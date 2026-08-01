„Szégyen így viselkedni” – saját gyerekei hagyták faképnél a buszsofőrrel balhézó Nagy Zsoltot

Megrázó és végtelenül őszinte beszélgetés zajlott le a Neshama TV Párban című műsorának legújabb epizódjában, ahol Hidas Judit vendégei Kovács Patrícia és Nagy Zsolt voltak. A közkedvelt színész elképesztő nyíltsággal beszélt a magánéletét és karrierjét is próbára tevő belső démonairól, a kontrollálhatatlan dühkitöréseiről, valamint arról a pontról, amikor a saját családja szembesítette őt a tarthatatlan viselkedésével. A színész vallomása rávilágít arra, milyen pusztító nyomot hagyhat egy kezeletlen indulatkezelési probléma a legszorosabb emberi kapcsolatokon, különösen úgy, hogy a józanságért vívott harca sem volt buktatóktól mentes.
Sorsfordító délután, Nagy Zsolt gyerekeinél betelt a pohár
Nagy Zsolt nem szépítette a valóságot, saját magát egy hirtelen természetű, rendkívül labilis idegrendszerű emberként írta le, akinek komoly gondjai vannak a feszültségkezeléssel. Mint mondta, bizonyos helyzetekben hajlamos teljesen elveszíteni a kontrollt: „Bizonyos helyzetekben én nem nézek se Istent, se embert, ha sért valami. Beállok, és nem érdekel a következmény akkor. Utána persze visszanézem az egész történetet, és ha valakivel tiszteletlen voltam egy vita hevében, amikor elküldtem a melegebb éghajlatra, oda tudok menni hozzá, és bocsánatot tudok kérni tőle.”
A színész ugyanakkor belátta, hogy a puszta sajnálkozás sokszor kevés, van, amikor jóvátételre van szükség. Hozzátette, hogy az igazságérzete gyakran sodorja konfliktusba, és ilyenkor a hozzá közel állókat, sőt, vadidegeneket is képes megbántani az utcán. Példaként egy traumatikus családi emléket idézett fel:
A taxist leszorította a buszsofőr a Ferenciek terén. Odamentem a buszsofőrhöz – nem voltam berúgva, csak már ittam. Elmagyaráztam neki, mit csinált, és hogy azonnal hívjunk rendőrt, ha még nagy a pofája. Üvöltöztem vele. A két gyerekem leszállt, és elindult az Erzsébet hídon át gyalog. Ekkor én is leszálltam a buszról, és utánuk mentem. Az nem volt jó
– vallotta be Nagy Zsolt.
A szavak, amiket sosem felejt el: „Szégyen így viselkedni”
A drámai eset után a családja nem hallgatott tovább.
Elmagyarázták, hogy tök mindegy, hogy igazad van, szégyen így viselkedni. Tudjuk, hogy miért vagy ilyen... Csomó mindent elmondtak, csomó sztorit, kiborult a bili
– szögezte le. A színész számára a bocsánatkérés csupán a „nulladik pont”, hiszen onnantól kezdve már a megbántott félnél pattog a labda, hogy képes-e továbblépni. Nagy Zsolt először 2020 őszén állt a nyilvánosság elé azzal, hogy alkoholproblémákkal küzd, ám az útja korántsem volt egyenes. Bár kezdetben tiszta időszakokról számolt be, később többször is visszaesett, és végül 2023 végén, illetve 2024 elején újabb, háromhónapos, a külvilágtól teljesen elszigetelt elvonókúrára volt szüksége ahhoz, hogy stabilizálni tudja az állapotát. A színész ma már következetes szabályok szerint él, hogy kordában tartsa a démonjait. A teljes, megrendítő adás a Neshama TV YouTube-csatornáján tekinthető meg.