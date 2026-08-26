Ördög Nóra óriási bókot kapott a lányától: Ettől lett igazán menő anyuka – Exkluzív interjú!

A Megasztár forgatása miatt idén Ördög Nóra nem tudott kilátogatni a Sziget Fesztiválra, amit különösen sajnál, hiszen lánya, Mici számára ez volt az első alkalom, hogy részt vett a rendezvényen. Az is kiderült, Nóri nagyon büszke arra, hogy fesztiválország vagyunk, és rengeteg magyar előadót lehet ilyenkor látni. A TV2 Megasztár és Sztárban Sztár sajtótájékoztatóján volt lehetőségünk interjút készíteni Ördög Nórával, aki mindezek mellett boldogan elmesélte, mi aranyozta be az egész napját.
Ördög Nóra trendi anyuka lett
A Sziget Fesztivál 2026 idén is az egyik legnagyobb nyári rendezvénynek számított Magyarországon. Ördög Nóra azonban ezt most kihagyta, ennek okáról az Origónak mesélt.
A Sziget Fesztivál most kimaradt, mert akkor is éppen Megasztárt forgattunk. Úgyhogy nagyon fájt a szívem, mert a tini lányom első Sziget élményén nem lehettem ott. Az apukájával volt kint, vele pipálta most ezt ki, és az egész egy óriási élmény volt számára.
Nóra persze szülőként el sem engedte volna egyedül a lányát, aki azért ennek ellenére szabadon élvezhette a koncerteket.
Nyilván az apukája volt a body guardja, de a barátaival együtt élvezték a koncerteket. Természetesen egyedül nem is engedtük volna ki, még nagyon fiatal hozzá. De ők a csajokkal már elképesztően tudják, hogy milyen sminket, frizurát, outfitet kell összerakni. Kaptam a videókat meg a fotókat, úgyhogy meg is lepődtem a profi szettjén
– mesélte boldogan Nóri, aki egyébként kifejezett rajongója a hazai előadóknak is.
De a Strand Fesztiválon ott voltam, és nagyon sok magyar előadót láttunk, ami fantasztikus volt. Fesztiválország vagyunk és erre büszkének kell lenni. Mi szinte mindent kipipáltunk idén.
Az igazán nagy pillanat azonban nem is a fesztiválokhoz, hanem Micihez kapcsolódott. Nóra elárulta, ha valami új divatőrület felbukkan, jó eséllyel tinilánya az, aki felvilágosítja róla. Most pedig nemcsak megmutatta neki a trendet, hanem meg is dicsérte édesanyját.
A lányomon keresztül vagyok leginkább képben a TikTok trendekkel. És ma egy nagy bókot kaptam Micitől. Megdicsérte a hajamat, mert ez a hajstílus a „bob haircut” is egy nagyon nagy trend. Én nem láttam erről videókat, de ő egyből mutatott hármat, és ma ezért nagyon büszke volt rám. Én is az voltam magamra, hogy a lányom szerint menő vagyok. Ez ritkán fordul azért elő manapság
– mesélte nevetve Ördög Nóra.
A szeptember 5-től induló műsor az első két hétvégén duplázik. Szombat és vasárnap este is a válogató adások szórakoztatják a nézőket. Majd a szeptember 19-i hétvégétől a megszokott felállásban szombatonként folytatódik a Megasztár 9. évada.