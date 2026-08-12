Kozso már most érzi a napfogyatkozás pozitív hatásait - Erre számít az énekes

Különleges jelentőséget tulajdonít a napfogyatkozásnak Kozso, aki szerint az égi jelenség nem csupán látványos természeti esemény, hanem spirituálisan is komoly hatással lehet az emberekre. Az énekes már most érzékeli a közelgő esemény energiáit, és abban bízik, hogy újabb pozitív töltést kap általa.

Kozso szerint pozitív töltést adhat a napfogyatkozás energiája (Fotó: Mediaworks archív)

Kozso napfogyatkozás spirituális hatásairól mesélt

Magyarországon ma este lesz látható a részleges napfogyatkozás: Budapesten 19:22-kor kezdődik, a maximumát 19:56-kor éri el, ekkor a Nap mintegy 64 százalékát takarja majd el a Hold. A jelenség 20:01 körül ér véget a fővárosban. A teljes napfogyatkozás Magyarországról nem lesz látható, annak útvonala többek között Spanyolországon, Izlandon és Grönlandon halad át.

Kozso számára azonban nem pusztán az számít, mit láthatunk az égen. Úgy véli, aki nyitott ezekre a hatásokra, az a saját életében is megtapasztalhatja az esemény energiáját.

Ez egy mély dolog szerintem, nagyon spirituális, nagyon kemény történet, kevésszer jön ez így össze. Úgyhogy hiszek ebben a dologban is. Az energia töltését én mindenben érzem, sőt, sok esetben már előre érzem a sugárzás hatását, többek között a Holdét is, és ennek a napfogyatkozásnak a hatását is már most érzem

– kezdte az Origónak.

Az énekes szerint éppen azért különleges ez a pillanat, mert ritkán adódik lehetőség arra, hogy az ember ennyire tudatosan figyeljen a körülötte zajló eseményekre és saját érzéseire.

„Ez egy nagyon ritka esemény, érdemes rá időt szánni, és arra koncentrálni, ami történik. Sokan nem tudják, milyen lehetőség ez, milyen esélyt adhat a pozitív töltésre. Ez egy nagyon nagy csoda szerintem, úgyhogy én várom most is ennek a pillanatát.”