást, és hagyta, hogy kisfia önfeledten élvezze a vakációt.
„A nyár első két hetében, amikor csak mi hárman voltunk és pihentünk, egyáltalán nem nyüstöltem sem tanulással, sem olvasással. Aztán júliusban és augusztusban már elő kellett venni az általam kikészített írásfüzetet és a matekot, muszáj volt egy kicsit gyakorolni.”