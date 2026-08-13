Kalóznak állt Németh Lajos: régi kincset talált a kiszáradt Tiszában

Németh Lajos ezúttal rendhagyó körülmények között adott interjút: hajóra szállt, és a Tiszáról jelentkezett be a Mokkában. A meteorológus láthatóan élvezte a különleges helyszínt, sőt, még egy kisebb kincskeresésre is vállalkozott, amelynek során egy régi rádióeszközre bukkant. Németh Lajos füléhez tartotta az eszközt, és így kezdett el időjárásjelentést adni. A jókedv ellenére azonban ezúttal sem hagyta otthon a meteorológiai szemüvegét: komoly aszályról számolt be.

Németh Lajos meteorológus ezúttal a Tiszáról adott időjárásjelentést (Fotó: Facebook)

Németh Lajos az elkövetkezendő csapadékhiányról számolt be

A folyó állapotáról korántsem lehetett olyan vidáman beszélni, mint a hajózásról. A csapadékhiány továbbra is komoly problémát jelent, és bár a közelmúltban néhány fokkal kellemesebbé vált az idő, a nyár még korántsem ért véget. Erről így számolt be Németh Lajos.

Németh Lajos továbbra is a hőségre hívja fel a figyelmet (Fotó: Tumbász Hédi)