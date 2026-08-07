Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
energiaválság

A tudatos energiahasználatról nem szabad megfeledkezni Nyári Darinka szerint: a jövőnk a tét

22 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Igaz, az energiaválság legkritikusabb napjain már túl vagyunk, a tudatos energiahasználat a továbbiakban is szükséges. Nyári Darinka szerint a pazarlás akkor sem jó, ha ideálisak a körülmények.
Link másolása
Vágólapra másolva!
energiaválságnyári darinkakiss ernő zsolt

Bár az energiaválság legkritikusabb időszaka már mögöttünk van, Nyári Darinka szerint továbbra sem szabad visszatérni a pazarló szokásokhoz. A színésznő úgy véli, a tudatos energia- és vízhasználat nem csupán a jelenről, hanem a jövő generációiról is szól, ezért fontos, hogy mindenki kivegye a részét a felelősségvállalásból.

Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt tudatosan élnek.
Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt ma is odafigyelnek a fogyasztásukra (Fotó: TV2)

Nyári Darinka családja továbbra is igyekszik kevesebb áramot fogyasztani

„Itt mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk, és szerintem ez egy nagyon jó összefogás lehet”– kezdte az Origónak.

Darinka elárulta, hogy a családjukban a mai napig odafigyelnek arra, mikor és hogyan használják a nagyobb energiafogyasztó háztartási gépeket. Szerinte néhány apró döntéssel is sokat lehet tenni.

„Mi figyelünk arra, hogy a kritikus időszakokban a lehető legkevesebb áramot fogyasszuk. Például amikor a hétvégén hazajöttünk Erdélyből egy csomó szennyessel, hétfőn tudatosan odafigyeltünk arra, hogy öt óra előtt mossunk. Azt gondolom, ez fontos, hiszen a közös jövőnkről beszélünk, és mindannyiunk érdeke, hogy ebbe beleálljunk.”

Húsz éve kérte meg a kezét Kiss Ernő Zsolt – Nyári Darinka így emlékszik vissza a sorsfordító pillanatra
Sok feszültség volt Nyári Darinka és az édesanyja között
Látványos fogyása után szexi képek készültek a TV2 sztárjáról
Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt egy kislányt nevelnek.
Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt szerint továbbra sem árt spórolni az energiával (Fotó: TV2)

Nyári Darinka és férje, Kiss Ernő Zsolt sokat tanut az elmúlt időszakból

A színésznő szerint az elmúlt időszak arra is megtanította, hogy sok olyan dolog van a hétköznapokban, amelyet korábban teljesen természetesnek vettünk. Ma már azonban más szemmel néz ezekre.

Szerintem ez nem csak most fontos. Ha egyszer teljesen elmúlik ez a helyzet, akkor is érdemes megtartani ezeket a szokásokat. Olyan természetesnek vesszük, hogy van áramunk, van vizünk, pedig ezek óriási értékek. Ha mi, egyszerű emberek is tehetünk valamit a jövőnkért, akkor szerintem kötelességünk megtenni. Engem biztosan átformált ez az időszak, és a hétköznapokban is sokkal jobban odafigyelek ezekre a dolgokra.

Darinka úgy érzi, a természet időről időre emlékeztet bennünket arra, milyen kiszolgáltatottak vagyunk. Éppen ezért szerinte nem szabad elfelejteni az elmúlt évek tanulságait, még akkor sem, ha az energiaválság legnehezebb napjai már mögöttünk vannak.

„A természet néha megmutatja az erejét. Elég csak a tavalyi hatalmas nyári viharra gondolni: Pomázon is napokig nem volt áram. Ilyenkor mindig rájövünk, hogy milyen apró porszemek vagyunk a világban. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogyan bánunk az energiával és a vízzel, mert ezek egyáltalán nem maguktól értetődő dolgok.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!