Leesett a baba szívhangja, sürgősségi császármetszéssel hozta világra kislányát Orsovai Reni

Új fejezet kezdődött Orsovai Reni életében: megszületett első gyermeke, aki kislány lett! Az énekesnő most először beszél a pici érkezéséről, és az Origónak azt is elárulta, milyen nevet választottak neki, hogyan zajlott a szülés, illetve hogyan telnek az első napok immár hármasban. A boldogságukhoz pedig kétség sem férhet, a család minden tagja odavan az újszülöttért.
Orsovai Reni kislánya nagyon nyugodt baba
Reni és férje kislánya múlt szombaton látta meg a napvilágot, a pici a Bíbor nevet kapta. Bár még mindenki tanulja az új élethelyzetet, az első benyomások alapján egy igazi kis nyugodt baba érkezett a családba.
Múlt hét szombaton született meg a kislányom. Bíbor lett a neve, de Bibinek becézzük. Nagyon szép, egészséges, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Most próbáljuk kialakítani a napirendet, és közben egymást is megismerjük, hogy kinek mik az igényei. Inkább éjszaka van fent, úgyhogy olyan, mint a szülei: éjjel szeret inkább enni. Egyébként nem sírós, nappal pedig sokszor két-három órát is elvan egyhuzamban
– mesélte az Origónak Reni.
Bár az énekesnő eredetileg természetes úton szerette volna világra hozni gyermekét, a szülés végül másképp alakult.
Szerettem volna természetesen szülni, de végül császármetszés lett. Nekem korábban soha nem volt semmilyen műtétem, ezért ódzkodtam a császártól. Sokat próbálkoztunk, hogy természetes úton szülessen meg, de ez nagyon hosszadalmas folyamat volt. Egy idő után az orvosok már nem akartak tovább várni, mert a fájások alatt a szívhangján is látszott, hogy neki sem jó már, ugyanis leesett a szívhangja. Az volt az elsődleges szempont, hogy ő rendben legyen, ezért amikor azt mondták, veszélyes lenne tovább próbálkozni, azonnal beleegyeztem a császármetszésbe
– árulta el.
Orsovai Reni gyereke 2800 grammal született, vagyis valamivel kisebb volt az átlagos újszülötteknél. Azóta azonban már szépen gyarapodik, és túl is lépte azt a súlyt, amivel világra jött.
Orsovai Reni férje mindenben segít a kisbaba körül
Az első napok természetesen tartogatnak kihívásokat is, de Reniék számára minden nehézség eltörpül amellett, hogy végre otthon lehetnek a kislányukkal. Az újdonsült édesanya egész családja odavan a kis Bibiért.
„Nagyon furcsa, hogy most itt van egy kis ember, aki már velünk is marad. Nagyon jó érzés, ráadásul olyan kedves és jó baba, és hát nagyon szép… teljesen odavagyunk érte. A férjemmel együtt csinálunk mindent, de anyukámék is rengeteget segítenek. Mindenki rajong érte, és mindenki szeretné fürdetni, pelenkázni, úgyhogy az etetés az egyetlen, amit csak én csinálok” – mondta mosolyogva.
Az első hét ugyanakkor nem volt teljesen zökkenőmentes. Reni a kórházban töltött napokat úgy élte meg, hogy közben férje is megbetegedett, így egy ideig távol kellett maradnia, nehogy a kicsi is elkapjon valamit.
Most már sokkal jobban vagyok. Az első hét elég nehéz volt, mert a férjem beteg lett, így az első két napban nem is tudott bejönni hozzánk a kórházba, mert nem akartuk bevinni a bacilusokat. Ez elég megterhelő volt úgy, hogy közben friss sebem is volt. Nem volt egyszerű, de mostanra én is rendesen mozgok, a férjem is meggyógyult, és már itthon vagyunk. Szépen rendeződnek a dolgok
– mesélte.
Orsovai Reni családjának az egyik legkedvesebb elfoglaltsága most az lehet, hogy próbálják megfejteni, vajon melyik szülőtől örökölte a legtöbb vonását a kislány. Egyelőre azonban úgy tűnik, Bibi gondoskodott róla, hogy egyik oldal se érezhesse magát győztesnek.
„Egyelőre nem tudjuk megállapítani, hogy kire hasonlít. Az egész családdal nézegetjük, és azon tanakodunk, hogy kire ütött. Még nincsenek nagyon egyértelmű jelek, de van egy-két mimikája, ami teljesen a férjemre emlékeztet, máskor pedig inkább anyukám vonásait fedezem fel benne. Szóval egy kicsit mix baba: mindkét család jegyeit látom rajta, de szerintem ez még később sokat fog alakulni.”