Kozso már most érzi a napfogyatkozás pozitív hatásait - Erre számít az énekes

Különleges jelentőséget tulajdonít a napfogyatkozásnak Kozso, aki szerint az égi jelenség nem csupán látványos természeti esemény, hanem spirituálisan is komoly hatással lehet az emberekre. Az énekes már most érzékeli a közelgő esemény energiáit, és abban bízik, hogy újabb pozitív töltést kap általa.
Kozso napfogyatkozás spirituális hatásairól mesélt
Magyarországon ma este lesz látható a részleges napfogyatkozás: Budapesten 19:22-kor kezdődik, a maximumát 19:56-kor éri el, ekkor a Nap mintegy 64 százalékát takarja majd el a Hold. A jelenség 20:01 körül ér véget a fővárosban. A teljes napfogyatkozás Magyarországról nem lesz látható, annak útvonala többek között Spanyolországon, Izlandon és Grönlandon halad át.
Kozso számára azonban nem pusztán az számít, mit láthatunk az égen. Úgy véli, aki nyitott ezekre a hatásokra, az a saját életében is megtapasztalhatja az esemény energiáját.
Ez egy mély dolog szerintem, nagyon spirituális, nagyon kemény történet, kevésszer jön ez így össze. Úgyhogy hiszek ebben a dologban is. Az energia töltését én mindenben érzem, sőt, sok esetben már előre érzem a sugárzás hatását, többek között a Holdét is, és ennek a napfogyatkozásnak a hatását is már most érzem
– kezdte az Origónak.
Az énekes szerint éppen azért különleges ez a pillanat, mert ritkán adódik lehetőség arra, hogy az ember ennyire tudatosan figyeljen a körülötte zajló eseményekre és saját érzéseire.
„Ez egy nagyon ritka esemény, érdemes rá időt szánni, és arra koncentrálni, ami történik. Sokan nem tudják, milyen lehetőség ez, milyen esélyt adhat a pozitív töltésre. Ez egy nagyon nagy csoda szerintem, úgyhogy én várom most is ennek a pillanatát.”
Kozso új esélyt remél a napfogyatkozástól
A zenész úgy érzi, az elmúlt időszak után neki különösen jól jöhet ez a pluszenergia. Saját hasonlatával élve olyan számára, mintha egy akkumulátort töltene fel.
Lehet, hogy most ad még egy esélyt, még egy nagy esélyt, pozitív töltést, ami hiányzott nekem az elmúlt egy-két hétben, vagy pár napban is. Úgy működik hétköznapi szóval, mint egy aksi. Annak a töltése csak pozitívan hathat, negatívan sohasem.
Az énekes ezt a pozitív energiát másoknak is kívánja, és szerinte az számít igazán, hogy ki mennyire hisz benne.
„Kívánom mindenkinek, hogy teljesüljenek az álmaik, legyen jobb az életük, meg az egészségük, legyen mindenkire pozitív hatással.”
Kozso szerint a gondolatoknak és az érzéseknek is van erejük, ezért számára a napfogyatkozás egyfajta lelki feltöltődést jelent.
Ez a mai történés leginkább azoknak ad plusz töltetet, akik hisznek benne. Tehát amikor időt szán valaki gondolatokra, másodpercekre, érzésekre, érintésekre, gondolati kapcsolatokra, családi kapcsolatokra, annak okozhat ez egyfajta feltöltődést.
Aki pedig szeretné megfigyelni a napfogyatkozást, annak fontos a megfelelő szemvédelem: részleges napfogyatkozáskor szabad szemmel a Napba nézni veszélyes, kizárólag megfelelő, erre készült napfogyatkozás-néző szemüveggel szabad figyelni.