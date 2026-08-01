„Szégyen így viselkedni” – saját gyerekei hagyták faképnél a buszsofőrrel balhézó Nagy Zsoltot

Megrázó és végtelenül őszinte beszélgetés zajlott le a Neshama TV Párban című műsorának legújabb epizódjában, ahol Hidas Judit vendégei Kovács Patrícia és Nagy Zsolt voltak. A közkedvelt színész elképesztő nyíltsággal beszélt a magánéletét és karrierjét is próbára tevő belső démonairól, a kontrollálhatatlan dühkitöréseiről, valamint arról a pontról, amikor a saját családja szembesítette őt a tarthatatlan viselkedésével. A színész vallomása rávilágít arra, milyen pusztító nyomot hagyhat egy kezeletlen indulatkezelési probléma a legszorosabb emberi kapcsolatokon, különösen úgy, hogy a józanságért vívott harca sem volt buktatóktól mentes.

Nagy Zsolt színész harca az alkohollal régre vezethető vissza (Fotó: MW)

Sorsfordító délután, Nagy Zsolt gyerekeinél betelt a pohár

Nagy Zsolt nem szépítette a valóságot, saját magát egy hirtelen természetű, rendkívül labilis idegrendszerű emberként írta le, akinek komoly gondjai vannak a feszültségkezeléssel. Mint mondta, bizonyos helyzetekben hajlamos teljesen elveszíteni a kontrollt: „Bizonyos helyzetekben én nem nézek se Istent, se embert, ha sért valami. Beállok, és nem érdekel a következmény akkor. Utána persze visszanézem az egész történetet, és ha valakivel tiszteletlen voltam egy vita hevében, amikor elküldtem a melegebb éghajlatra, oda tudok menni hozzá, és bocsánatot tudok kérni tőle.”

A színész ugyanakkor belátta, hogy a puszta sajnálkozás sokszor kevés, van, amikor jóvátételre van szükség. Hozzátette, hogy az igazságérzete gyakran sodorja konfliktusba, és ilyenkor a hozzá közel állókat, sőt, vadidegeneket is képes megbántani az utcán. Példaként egy traumatikus családi emléket idézett fel:

A taxist leszorította a buszsofőr a Ferenciek terén. Odamentem a buszsofőrhöz – nem voltam berúgva, csak már ittam. Elmagyaráztam neki, mit csinált, és hogy azonnal hívjunk rendőrt, ha még nagy a pofája. Üvöltöztem vele. A két gyerekem leszállt, és elindult az Erzsébet hídon át gyalog. Ekkor én is leszálltam a buszról, és utánuk mentem. Az nem volt jó

– vallotta be Nagy Zsolt.