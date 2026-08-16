Nagy Adri kisfia már készül a második osztályra: így trenírozták magukat a nyáron

Nagy Adri kisfia, Beni hamarosan már a második osztályt kezdi, ám a nyár számára nemcsak a pihenésről szólt. A kisfiú a vakáció elején életében először vett részt ottalvós táborban, ami édesanyjának is fontos mérföldkő volt. Bár Adri számára nem volt egyszerű, hogy nem beszélhetett a tábor ideje alatt a gyermekével, végül minden a legnagyobb rendben zajlott.

Nagy Adri kisfia nemrég volt először ottalvós táborban (Fotó: Szabolcs László)

Nagy Adri gyereke másodikos lesz

Beni ráadásul annyira jól érezte magát, hogy legszívesebben még maradt volna a táborban. Adri nagyon örült annak, hogy ennyire jó élmény volt kisfiának ez a kirándulás.

Nagyon élvezte a tábort, haza sem akart jönni! Minden a tervek szerint alakult. Bíztam benne, hogy ez lesz, hiszen annyira jól érezte magát a barátaival. Első osztályban egyébként két napra, egy éjszakára tervezték a tábort, ami szerintem tökéletes bemelegítés volt. Jövőre már két éjszakát maradnak

– kezdte az Origónak Nagy Adri.

Adri számára talán az volt a legnehezebb, hogy nem tudott bármikor kapcsolatba lépni a kisfiával. Tudta, hogy a táborban a gyerekekre a pedagógusok vigyáznak, de természetesen anyaként így is ott motoszkált benne a kérdés, vajon minden rendben van-e.

„Az volt a nehezebb, hogy nem tudtunk kommunikálni a gyerekkel. Nyilván nem lehetett folyamatosan hívogatni a tanárokat sem, hiszen harminc gyerekre kellett figyelniük. Anyaként persze az ember kíváncsi, hogy mi van vele, de szerencsére minden rendben ment.”

A nyár azonban még korántsem ért véget, Beniéknek ugyanis hátravan egy balatoni nagyszülős hét is. Az iskolakezdéshez szükséges tanszerek beszerzését ezért Adri egyelőre nem sürgeti, ráadásul a pontos lista sincs még a kezükben.

„A nyár nálunk még javában zajlik, Beni még egy hetet a nagyszülőkkel tölt a Balatonon, úgyhogy a füzetvásárlás szerintem majd rám marad. A bepakolás természetesen közös szokott lenni, de a vásárlást ilyenkor inkább én intézem, mert egyszerűbb és gyorsabb. Még nem kaptunk pontos listát arról, hogy mire lesz szükség, úgyhogy szerintem a tanárok is nyaralnak még egy kicsit. Jövő héten érkezhet az első e-mail arról, hogy mit kell beszerezni.”