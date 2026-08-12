Napfogyatkozás: Varga Viktor új fejezetet szeretne nyitni az életében

Viktor elmondása szerint már réges-régen bebizonyították, hogy a napfogyatkozásnak hatalmas ereje van. „Már a maják is megfigyelték ezeket a jelenségeket, bár ott kicsit durvább volt, mert csecsemőket áldoztak - reméljük ma már nem fogunk ilyenekkel foglalkozni. Bár ahogy nézem, egyre durvább a világ, minden értelemben...” – jegyezte meg Varga Viktor.

Varga Viktor napfogyatkozás szeánszot tart, tüzet rak majd a Duna partján (Fotó: Instagram)

Varga Viktor nyugalmat vár a mai égi jelenségtől

Azt a lelki békét várom, amit korábban évekig sikerült tartanom. Egyszerűen a sors most ilyen kártyákat osztott, ami teljesen szétzilált. Aztán hátha egy másik fejezet következik most, mert szenvedtem eleget. Jöhet a feltámadás

– árulta el az Origónak az énekes.

Varga Viktor mindenképp szeretné élőben megtekinteni a napfogyatkozást, most azt is elárulta, hogy hol fogja ezt megtenni. „Vagy a Dunán leszek egy hajón vagy a parton fogok egy kisebb tüzet rakni, majd még kiderül. Elvileg látni fogom és szerencsére szemüvegben majd tudom nézni így, hogy naplementekor fog majd történni ez a jelenség” – zárta lapunknak adott interjúját Viktor, aki egy ideje a spiritualitásnak szentelte életét, így hisz benne, hogy a mai nappal nagyot fordulhat az élete.