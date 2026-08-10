Döbbenetes összeget keres a Harry Potter sztárja az OnlyFansen

Jessie Cave, a Harry Potter-filmek Lavender Brownja elárulta, hogy az OnlyFansen egyetlen év alatt többet keresett, mint egész színészi karrierje során. A 39 éves színésznő szerint a platform anyagilag megmentette őt és családját.

Elképesztő pénzt kaszál az OnlyFansen a Harry Potter színésznője. Fotó: CHRISTOPH HARDT/GEISLER-FOTOPRES / Geisler-Fotopress

Feladta a színészetet, az OnlyFans viszont megmentette

Cave 2025-ben csatlakozott az OnlyFanshez, kezdetben csak átmeneti megoldásként. Azt gondolta, néhány hónap alatt körülbelül 5000 fontot kereshet. Végül ennél jóval nagyobb összeget hozott neki a platform: elmondása szerint egy nap alatt 15 ezer fontot, vagyis több mint 6 millió forintot keresett.

A színésznő havi 6 dolláros (kb 2000 forint) előfizetést kínál, bevételének jelentős része azonban a fizetős üzenetekből származik. Cave hajjal kapcsolatos tartalmakat is készít, ráadásul időnként Lavender Brownként jelenik meg. Hangsúlyozta, hogy teljesen felöltözve készíti ezeket a tartalmakat.

A Harry Potter után egyre kevesebb színészi munkát kapott, miközben párjával, Alfie Brownnal négy gyermeket nevel. A hagyományos munkavállalás szerinte a gyermekfelügyelet költségei miatt sem lett volna megoldható.

A színésznő azt is elárulta, hogy négy gyermek után sokáig láthatatlannak érezte magát, ezért a platform az anyagi biztonság mellett önbizalmat is adott neki.