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Németh Lajos

Kalóznak állt Németh Lajos: régi kincset talált a kiszáradt Tiszában

9 perce
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Kincsre bukkant a meteorológus! Németh Lajos ezúttal nem a stúdióból, hanem egyenesen a Tiszáról jelentkezett be, ahol mókás kalandja közben komoly témáról is beszélt: az aszály sajnos továbbra sem enged.
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Németh LajosaszályhelyzetkincsTisza

Németh Lajos ezúttal rendhagyó körülmények között adott interjút: hajóra szállt, és a Tiszáról jelentkezett be a Mokkában. A meteorológus láthatóan élvezte a különleges helyszínt, sőt, még egy kisebb kincskeresésre is vállalkozott, amelynek során egy régi rádióeszközre bukkant. Németh Lajos füléhez tartotta az eszközt, és így kezdett el időjárásjelentést adni. A jókedv ellenére azonban ezúttal sem hagyta otthon a meteorológiai szemüvegét: komoly aszályról számolt be.

Németh Lajos nem tudja, lesz-e még idén nyáron hőkupola.
Németh Lajos meteorológus ezúttal a Tiszáról adott időjárásjelentést (Fotó: Facebook)

Németh Lajos az elkövetkezendő csapadékhiányról számolt be

A folyó állapotáról korántsem lehetett olyan vidáman beszélni, mint a hajózásról. A csapadékhiány továbbra is komoly problémát jelent, és bár a közelmúltban néhány fokkal kellemesebbé vált az idő, a nyár még korántsem ért véget. Erről így számolt be Németh Lajos.

Németh Lajos a Mokka vendége volt ma reggel.
Németh Lajos továbbra is a hőségre hívja fel a figyelmet (Fotó: Tumbász Hédi)

A kisebb lehűlés ellenére nincs vége a nyárnak! De végre felfrissültünk. Azt nem tudom, lesz-e újra hőkupola, de a következő napokban ismét el fogjuk érni a 35 fokot. Csapadék a következő 3-4 napban nem lesz várható Magyarországon!

 

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Vagyis aki már elővette az esőkabátját, annak egyelőre érdemes lehet visszatenni a szekrénybe. A meteorológus szerint ugyanis a következő napokban ismét a forróságé lehet a főszerep, miközben a földeknek és a folyóknak továbbra is nagy szükségük lenne a csapadékra. A hajózás közben természetesen szóba került a Tisza vízállása is. Németh Lajos szerint jelenleg nincs ok arra, hogy fellélegezzünk, az aszály ugyanis továbbra is velünk marad.

Egyelőre sajnos marad az aszály. A Duna vízgyűjtőjén a napokban, hetekben azért lesz némi csapadék. De számottevő vízszintemelkedés sem a Duna vízgyűjtőjéből származó csapadék, se onnan, ahonnan a Tisza ered, nem várható. Pedig nagyon kellene. De a hosszabb távú előrejelzések egyértelműen azt adják, hogy továbbra is inkább a szárító hatású légmozgások alakítják majd a Kárpát-medence térségében az időjárást

– jelentette ki Németh Lajos.

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