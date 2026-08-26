Ördög Nóra óriási bókot kapott a lányától: Ettől lett igazán menő anyuka – Exkluzív interjú!

A Megasztár forgatása miatt idén Ördög Nóra nem tudott kilátogatni a Sziget Fesztiválra, amit különösen sajnál, hiszen lánya, Mici számára ez volt az első alkalom, hogy részt vett a rendezvényen. Az is kiderült, Nóri nagyon büszke arra, hogy fesztiválország vagyunk, és rengeteg magyar előadót lehet ilyenkor látni. A TV2 Megasztár és Sztárban Sztár sajtótájékoztatóján volt lehetőségünk interjút készíteni Ördög Nórával, aki mindezek mellett boldogan elmesélte, mi aranyozta be az egész napját.

Megasztár 2026: Ördög Nóra lesz az új évad egyik műsorvezetője (Fotó: Szabolcs László)

Ördög Nóra trendi anyuka lett

A Sziget Fesztivál 2026 idén is az egyik legnagyobb nyári rendezvénynek számított Magyarországon. Ördög Nóra azonban ezt most kihagyta, ennek okáról az Origónak mesélt.

A Sziget Fesztivál most kimaradt, mert akkor is éppen Megasztárt forgattunk. Úgyhogy nagyon fájt a szívem, mert a tini lányom első Sziget élményén nem lehettem ott. Az apukájával volt kint, vele pipálta most ezt ki, és az egész egy óriási élmény volt számára.

Nóra persze szülőként el sem engedte volna egyedül a lányát, aki azért ennek ellenére szabadon élvezhette a koncerteket.

Ördög Nóra és Nánási Pál nyaruk nagy részét a Balatonon töltötték, de a koncertek sem maradhattak ki (Fotó: Móricz István)

Nyilván az apukája volt a body guardja, de a barátaival együtt élvezték a koncerteket. Természetesen egyedül nem is engedtük volna ki, még nagyon fiatal hozzá. De ők a csajokkal már elképesztően tudják, hogy milyen sminket, frizurát, outfitet kell összerakni. Kaptam a videókat meg a fotókat, úgyhogy meg is lepődtem a profi szettjén

– mesélte boldogan Nóri, aki egyébként kifejezett rajongója a hazai előadóknak is.