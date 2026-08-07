A tudatos energiahasználatról nem szabad megfeledkezni Nyári Darinka szerint: a jövőnk a tét

Bár az energiaválság legkritikusabb időszaka már mögöttünk van, Nyári Darinka szerint továbbra sem szabad visszatérni a pazarló szokásokhoz. A színésznő úgy véli, a tudatos energia- és vízhasználat nem csupán a jelenről, hanem a jövő generációiról is szól, ezért fontos, hogy mindenki kivegye a részét a felelősségvállalásból.

Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt ma is odafigyelnek a fogyasztásukra (Fotó: TV2)

Nyári Darinka családja továbbra is igyekszik kevesebb áramot fogyasztani

„Itt mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk, és szerintem ez egy nagyon jó összefogás lehet”– kezdte az Origónak.

Darinka elárulta, hogy a családjukban a mai napig odafigyelnek arra, mikor és hogyan használják a nagyobb energiafogyasztó háztartási gépeket. Szerinte néhány apró döntéssel is sokat lehet tenni.

„Mi figyelünk arra, hogy a kritikus időszakokban a lehető legkevesebb áramot fogyasszuk. Például amikor a hétvégén hazajöttünk Erdélyből egy csomó szennyessel, hétfőn tudatosan odafigyeltünk arra, hogy öt óra előtt mossunk. Azt gondolom, ez fontos, hiszen a közös jövőnkről beszélünk, és mindannyiunk érdeke, hogy ebbe beleálljunk.”