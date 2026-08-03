Klímakatasztrófa: Németh Lajos szerint nagy baj van

Olvadnak a jégsapkák, emelkedik a vízszint és szigetek tűnnek el nyomtalanul (Fotó: DORIANE LETEXIER / Hans Lucas)

Németh Lajos: „Volt olyan földtörténeti kor, melyben egy négyzetméternyi jég sem volt a sarkkörökön”

A folyamatok persze lassan jutottak el oda, ahol most tartunk, mi mégis kapkodjuk a fejünket és úgy teszünk, mintha derült égből villámcsapásként értek volna minket a klímaváltozás okozta éghajlati anomáliák és az energiaválság. Pedig a szálak messzire vezetnek vissza az időben. „Valóban van egy olyan érzése az embernek, hogy a rendkívüli kánikula, vagy éppen a vízhiány okozta helyzet nagyon gyorsan és hirtelen ért el minket, de valójában az ipari forradalom környékén kezdődött a folyamat. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett az óceánjaink hőmérséklete. Ugyanakkor az ember alapvetően nem foglalkozik azzal, hogy éghajlatváltozások már évmilliók óta történnek.”

Volt olyan földtörténeti kor, melyben egy négyzetméternyi jég sem volt a sarkkörökön. Persze az is igaz, hogy olyan viszonyok uralkodtak, melyek az emberi élet számára alkalmatlanok voltak.

„Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy abba az irányba haladunk most is. Ugyanakkor tény, hogy a Föld egyre nagyobb területein alakul ki olyan éghajlat a globális felmelegedés hatására, ami egy ponton túl már élhetetlenné teszi az adott régiót. Ahogyan az is ténykérdés, hogy egyre több csendes-óceáni kis szigetről kell elköltözniük az ott élőknek, mert a elönti őket az óceán” – magyarázta lapunknak az ország legismertebb meteorológusa.

Éltünk már meg Magyarországon a mostanihoz hasonló, irgalmatlan kánikulai heteket (Fotó: Dmitriy Prayzel / Shutterstock)

„Hogy most helyreállhat-e a négy évszakos éghajlat, nehéz lenne megmondani”

Németh Lajos ugyanakkor elárulta, hogy bőven akadnak olyan idős polgáraink, akik már életek át az idei nyárhoz hasonlatos, szinte már viselhetetlen hőhullámokat. „Nem vagyok éghajlatkutató. Én csak az elmúlt ötven év időjárási viszonyait és alakulásait követem nap mint nap, és főként Magyarországra vonatkoztatva. De azért már a vak is látja, hogy a mostani felmelegedés következtében a Föld állandó jéggel borított területei, melyeknek az a „hívatásuk”, hogy a Napból érkező sugárzást visszaverjék, évről évre egyre csökkenek. Ennek következtében a tengerek, óceánok és a szárazföld egyre nagyobb hőmennyiséget nyelnek el. Jól látszik, hogy a folyamat felgyorsult.”

A tudósok, a politikusokkal összhangban, a XX. század közepétől igyekeznek felhívni erre a figyelmet. Csak éppen a határozatok nem születtek meg azóta sem. Beszéltek róla, szóban és időnként írásban is megállapodtak, de semmi nem történt.

„Most baj van. Nagy baj! A nagy kérdés az, hogy ennek a klímaingadozásnak, ami most zajlik, lesz-e olyan felső pontja, ami után megkezdődik a lehűlés. Hozzáteszem, Magyarországon is voltak már olyan évek a múlt század közepén, amikor az elvtársak a gyapot és a rizs termesztése mellett tették le a voksukat, mert a mostanihoz hasonló aszályos és rendkívüli meleg idő köszöntött be. Akkor, mindenki örömére helyreállt a rend. Azt, hogy most helyreállhat-e a négy évszakos éghajlat, nehéz lenne megmondani” – tette hozzá kissé borúlátó hangulatban Német Lajos.