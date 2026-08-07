A tudatos energiahasználatról nem szabad megfeledkezni Nyári Darinka szerint: a jövőnk a tét

Bár az energiaválság legkritikusabb időszaka már mögöttünk van, Nyári Darinka szerint továbbra sem szabad visszatérni a pazarló szokásokhoz. A színésznő úgy véli, a tudatos energia- és vízhasználat nem csupán a jelenről, hanem a jövő generációiról is szól, ezért fontos, hogy mindenki kivegye a részét a felelősségvállalásból.
Nyári Darinka családja továbbra is igyekszik kevesebb áramot fogyasztani
„Itt mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk, és szerintem ez egy nagyon jó összefogás lehet”– kezdte az Origónak.
Darinka elárulta, hogy a családjukban a mai napig odafigyelnek arra, mikor és hogyan használják a nagyobb energiafogyasztó háztartási gépeket. Szerinte néhány apró döntéssel is sokat lehet tenni.
„Mi figyelünk arra, hogy a kritikus időszakokban a lehető legkevesebb áramot fogyasszuk. Például amikor a hétvégén hazajöttünk Erdélyből egy csomó szennyessel, hétfőn tudatosan odafigyeltünk arra, hogy öt óra előtt mossunk. Azt gondolom, ez fontos, hiszen a közös jövőnkről beszélünk, és mindannyiunk érdeke, hogy ebbe beleálljunk.”
Nyári Darinka és férje, Kiss Ernő Zsolt sokat tanut az elmúlt időszakból
A színésznő szerint az elmúlt időszak arra is megtanította, hogy sok olyan dolog van a hétköznapokban, amelyet korábban teljesen természetesnek vettünk. Ma már azonban más szemmel néz ezekre.
Szerintem ez nem csak most fontos. Ha egyszer teljesen elmúlik ez a helyzet, akkor is érdemes megtartani ezeket a szokásokat. Olyan természetesnek vesszük, hogy van áramunk, van vizünk, pedig ezek óriási értékek. Ha mi, egyszerű emberek is tehetünk valamit a jövőnkért, akkor szerintem kötelességünk megtenni. Engem biztosan átformált ez az időszak, és a hétköznapokban is sokkal jobban odafigyelek ezekre a dolgokra.
Darinka úgy érzi, a természet időről időre emlékeztet bennünket arra, milyen kiszolgáltatottak vagyunk. Éppen ezért szerinte nem szabad elfelejteni az elmúlt évek tanulságait, még akkor sem, ha az energiaválság legnehezebb napjai már mögöttünk vannak.
„A természet néha megmutatja az erejét. Elég csak a tavalyi hatalmas nyári viharra gondolni: Pomázon is napokig nem volt áram. Ilyenkor mindig rájövünk, hogy milyen apró porszemek vagyunk a világban. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos odafigyelni arra, hogyan bánunk az energiával és a vízzel, mert ezek egyáltalán nem maguktól értetődő dolgok.”