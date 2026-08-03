Újabb megsemmisítő csapás Meghannak: Oprah Winfrey látványosan kidobta a kegyvesztett hercegi párt

Újabb kudarccal kell szembenéznie a brit királyi családot hátrahagyó, Amerikába menekülő Harry hercegnek és Meghan Markle-nek. Miután a Netflix-es produkcióik sorra dőlnek be, és Meghan luxusmárkája, az As Ever is komoly nehézségekkel küzd, most a legnagyobb tőrdöfést kapták: Oprah Winfrey kerek-perec elutasította az újabb kitárulkozó interjú lehetőségét.

Oprah Winfrey kidobta Meghant és Harryt

Fotó: Northfoto - Netflix

A pár 2021-ben ült le először a műsorvezetővel, ahol rasszizmussal és kegyetlenséggel vádolták meg a palotát, hatalmas nemzetközi botrányt kirobbantva. Most, hogy újabb promóciós kampányok előtt állnak, Harry és Meghan kétségbeesetten akartak egy „második felvonást”.

„Harry és Meghan imádták volna a folytatást. Azt remélték, Oprah-t érdekli majd egy új, a családi sebek begyógyításáról szóló fejezet. De tévedtek. Oprah-t egyáltalán nem érdekli a dolog” – nyilatkozta egy bennfentes a Naughty But Nice blognak.

A drámai elutasítás mögött kőkemény üzleti érdekek állnak. A szivárogtatók szerint a tévékirálynő rengeteg brutális kritikát kapott a három évvel ezelőtti adás után, és esze ágában sincs újra bemocskolnia a nevét a királyi drámával. „Abszolút semmit sem nyerhetne azzal, ha újra beszállna ebbe a sárdobálásba. Részéről ez a sztori már végleg le van zárva” – tette hozzá a forrás, jelezve, hogy a pár végleg egyedül maradt a luxusvillájában.

Meghan a hírek szerint "barátnőjétől" várta a megmentést, ugyanis a Netflix már nem akar szóba állni vele, nem kérnek egy újabb évadot a With Love, Meghan sorozatából. A személyes márkája is halódik, hiszen elképesztően túlárazott termékeket árul és egyre kevesebb vevője akad. Harry pedig csak jótékonykodik, nem segít egyre nagyobb pánikban lévő feleségének.