Leesett a baba szívhangja, sürgősségi császármetszéssel hozta világra kislányát Orsovai Reni

Új fejezet kezdődött Orsovai Reni életében: megszületett első gyermeke, aki kislány lett! Az énekesnő most először beszél a pici érkezéséről, és az Origónak azt is elárulta, milyen nevet választottak neki, hogyan zajlott a szülés, illetve hogyan telnek az első napok immár hármasban. A boldogságukhoz pedig kétség sem férhet, a család minden tagja odavan az újszülöttért.

Orsovai Reni lánya sürgősségi császármetszéssel jött a világra (Fotó: Dombóvári Tamás/Bors)

Orsovai Reni kislánya nagyon nyugodt baba

Reni és férje kislánya múlt szombaton látta meg a napvilágot, a pici a Bíbor nevet kapta. Bár még mindenki tanulja az új élethelyzetet, az első benyomások alapján egy igazi kis nyugodt baba érkezett a családba.

Múlt hét szombaton született meg a kislányom. Bíbor lett a neve, de Bibinek becézzük. Nagyon szép, egészséges, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Most próbáljuk kialakítani a napirendet, és közben egymást is megismerjük, hogy kinek mik az igényei. Inkább éjszaka van fent, úgyhogy olyan, mint a szülei: éjjel szeret inkább enni. Egyébként nem sírós, nappal pedig sokszor két-három órát is elvan egyhuzamban

– mesélte az Origónak Reni.

Bár az énekesnő eredetileg természetes úton szerette volna világra hozni gyermekét, a szülés végül másképp alakult.

Szerettem volna természetesen szülni, de végül császármetszés lett. Nekem korábban soha nem volt semmilyen műtétem, ezért ódzkodtam a császártól. Sokat próbálkoztunk, hogy természetes úton szülessen meg, de ez nagyon hosszadalmas folyamat volt. Egy idő után az orvosok már nem akartak tovább várni, mert a fájások alatt a szívhangján is látszott, hogy neki sem jó már, ugyanis leesett a szívhangja. Az volt az elsődleges szempont, hogy ő rendben legyen, ezért amikor azt mondták, veszélyes lenne tovább próbálkozni, azonnal beleegyeztem a császármetszésbe

– árulta el.

Orsovai Reni gyereke 2800 grammal született, vagyis valamivel kisebb volt az átlagos újszülötteknél. Azóta azonban már szépen gyarapodik, és túl is lépte azt a súlyt, amivel világra jött.