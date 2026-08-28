„Nekem elég a 74 ezer forintos nyugdíj” – Nagy Feró az anyagi helyzetéről és a kampányidőszakról vallott

Nagy Feró könnyen szólva nem lett közönségkedvenc az elmúlt időszakban, mivel túlzó kijelentéseivel elég sok embernél elvágta magát. A Beatrice énekese most pedig a TV2 kamerái előtt jelent meg és meglepő kijelentést tett nyugdíjával és a kampányidőszakkal kapcsolatban. Nagy Feró magánéletéről és családjáról is megejtett pár szót, amire a koncertek mellett is megpróbál minél több időt szorítani.

Nagy Feró nyugdíja meglepően alacsony (Fotó: Mediaworks)

Nagy Feró anyagi helyzetéről vallott

A nemzet csótánya folyamatosan járja a falunapokat és akár egyedül is koncertet ad közönségének. Ő nem foglalkozik, hogy mennyien kíváncsiak rá aznap, mivel a munkát el kell végezni.

Azért ezek nagyon jók, valljuk be, mivel jól fizetnek. A nagyobb ünnepeken, karácsony vagy szülinap, mindig utalok a babakötvényre. Nekem elég a 74 ezer forintos nyugdíjam

– vallotta be őszintén Feró, akinek válaszán a TV2 riportere is meglepődött.

Azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az énekes ennyi pénzből él meg napi szinten, mivel a fellépésekből is csurran-cseppen neki valamekkora összeg.

Nagy Feró kitért az április előtti hónapokra is, ahol aktív résztvevője volt a kampánynak (Fotó: Pesthy Márton)

Nagy Feró a kampány időszakról is beszámolt

A választások után egyre több híres előadó fizeti vissza az államtól kapott pénzeket, ám ilyen hírek Feróval kapcsolatban még nem láttak napvilágot. Nem is véletlen, mivel a Kossuth-díjas énekes elmondása szerint egy árva fityinget nem kapott az akkori kormánypárttól ebben az időszakban.

Én nem kaptam semmilyen pénzt. Az nagyon rosszul esett, amikor az akkori ellenzéki lapok arról cikkeztek, hogy mekkora összegeket kaszálok ezzel. Akkor döbbentem rám, hogy akiket felsoroltak velem együtt, azok mind ilyen sokat kerestek, mert én egy fillért se

– jelentette ki Nagy Feró.

Az énekes elmondása szerint olyan eseményekkel kapcsolatban is szóba hozták, ahol nem is lépett fel, csak valahol a sorok között foglalt helyet. Hozzátette, hogy néhány ott fellépő énekest értékelhetetlennek gondolt, ám neveket nem árult el a TV2 Aktív stábjának.