Nagy Adri 17 éves kora óta jár a Szigetre - Elárulta, melyik koncertet várja a legjobban

Nagy Adri számára a Sziget Fesztivál évek óta a nyár egyik kihagyhatatlan programja. Az énekesnő egészen fiatalon, 17 évesen járt először a rendezvényen, azóta pedig szinte minden évben visszatért – egyetlen kivétel volt, amikor kisfia megszületett.

Nagy Adri minden évben kilátogat a Sziget Fesztiválra (Fotó: Szabolcs László)

Nagy Adri fia születése évében nem ment ki a Szigetre

Nagy Adri idén sem marad otthon: ma kilátogat a fesztiválra, és ha bírja energiával, könnyen lehet, hogy a későbbi napokban is visszatér.

Életemben először 17 évesen voltam Sziget Fesztiválon, és azóta majdnem minden évben kilátogatok. Kivéve akkor, amikor a kisfiam született, de egyébként mindig szeretek kimenni. Nekem a Sziget az igazi. Ezt minden barátomnak mondom: ha fesztivál, akkor nekem a Sziget. Ott tényleg egy annyira külön kis világba csöppen az ember, nekem semmi más fesztivál nem adja ezt vissza

– mondta az Origónak Nagy Adri.

Nagy Adri ma, azaz a fesztivál harmadik napján Lewis Capaldi koncertjét várja a legjobban, de a pénteki és szombati programot is fontolgatja.

„Csütörtökön, azaz ma megyünk a Szigetre, azon belül pedig Lewis Capaldi koncertjére vagyok a leginkább kíváncsi. Még a péntek és a szombat is kérdéses, attól függ, hogy ezt mennyire bírja a szervezetem. Mert azért én is már nehezebben bírom a bulikat” – nevetett Adri.