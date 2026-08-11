Fontos változás: megszünteti egyik tévészolgáltatását a One

November 30-án megszünteti a One Magyarország a One Földfelszíni TV szolgáltatását, így decembertől a meglévő előfizetők sem használhatják tovább. Az értékesítés már május végén leállt, most pedig a szolgáltatás teljes kivezetéséről döntött a vállalat - írja a HWSW.

November végéig elérhető a One szolgáltatása - Fotó: Manaemedia

A One Magyarország üzleti döntéssel indokolta a lépést, amelyről az előírt 90 napos határidőn belül értesítette az érintett ügyfeleket.

A One Földfelszíni TV az egykori MinDig TV Extra, majd MinDig TV Prémium utódja. A szolgáltatás földfelszíni adóhálózaton, DVB-T2 technológiával továbbítja a digitális televíziós műsorokat.

Nem lett tömegtermék a One földfelszíni fizetős tévéje

A digitális földfelszíni televíziós hálózat kiépítése és korszerűsítése jelentős beruházásokat igényelt az elmúlt másfél évtizedben. Az Antenna Hungária több technológiai fejlesztést is végrehajtott, többek között bevezette a DVB-T2 szabványt és a hatékonyabb HEVC kódolást.

A fizetős szolgáltatás ennek ellenére nem tudott igazán széles előfizetői bázist kialakítani.

A MinDig TV fizetős változatának ügyfélszáma a csúcson alig haladta meg a százezret.

Az Antenna Hungária tulajdonosváltását követően a platform fejlesztése háttérbe szorult, a műsorszóró hálózat pedig később az állami Pro-M Zrt.-hez került.

A One Földfelszíni TV új előfizetők számára már május vége óta nem érhető el, november 30-án pedig a meglévő ügyfelek számára is megszűnik. A döntés a közszolgálati televíziós csatornákat sugárzó multiplexek működését nem érinti.