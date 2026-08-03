„A múlt sosem hagy el” - traumáiról vallott az Odüsszeia színésznője

Egy interjú során mesélt az őt ért veszteségekről Samantha Morton. Az Odüsszeia sztárja, aki a varázslónőt, Kirkét alakítja Christopher Nolan legújabb filmjében, ekkor elmondta, a közelmúltban vesztette el a nővérét, nagyjából egy évvel azután, hogy elhunyt az édesapjuk.

Traumáiról vallott az Odüsszeia sztárja / Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Traumáiról vallott az Odüsszeia sztárja

A múlt sosem hagy el

- árulta el a 49 éves színésznő a nehéz gyermekkora kapcsán, majd úgy folytatta:

A DNS-edbe van kódolva: a trauma egy állandó küzdelem. A múltammal való kapcsolatom változik, ahogy idősebb leszek és felnőnek a gyerekeim, de ezek a dolgok mindig veled maradnak.

Samantha Morton ezután rátért arra, milyen veszteségekkel kellett szembenéznie rövid idő leforgása alatt.

Sajnos, idén április 22-én elvesztettem a nővéremet. 53 éves volt, és jelenleg is a halottkémekkel kell foglalkoznom, valamint az ezzel járó traumával. 18 hónapja elvesztettem a vérszerinti édesapámat is, ami szintén egy trauma. Szóval a múlt mindig velem marad, és nem azt mondom, hogy nem leszek jól a jövő héten, de minden egyes nap úgy ébredek fel, hogy imádkozom és azt mondom: "Kérlek, segíts nekem!"

A színésznő ezután a nehéz gyermekkoráról is mesélt: Samantha Morton egy gyári munkás anya, Pamela, és szénbányász apa, Peter gyermekeként született és összesen nyolc testvére van. Az is kiderült, hogy az édesanyja mentális egészségügyi problémákkal küzdött, mialatt az édesapja alkoholizmusa is nagyban megnehezítette a család életét. A sztár a későbbiekben több nevelőszülőt, hajléktalanszállót és gyermekotthont is megjárt.

Valaki egyszer azt mondta nekem, fiatalabb korban ellenállóbb vagyok. De néha nincs más választásod, mint ellenállónak lenni, mert ha nem vagy az, nem éled túl

– emlékezett vissza Morton.

Olyan döntéseket hoztam, amelyek mindig a túlélésről szóltak, mert láttam, ahogy anyám és apám is próbál túlélni

– tette hozzá a színésznő, akinek a múltja nagyban hozzájárult ahhoz, ahogy megformálta Kirkét.

Odüsszeusz, a trójai háború hősének kalandos hazatérésében játszik szerepet Kirké, egy istennő, aki képes az embereket állatokká változtatni. A karakter a filmben egy keserű monológot is előad a hatalmukkal visszaélő férfiakról, amely Morton elmondása szerint részéről személyes eredetű volt, és az összes olyan nő nevében szólalt meg, akik bántalmazást szenvedtek el - írja a People.