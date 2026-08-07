Húsz éve kérte meg a kezét Kiss Ernő Zsolt – Nyári Darinka így emlékszik vissza a sorsfordító pillanatra

Különleges évfordulót ünnepel Nyári Darinka és férje, Kiss Ernő Zsolt: éppen húsz éve hangzott el az a bizonyos kérdés, amely örökre megváltoztatta az életüket. A színésznő ma is pontosan fel tudja idézni az eljegyzés minden pillanatát, amelyre egy romantikus szentendrei séta során került sor.
Nyári Darinka Kiss Ernő Zsolttal 21 éve van együtt
Az első évfordulónkat mentünk megünnepelni Szentendrére. Ettünk, sétáltunk a Duna-parton, aztán egyszer csak megálltunk. Ernő átölelt, és annyira dobogott a szíve, hogy a mellkasomon keresztül is éreztem. Fogalmam sem volt, mi fog történni. Aztán egyszer csak kibökte: „Eljegyezhetlek?” Azóta is nevetünk rajta, hogy végül így sikerült feltennie a nagy kérdést
– kezdte a színésznő az Origónak.
Nyári Darinkát teljesen váratlanul érte a lánykérés. Akkor még csupán egy éve alkottak egy párt, ráadásul mindketten nagyon fiatalok voltak.
„Nagy meglepetés volt, mert mindketten a húszas éveink elején voltunk. Ma már szerintem nem annyira megszokott, hogy valaki húszévesen azt mondja: megtaláltam az életem párját. Ráadásul még csak az első évfordulónkat ünnepeltük. Nagyon meglepődtem, de természetesen igent mondtam.”
Bár az eljegyzésre már 2006-ban sor került, az esküvőre még várni kellett néhány évet. A pár végül 2011-ben mondta ki a boldogító igent.
„Vártuk a megfelelő pillanatot. Igazából úgy alakult, hogy szerettünk volna gyereket, és úgy éreztük, előtte szeretnénk összeházasodni. Január környékén eldöntöttük, hogy esküvő lesz, júniusban pedig már meg is tartottuk. Mi nem vagyunk azok, akik évekig tervezgetnek valamit. Ha tudjuk a célt, akkor belevágunk.”
Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt lánya egy évvel ezután született
A házaspár azóta is boldogan él együtt, közös gyermekük, Zoé – becenevén Zuzu – 2012-ben született. Nyári Darinka szerint azonban egy hosszú és harmonikus házasság nem működik magától.
Egy házasság sok munka. Szerintem ott rontják el sokan, hogy azt hiszik, ha összeházasodtak, akkor innentől minden magától működik. Főleg akkor kell figyelni egymásra, amikor már gyerek is születik, hogy férfi és nő is tudjanak maradni egymás számára. Mi a mai napig randizunk, lopunk időt kettesben, és nagyon sokat beszélgetünk.
A színésznő úgy érzi, kapcsolatuk egyik legnagyobb ereje az őszinte kommunikáció és az, hogy egyikük sem akarta megváltoztatni vagy elnyomni a másikat.
„Eleinte voltak hangos vitáink, de közben megtanultuk egymást. Mindketten változtunk annyit, amennyi a kapcsolatunkért kellett, de egyikünk sem érezte úgy, hogy feladta önmagát. Nagyon jó barátok vagyunk, mindent megbeszélünk, együtt dolgozunk, egymás támaszai vagyunk. Szerintem nagyon fontos, hogy ne vegyük természetesnek a másikat. Ki kell mondani azt is, hogy szeretlek, és azt is, hogy néha az agyamra mész. Ha valami rossz, azt meg kell beszélni, ha valami jó, azt is.”
A jövőre nézve is van egy nagy álma, amelynél szebbet aligha kívánhatna egy házaspár.
Nekem tényleg az a legfőbb vágyam, hogy kéz a kézben öregedjünk meg. Jó lenne egyszer egy kandalló mellett ülni egy hintaszékben, nézni az unokákat, és tudni, hogy ezt az egész utat együtt jártuk végig. Szerintem ez igazán menő cél.