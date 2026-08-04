Nagy Ferónál nincs klíma, kreatív megoldásokkal birkózik meg a hőséggel

A nyár idén sem kíméli az embereket. A hőkupola miatt egymást érik a forró napok, országszerte hőségriadó van érvényben, a kánikula pedig mindenkit, főként az idősebb korosztályt alaposan próbára teszi. Nagy Feró az Origónak elárulta, hogyan vészeli át ezt az időszakot.

Nagy Feró házában nincs klíma, így más módszerekkel hűsöl (Fotó: MTI / Cseke Csilla)

Nagy Feró a kánikula átvészelésére több praktikus megoldást talált

Nagy Feró szerint idősebb korban egészen másképp viseli az ember a hőséget, de igyekszik a lehető legegyszerűbb módszerekkel alkalmazkodni a forró napokhoz.

A legjobb hely ilyenkor a kocsiban ülni, ahol megy a klíma. Egyébként nem védekezem túlzottan, természetesnek veszem, hogy nagy meleg van. Néha bele kell ugrani a medencébe, néha le kell zuhanyozni, akár naponta kétszer-háromszor is. Ezt máshogy nem lehet csinálni

– kezdte az Origónak.

A nappali forróságnál azonban számára az éjszakák jelentenek nagyobb kihívást. Bár otthon nincs légkondicionálója, szerencsére a háza viszonylag hűvös marad, így némi praktikával elviselhetővé tudja tenni az alvást.

„Az éjszaka keményebb, mert nálam nincs klíma. Viszont elég hűs a házam, van egy ventilátorom, ami keveri a levegőt. Ilyenkor az embernek már az is jó érzés, ha fúj egy kis szél, mert úgy érzi, mintha nem lenne olyan meleg. Nekem van egy órám, ami méri a kinti és a benti hőmérsékletet is. Jó érzés látni, amikor bent "csak" 28 fok van, miközben odakint 36.”

A zenésznek estére is megvan a bevált módszere.

„Ha már kint hűvösebb van, mint bent, akkor kinyitom az erkélyajtót, és úgy állítom be a ventilátort, hogy kintről fújja be a levegőt. Ez általában akkor működik jól, amikor odakint már legalább 28 fok körülire csökken a hőmérséklet.”

A Beatrice frontembere az ivóvízzel is takarékoskodik (Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló)

Az energiaválság és vízhiány minden magyar embert érint

Az energiaválság azonban nem csupán arra készteti az embereket, hogy visszafogják a klímahasználatot, hanem a vízhiány miatt az ivóvízzel is takarékoskodni kell. Nagy Feró ezért a kert locsolását is átgondoltan oldja meg.

Én igazából vezetékes vizet nem használok locsolásra. Egy barátommal rendbe tettük a telken lévő kutat. Tudtam, hogy van, csak korábban nem foglalkoztam vele. Azt mondta, annyi víz van benne, hogy szinte lehetetlen kimeríteni. Átjött, szerelgettünk rajta egy kicsit, és most már onnan tudok öntözni.

Ennek ellenére szerinte a saját kút sem ok arra, hogy pazarolják a vizet.