Húsz éve kérte meg a kezét Kiss Ernő Zsolt – Nyári Darinka így emlékszik vissza a sorsfordító pillanatra

Különleges évfordulót ünnepel Nyári Darinka és férje, Kiss Ernő Zsolt: éppen húsz éve hangzott el az a bizonyos kérdés, amely örökre megváltoztatta az életüket. A színésznő ma is pontosan fel tudja idézni az eljegyzés minden pillanatát, amelyre egy romantikus szentendrei séta során került sor.

Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt 2005-ben jöttek össze (Fotó: TV2)

Nyári Darinka Kiss Ernő Zsolttal 21 éve van együtt

Az első évfordulónkat mentünk megünnepelni Szentendrére. Ettünk, sétáltunk a Duna-parton, aztán egyszer csak megálltunk. Ernő átölelt, és annyira dobogott a szíve, hogy a mellkasomon keresztül is éreztem. Fogalmam sem volt, mi fog történni. Aztán egyszer csak kibökte: „Eljegyezhetlek?” Azóta is nevetünk rajta, hogy végül így sikerült feltennie a nagy kérdést

– kezdte a színésznő az Origónak.

Nyári Darinkát teljesen váratlanul érte a lánykérés. Akkor még csupán egy éve alkottak egy párt, ráadásul mindketten nagyon fiatalok voltak.

„Nagy meglepetés volt, mert mindketten a húszas éveink elején voltunk. Ma már szerintem nem annyira megszokott, hogy valaki húszévesen azt mondja: megtaláltam az életem párját. Ráadásul még csak az első évfordulónkat ünnepeltük. Nagyon meglepődtem, de természetesen igent mondtam.”

Bár az eljegyzésre már 2006-ban sor került, az esküvőre még várni kellett néhány évet. A pár végül 2011-ben mondta ki a boldogító igent.

„Vártuk a megfelelő pillanatot. Igazából úgy alakult, hogy szerettünk volna gyereket, és úgy éreztük, előtte szeretnénk összeházasodni. Január környékén eldöntöttük, hogy esküvő lesz, júniusban pedig már meg is tartottuk. Mi nem vagyunk azok, akik évekig tervezgetnek valamit. Ha tudjuk a célt, akkor belevágunk.”