Napfogyatkozás: Varga Viktor új fejezetet szeretne nyitni az életében

2026. augusztus 12-én figyelhető meg Magyarországról részleges napfogyatkozás. A Hold csak egy részét takarja el a Napnak felettünk, így az élmény nem lesz annyira különleges, mint 1999-ben volt, de azért nem mindennapi az égi jelenség. Ezek a tények azonban nem befolyásolják a napfogyatkozás spirituális értékét, amiről Varga Viktort kérdeztük. Elmondása szerint már a maják is megállapították, hogy ilyenkor mindig egy új fejezet kezdődött életükben, így ő is ebben bízik.
Varga Viktor magánéleti fejlődést vár a mai napfogyatkozástól
Mindig, amikor napfogyatkozás volt, akkor újabb erők születtek és új fejezetek kezdődtek az emberek életében. Nagyon bízok abban, hogy nekem is egy új fejezet kezdődik majd, mivel szörnyű, mocsadék időszak volt az elmúlt pár évem. Hátha ez hozza majd el az új, csodás energiákat
– mondta az Origónak az énekes.
Viktor elmondása szerint már réges-régen bebizonyították, hogy a napfogyatkozásnak hatalmas ereje van. „Már a maják is megfigyelték ezeket a jelenségeket, bár ott kicsit durvább volt, mert csecsemőket áldoztak - reméljük ma már nem fogunk ilyenekkel foglalkozni. Bár ahogy nézem, egyre durvább a világ, minden értelemben...” – jegyezte meg Varga Viktor.
Varga Viktor nyugalmat vár a mai égi jelenségtől
Azt a lelki békét várom, amit korábban évekig sikerült tartanom. Egyszerűen a sors most ilyen kártyákat osztott, ami teljesen szétzilált. Aztán hátha egy másik fejezet következik most, mert szenvedtem eleget. Jöhet a feltámadás
– árulta el az Origónak az énekes.
Varga Viktor mindenképp szeretné élőben megtekinteni a napfogyatkozást, most azt is elárulta, hogy hol fogja ezt megtenni. „Vagy a Dunán leszek egy hajón vagy a parton fogok egy kisebb tüzet rakni, majd még kiderül. Elvileg látni fogom és szerencsére szemüvegben majd tudom nézni így, hogy naplementekor fog majd történni ez a jelenség” – zárta lapunknak adott interjúját Viktor, aki egy ideje a spiritualitásnak szentelte életét, így hisz benne, hogy a mai nappal nagyot fordulhat az élete.