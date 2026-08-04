"Ez volt az első hónap, amikor egyetlen napot sem töltöttünk kórházban" - így van most Nyári Dia beteg kislánya

Biztató hírekkel jelentkezett a napokban a közösségi oldalán Nyári Dia. A kisfia, Zétény után a színésznő egy kislánynak adott életet, aki idén áprilisban jött a világra, a család azonban ezt követően olyan nehézségekkel nézett szembe, amire egyáltalán nem voltak felkészülve, a kis Emma egészségi állapota miatt pedig rengeteg időt voltak kénytelenek kórházban tölteni.

Jó híreket osztott meg a kislányáról Nyári Dia / Fotó: Szabolcs László

Jó híreket osztott meg a kislányáról Nyári Dia

Emma egy hónapos! Egy hónapja teljes a családunk. Egy hónapja nem alszom összefüggően két óránál többet. Egy hónapja el sem tudom képzelni, hogy ő nincs. Egy hónapja üzemelek táplálékforrásként. Egy hónapja szakadunk szét minden pillanatban, hogy a testvére ne érezze azt, hogy ő nem fontos. Egy hónapja ünnepnap a hajmosás

- jelentette be Nyári Dia, amikor a kislánya egy hónapos lett, majd úgy folytatta:

Egy hónapja többet voltam kórházban, mint eddig bármikor… Tudtuk, hogy így lesz. Majd jó lesz, jól leszünk! Valamiért nem az átlagos utat kaptuk. Talán mesélek majd róla, talán nem… Még nem tudom. Az biztos, hogy már tudom, egyszer minden át nem aludt éjszaka véget ér, hamarabb lesz iskolás, mint azt fel tudnám fogni, és minden nehézség arra tanít meg, hogy jobban értékeljem a velük töltött pillanatokat.

A színésznő a későbbiekben is nyíltan mesélt a küzdelmeikről a rajongóinak, akik természetesen nagyon aggódtak a családért: a minap azonban fellélegzhettek, amikor Dia egy Instagram-posztban elárulta, a kislánya állapota szépen javul - vette észre a Story.