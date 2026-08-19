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orosz barbara

Megmutatta a férjét Orosz Barbara? Titokzatos fotók kerültek ki a romantikus luxusútról!

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Titokzatos tengerentúli fotókkal törte meg a csendet a népszerű műsorvezető. A rajongók nem győznek csodálkozni, Orosz Barbara végre bekukkantást engedett a férjével, Florral közös, mesés kalandjaikba!
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orosz barbaramiamiszületésnap

Nocsak, merre járt Orosz Barbara a férjével? A Mokka egykori műsorvezetője végre megtörte a csendet, és egy érzelmes, emlékezéssel teli utazásra hívta követőit az Instagramján. Bár a francia férje, Flor születésnapját az Egyesült Államok legluxusabb metropoliszaiban ünnepelték, az élmények örömét és a felhőtlen kikapcsolódást egy váratlan, szívszorító tragédia árnyékolta be. Nem sokkal a hazaérkezésük után Orosz Barbara drága nagymamája kórházba került, az aggodalom és az ezt követő gyász pedig teljesen háttérbe szorította a vidám utazási emlékek megosztását. A műsorvezető most úgy döntött, a lélek gyógyulásának útjára lép, feleleveníti a csodás pillanatokat, és őszintén vall a férjével átélt kalandokról.

Orosz Barbara Miamiban járt a férjével.
Orosz Barbara férje születésnapját igencsak emlékezetessé tette (Fotó: MW)

Orosz Barbara Miamiban járt a szerelmével

Az utazás emlékei és a családi megpróbáltatások felelevenítése során Orosz Barbara őszintén mesélt arról a nehéz időszakról, amely teljesen átírta a mindennapjait, és amely során minden más másodlagossá vált a szeretett nagymama mellett:

Csodás élményekben volt részünk, rengeteg videót, fotót készítettünk, de csak néhány filmet oszthattam meg veletek, mert Mami kórházba került, és onnantól semmi sem számított. Most elkezdtem visszanézni a képeket és úgy döntöttem, a gyógyulási folyamatomban visszarepülök az időben és elviszlek titeket először Miamiba. Előre jelzem, különös hely, de egyszer remek megtapasztalni amit adhat

– jegyezte meg. Az amerikai kalandok első állomása az óceánpart volt, ahol a májusi időjárás még tartogatott némi meglepetést a házaspárnak: „Key Biscayne... Az első strand amibe belebotlottunk Miami mellett. Jelzem, a dátum május eleje, a víz csak a bátraknak hívogató... ( nem ez a legszebb strand, de az óceán az óceán, mindenhol lenyűgöz).”

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Megmutatta titokzatos, francia férjét Orosz Barbara - kép

Lenyűgözte a város építészete

A tengerparti sétákon túl a műsorvezetőt teljesen elvarázsolta a várost átható formabontó dizájn és a modern művészet. Orosz Barbara sosem rejtette véka alá, hogy rajong az építészeti remekművekért, és ezzel kapcsolatban férje, Flor kedves ugratásait is megosztotta: „Szenvedélyesen vonz az építészet, mióta az eszemet tudom. A férjem meg is jegyzi néha, előző életemben biztos építész voltam. Úgy tartják, aki építészként nem tervezett, nem alkotott valamit Miamiban, az még nem tartozik a világ élvonalába. Párizs és New York után itt mindenki jelen akar lenni, nem pusztán a kihívás miatt, hanem presztizsből is” – részletezte a TV2 egykori sztárja. 

A különleges hangulatú floridai naplemente végül egy igazi mesevilágot idézett meg a sztár számára, zárásként pillanatképet adva a helyi életérzésből: „Mintha egy Barbie filmbe csöppentem volna... Mindenki vidám, vad színekbe öltözik, élvezi a napnyugta előtti melengető, lágy fényeket a parton.”

Úgy látszik, Orosz Barbara túl van a gyász legnehezebb szakaszán, mer posztolni arról a keserédes időszakról, amikor egyrészt álomutazáson vett részt, másrészt ott lebegett ekörül nagymamájának a szenvedése, aki azóta már a felhők közül figyeli unokája kalandjait.

 

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